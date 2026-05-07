CarvajalGetty Images
Jonas Rütten

Çeviri:

En kötü senaryo ve son derece utanç verici: Real Madrid'de bir dönem görünüşe göre sona erecek

Dani Carvajal, bir yıl hariç tüm kariyerini Real Madrid'de geçirdi. Artık ayrılık kesinleşmiş gibi görünüyor. Bir dönemin sonu bundan daha utanç verici olamazdı.

Mundo Deportivo'nun haberine göre, Real Madrid kulüp efsanesi Dani Carvajal'a, 34 yaşındaki oyuncunun yaz aylarında sona erecek olan sözleşmesinin uzatılmayacağını bildirmiş.

Böylece, Real Madrid'in yakın tarihindeki en başarılı dönem nihayet sona eriyor. Carvajal, 2014'ten 2024'e kadar altı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Real Madrid takımlarının son kalıntısı. 

  • Geçen yaz Luka Modric (AC Milan) ve Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) kulüpten ayrılmıştı. 2024'te ise Toni Kroos (kariyerini sonlandırdı) ve Nacho Fernández (Al-Qadsiah) kulüpten ayrıldı.

    Şimdi de Carvajal, yaklaşık 450 resmi maçın ardından Madrid'de artık bir geleceği kalmadı. Sağ bek, kariyerinin neredeyse tamamını Real Madrid'de geçirdi. Sadece bir yılını Madrid dışında geçirdi; 2012'de Bayer Leverkusen, bu yetenekli defans oyuncusunu Real Madrid'in ikinci takımından kadrosuna kattı. 

    Ancak sadece bir sezonun ardından Real Madrid geri alım opsiyonunu kullandı ve Carvajal, son derece başarılı bir dönemin önemli oyuncularından biri oldu.

    Dani Carvajal, Real Madrid'de son bir maç oynamadan veda edecek gibi görünüyor

    Ancak ayrılış şekli en kötü senaryoya benziyor: Bir yandan Carvajal'ın kendisi Madrid'de bir yıl daha kalmak istediği anlaşılıyor. Ancak kulüp bu isteği açıkça yerine getirmedi. Öte yandan Carvajal, büyük olasılıkla Real formasıyla son bir maç bile oynayamayacak.

    Carvajal, birkaç gün önce "sağ ayağının beşinci parmağının distal falanksında kırık" yaşadı ve Real Madrid'in LaLiga'da kalan dört maçlık sezon finali değil, belki de İspanya ile Dünya Kupası'nı da kaçıracak.

    Carvajal, sağlığı elverirse, milli takımda hala ilk 11'de yer alıyor. Ancak bu sezon nadiren forma giydiği için, Furia Roja'daki son maçı geçen yılın 4 Eylül'üne dayanıyor. Ardından önce kas sakatlığı geçirdi, sonra da dizinden tekrar sakatlandı. Geçen sezonun büyük bir bölümünü de çapraz bağ yırtılması nedeniyle kaçırmıştı. Alternatif olarak, milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, Pedro Porro (Tottenham Hotspur) ve Marcos Llorente'ye (Atletico Madrid) de başvurabilir. Özellikle Llorente, Atletico'da güçlü bir sezon geçiriyor.

    Real Madrid'de tam bir kaos ortamı yaşandı

    Real Madrid'deki görünüşe göre son sezonu, şimdiden oldukça berbat ve tam bir felaket. Çünkü Real'de aylardır kaos hüküm sürüyor. 

    Xabi Alonso'nun takımla yaşadığı iddia edilen anlaşmazlıklar nedeniyle gürültülü bir şekilde ayrılmasının ardından, önce Alvaro Arbeloa'nın görevi devralması, ardından Albacete'ye karşı kupadan utanç verici bir şekilde elenme, FC Barcelona'ya karşı şampiyonluğu kaçırma ve FC Bayern'e karşı Şampiyonlar Ligi'nden elenme geldi. Artık oyuncular antrenmanlarda ve soyunma odasında düzenli olarak birbirlerine saldırıyor.

    Eğer bu Carvajal'ın Blancos formasıyla geçirdiği son sezon olsaydı, bir ikonun daha utanç verici bir vedası olamazdı.

  • Dani Carvajal: İstatistikler ve Performans Verileri

    KulüpMaçlarGollerAsistSarı KartlarKırmızı Kartlar
    Real Madrid44814651194
    Bayer Leverkusen361810-
