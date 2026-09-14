West Ham United, efsanevi Çek kalecisi Ludek Miklosko'nun kanserle üç yıl süren cesur mücadelesinin ardından 64 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.
Aralık 2024'te tedavi görmeyi bırakan Miklosko, bundan birkaç gün önce taraftarlarına efsanevi bir şekilde veda etmişti. Takımının Premier Lig'de Liverpool'a karşı oynadığı maçı izlemek için Londra'daki stada dönen Miklosko, kahramanlar gibi karşılanmış ve taraftarlar uzun süre onun adını tezahürat halinde haykırmıştı. Bu manzara, Londra kulübünün taraftarlarının kalbindeki özel yerini yansıtıyordu.