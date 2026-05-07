Ancak ayrılış şekli en kötü senaryoya benziyor: Bir yandan Carvajal'ın kendisi Madrid'de bir yıl daha kalmak istediği anlaşılıyor. Ancak kulüp bu isteği açıkça yerine getirmedi. Öte yandan Carvajal, büyük olasılıkla Real formasıyla son bir maç bile oynayamayacak.

Carvajal, birkaç gün önce "sağ ayağının beşinci parmağının distal falanksında kırık" yaşadı ve Real Madrid'in LaLiga'da kalan dört maçlık sezon finali değil, belki de İspanya ile Dünya Kupası'nı da kaçıracak.

Carvajal, sağlığı elverirse, milli takımda hala ilk 11'de yer alıyor. Ancak bu sezon nadiren forma giydiği için, Furia Roja'daki son maçı geçen yılın 4 Eylül'üne dayanıyor. Ardından önce kas sakatlığı geçirdi, sonra da dizinden tekrar sakatlandı. Geçen sezonun büyük bir bölümünü de çapraz bağ yırtılması nedeniyle kaçırmıştı. Alternatif olarak, milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, Pedro Porro (Tottenham Hotspur) ve Marcos Llorente'ye (Atletico Madrid) de başvurabilir. Özellikle Llorente, Atletico'da güçlü bir sezon geçiriyor.