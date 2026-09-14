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West Ham United FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Elveda Mikloşko: Manchester United'ı ağlatan kalecinin hikâyesi

L. Miklosko
West Ham United
İngiltere

West Ham'in efsanevi kalecisi kanser hastalığıyla verdiği mücadelenin ardından hayatını kaybetti

West Ham United, efsanevi Çek kalecisi Ludek Miklosko'nun kanserle üç yıl süren cesur mücadelesinin ardından 64 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Aralık 2024'te tedavi görmeyi bırakan Miklosko, bundan birkaç gün önce taraftarlarına efsanevi bir şekilde veda etmişti. Takımının Premier Lig'de Liverpool'a karşı oynadığı maçı izlemek için Londra'daki stada dönen Miklosko, kahramanlar gibi karşılanmış ve taraftarlar uzun süre onun adını tezahürat halinde haykırmıştı. Bu manzara, Londra kulübünün taraftarlarının kalbindeki özel yerini yansıtıyordu.

  • Efsanevi kalecinin ayrılığı açıklandı

    West Ham kulübü resmi açıklamasında duygusal ifadelerle şöyle dedi: "West Ham United kulübü, efsanevi eski kalecisi ve antrenörü Ludek Miklosko'yu derin bir üzüntü ve keder içinde anıyor." 

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Huzur içinde yat Ludek; sevilen ve ilham veren kalecimiz, iyi kalpli büyük insan."

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  • 400 maç ve bitmeyen bir aşk

    Miklosko, 1990 ile 1998 yılları arasında West Ham forması altında yaklaşık 400 maça çıktı ve taraftarların en sevdiği oyunculardan biriydi. Taraftarlar, kulüpten ayrıldıktan sonra bile onun adını haykırmaya devam etti; kendisi de daha sonra kaleci antrenörü olarak geri döndü.

    Zaferle olan hikâyesi hızlı başladı. İlk tam sezonu olan 1990-1991'de takımı eski Birinci Lig'e çıkardı, İngiltere Federasyon Kupası'nda yarı finale ulaştı ve aynı sezon kulübün yılın oyuncusu ödülünü kazandı.

    Ancak adını Premier Lig tarihine kazıyan an, 1994-1995 sezonunun son gününde geldi. Manchester United karşısında kahramanca bir performans sergiledi ve maç 1-1 berabere sona erdi. Bu sonuç, Manchester United'ı şampiyonluktan mahrum bırakırken kupayı Blackburn Rovers'a armağan etti ve lig tarihinin unutulmaz maçlarından biri hâline geldi.

    Kulüple olan bağı sonuna kadar güçlü kaldı. West Ham, 2023 yılında başkent Prag'da UEFA Konferans Ligi şampiyonluğunu kazandığında Miklosko oradaydı ve maçın başlamasından önce sahayı çevreleyen turunu yaparken taraftarlar onu büyük bir coşkuyla karşıladı.

  • Bir efsaneye yakışır bir veda

    West Ham, salı günü Carabao Cup üçüncü turunda Fulham'a karşı oynayacağı maç öncesinde onun ruhu için bir yas dönemi ilan ettiğini duyurdu. Ayrıca 9 Ekim'de İngiltere Şampiyonası liginde Queens Park Rangers'a karşı oynayacağı bir sonraki maçı da onun ruhuna adayacak; bu, 1998 ile 2001 yılları arasında emekli olmadan önce 57 maçta forma giydiği kulüptür.

    Kendi payına, oğlu Martin dokunaklı bir açıklamada şöyle dedi: "Hüznün yüreğimizi burktuğu bir anda, babam Ludek'in kansere karşı verdiği cesur bir mücadelenin ardından vefatını duyuruyoruz. Babam West Ham United'a tutkuyla bağlıydı; özellikle de her maçta isminin gururla ve iftiharla haykırılmasını duymaya. Kulüp ve taraftarları ailemizin bir parçasıydı ve daima öyle kalacak, bu yüzden hepinize kalbimizin derinliklerinden teşekkür ederiz."

    Miklosko, uluslararası kariyerini Çekoslovakya ve Çek Cumhuriyeti milli takımlarıyla 42 maçla tamamladı; ardından yolculuğunu, İngiltere'ye taşınmasından sekiz yıl önce her şeyin başladığı çocukluk kulübü Banik Ostrava'da spor bölümü başkanı olarak noktaladı.

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