Geçen yılın Mayıs ayında, sakin Wattens kasabasında WSG Tirol Juniors ile SV Fügen arasında oynanan Bölgesel Lig maçını izleyen seyirciler, müzik ikonu Phil Collins'in aniden tribünde yerini almasıyla hayrete düştü. Bugün 75 yaşında olan ve bir zamanlar Genesis grubunun efsanevi davulcusu olan Collins, oğlu Mathew'u izlemek istemişti.
En kötü senaryo her an gerçekleşebilir olsa da: 1860 Münih'te görünüşe göre muhteşem bir transfer kapıda
Phil Collins, gelecekte Münih’teki Grünwalder Stadyumu’na bolca ihtişam katabilir. Mathew Collins, TSV 1860’a transfer olabilecek isimler arasında gösteriliyor; ancak 21 yaşındaki oyuncunun hangi ligde oynayacağı henüz belli değil. 1966 Almanya şampiyonu, Regionalliga’ya düşme tehlikesiyle karşı karşıya.
Çarşamba gününe kadar Löwen, 2,7 milyon avroluk bir meblağla likiditesini kanıtlamak zorunda. Tartışmalı yatırımcı Hasan Ismaik'in, Başkan Gernot Mang liderliğindeki ana kulüple süregelen anlaşmazlıkta bir kez daha mali açığı kapatmaya hazır olup olmadığı henüz belli değil. Ismaik reddederse, zor durumdaki geleneksel Münih kulübü, 2017'den sonra ikinci kez dördüncü lige düşmenin acısını yaşamak zorunda kalacak.
Bundan sonra ne olacağı şu anda kimse bilmiyor. İddiaya göre, üçüncü lig kadrosundaki sadece sekiz oyuncu Regionalliga için de sözleşmeye sahip. Yine de Bild gazetesine göre, Avusturya'nın ikinci ligindeki Austria Salzburg'dan Mathew Collins her halükarda Münih'e transfer olacak. Orta saha oyuncusu Giesing'de deneme antrenmanını tamamladı.
Matthew Collins, Almanya'da daha önce Walldorf ve Hannover 96 takımlarında oynamıştı
Dünyaca ünlü babası, oğlunun kendisinden farklı bir yol izleyeceğini çoktan fark etmişti. "Matt müziği seviyor, ama futbolu daha da çok seviyor. Profesyonel olacağından emin," demişti Phil Collins yıllar önce.
İsviçre'nin Cenevre kentinde doğan Mathew Collins, hayallerinin peşinden gitmek için 14 yaşında Miami Beach'ten Fransa'nın Evian kentindeki bir futbol yatılı okuluna taşınmıştı. 16 yaşından itibaren Almanya'da Astoria Walldorf ve Hannover 96 takımlarında oynadı - peki gelecekte Münih'te mi oynayacak?
Öncelikle, Löwen'in başka endişeleri var - hem de şampiyonluk unvanını kazandıkları günden tam 60 yıl sonra, ki bunu en son o dönemin bazı kahramanlarıyla kutlamışlardı. Mang da bu noktada büyük geleneğe atıfta bulundu. "Biz kalıcı olarak üçüncü lige ait değiliz," dedi ve ekledi: "Dördüncü lige ise hiç ait değiliz."