Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Liverpool Elon MuskGetty Images/GOAL
Soham Mukherjee ve Can Özer

Elon Musk, Liverpool'u almak için SERVET ödeyecek! Dudak uçuklatan rakam...

LiverpoolPremier LigNottingham Forest

Elon Musk'a, Liverpool'u satın almak için şaşırtıcı bir teklif gerektiği söylendi ve taraftarlar Tesla patronuna karşı “çok dikkatli” olmaya çağrıldı.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Haberin devamı aşağıda
  • Musk, Liverpool'u satın almayı düşünüyor
  • FSG, Merseyside kulübünü satmaya niyetli değil
  • Futbol finansı uzmanı, şaşırtıcı bir rakam açıkladı
Follow GOAL on WhatsApp! 🟢📱