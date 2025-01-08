Elon Musk, Liverpool'u almak için SERVET ödeyecek! Dudak uçuklatan rakam... Liverpool Premier Lig Nottingham Forest

Elon Musk'a, Liverpool'u satın almak için şaşırtıcı bir teklif gerektiği söylendi ve taraftarlar Tesla patronuna karşı “çok dikkatli” olmaya çağrıldı.