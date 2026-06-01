Phil Collins, gelecekte Münih’teki Grünwalder Stadyumu’na bolca ihtişam katabilir. Mathew Collins, TSV 1860’a transfer olabilecek isimler arasında gösteriliyor; ancak 21 yaşındaki oyuncunun hangi ligde oynayacağı henüz belli değil. 1966 Almanya şampiyonu, Regionalliga’ya düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

Çarşamba gününe kadar Löwen, 2,7 milyon avroluk bir meblağla likiditesini kanıtlamak zorunda. Tartışmalı yatırımcı Hasan Ismaik'in, Başkan Gernot Mang liderliğindeki ana kulüple süregelen anlaşmazlıkta bir kez daha mali açığı kapatmaya hazır olup olmadığı henüz belli değil. Ismaik reddederse, zor durumdaki geleneksel Münih kulübü, 2017'den sonra ikinci kez dördüncü lige düşmenin acısını yaşamak zorunda kalacak.

Bundan sonra ne olacağı şu anda kimse bilmiyor. İddiaya göre, üçüncü lig kadrosundaki sadece sekiz oyuncu Regionalliga için de sözleşmeye sahip. Yine de Bild gazetesine göre, Avusturya'nın ikinci ligindeki Austria Salzburg'dan Mathew Collins her halükarda Münih'e transfer olacak. Orta saha oyuncusu Giesing'de deneme antrenmanını tamamladı.