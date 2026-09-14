Miklosko, 1990 ile 1998 yılları arasında West Ham forması altında yaklaşık 400 maça çıktı ve taraftarların en sevdiği oyunculardan biriydi. Taraftarlar, kulüpten ayrıldıktan sonra bile onun adını haykırmaya devam etti; kendisi de daha sonra kaleci antrenörü olarak geri döndü.

Zaferle olan hikâyesi hızlı başladı. İlk tam sezonu olan 1990-1991'de takımı eski Birinci Lig'e çıkardı, İngiltere Federasyon Kupası'nda yarı finale ulaştı ve aynı sezon kulübün yılın oyuncusu ödülünü kazandı.

Ancak adını Premier Lig tarihine kazıyan an, 1994-1995 sezonunun son gününde geldi. Manchester United karşısında kahramanca bir performans sergiledi ve maç 1-1 berabere sona erdi. Bu sonuç, Manchester United'ı şampiyonluktan mahrum bırakırken kupayı Blackburn Rovers'a armağan etti ve lig tarihinin unutulmaz maçlarından biri hâline geldi.

Kulüple olan bağı sonuna kadar güçlü kaldı. West Ham, 2023 yılında başkent Prag'da UEFA Konferans Ligi şampiyonluğunu kazandığında Miklosko oradaydı ve maçın başlamasından önce sahayı çevreleyen turunu yaparken taraftarlar onu büyük bir coşkuyla karşıladı.