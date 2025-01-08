Elon Musk, Liverpool'u almak için SERVET ödeyecek! Dudak uçuklatan rakam...

Getty Images/GOALSoham Mukherjee ve Can ÖzerElon Musk, Liverpool'u almak için SERVET ödeyecek! Dudak uçuklatan rakam...LiverpoolPremier LigNottingham ForestElon Musk'a, Liverpool'u satın almak için şaşırtıcı bir teklif gerektiği söylendi ve taraftarlar Tesla patronuna karşı “çok dikkatli” olmaya çağrıldı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaMusk, Liverpool'u satın almayı düşünüyorFSG, Merseyside kulübünü satmaya niyetli değilFutbol finansı uzmanı, şaşırtıcı bir rakam açıkladıFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱