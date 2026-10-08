AFP
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'Eğer Barça böyle devam ederse, bu imkansız': David Silva, Real Madrid'e uyarıda bulundu ve Ballon d'Or tercihini açıkladı
Silva, Barcelona'nın üstünlüğünü destekliyor
Manchester City'nin eski maestrosu Silva, Barcelona'nın etkileyici formunu sürdürmesi halinde La Liga'daki mevcut farkın Real Madrid'in kapatamayacağı kadar büyük olabileceğine inanıyor. Katalan devi, 25 Ekim'deki kritik El Clasico karşılaşması öncesinde ezeli rakibine karşı şu anda altı puanlık bir üstünlüğe sahipken, şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan bu maç öncesinde Silva, Hansi Flick yönetimindeki taktiksel gelişimden ve kulübün son transfer stratejisinden etkilendi.
Şampiyonluk yarışı ve Real Madrid'in bu puan farkını kapatıp kapatamayacağı hakkında konuşan Silva, durumu değerlendirirken net ifadeler kullandı. Radyo programı 'El Partidazo'ya konuşan Silva, "Barça böyle devam ederse bu imkansız. Çok yüksek bir seviyedeler ve bu teknik direktörle (Flick) birkaç yıldır çok iyi oynuyorlar, ayrıca çok iyi takviyeler yaptılar. Bu seviyede devam ederlerse rakipleri olmaz" dedi.
Lider için övgü dolu sözler kullansa da Silva, Real Madrid'in hiçbir zaman tamamen göz ardı edilemeyeceğini de hızlıca vurguladı. Real Madrid'in Real Madrid olduğunu belirten Silva, "Onları asla gözden çıkaramazsınız çünkü çok büyük oyuncuları var ve ligin sonuna kadar yakın kalırlarsa mücadele edebilirler. Ama tekrar ediyorum, Barça bu seviyede kalırsa ben öyle düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
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Sürpriz bir Ballon d'Or seçimi
Sohbet, bireysel ödüllere de kaydı; özellikle de 26 Ekim'de Londra'da düzenlenmesi planlanan Ballon d'Or törenine. Birçok uzman Kylian Mbappe, Lamine Yamal ya da Harry Kane gibi isimleri işaret ederken, Silva ise genel eğilimin dışına çıkarak küresel medya tarafından haksız şekilde göz ardı edildiğini düşündüğü vatandaşı bir ismi seçti.
Silva, son iki sezondaki istikrarını ve kazandığı kupaları gerekçe göstererek ödülün Paris Saint-Germain orta sahası Fabian Ruiz'e gitmesi gerektiğini düşünüyor. Efsane orta saha oyuncusu, gerekçesini şu sözlerle açıkladı: "Bana göre kolektif olan önce gelir çünkü aksi takdirde kazanamazsınız. Ama tamam, eğer birine vermem gerekseydi, Fabian'a verirdim; çünkü son iki yılda en çok şampiyonluk kazanan kişi o."
Paris ve İspanya'da küçümsenen etki
Kısa süre önce Hong Kong'da profesyonel futbola tek maçlığına döneceğini açıklayarak manşetlere çıkan 40 yaşındaki isim, Ruiz'in hem kulübü hem de ülkesi için vazgeçilmez bir yapı taşı haline geldiğini düşünüyor; geçen sezon Paris Saint-Germain ile Ligue 1 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak zafere ulaşan Ruiz, yazın da İspanya ile Dünya Kupası'nı kaldırdı ve ardından PSG ile UEFA Süper Kupası'nı kazandı.
Silva, seçimini şu sözlerle detaylandırdı: "PSG'de ve ardından milli takımda önemliydi. Neden bilmiyorum ama ona çok fazla önem verilmiyor, çünkü o harika bir oyuncu. Onu çok seviyorum ve sessiz sedasız inanılmaz bir iş çıkardı."
- Getty Images Sport
Rodri ve İspanyol ekip
Silva, konuyla ilgili düşüncelerini, favori listesinin büyük ölçüde İspanya'nın uluslararası arenadaki son dönemdeki üstünlüğünden etkilendiğini doğrulayarak noktaladı. Silva, "Rodri bunu zaten kazandı, aksi takdirde onun adını da verirdim" diyerek, ödüller dağıtılırken mevcut İspanyol yetenek jenerasyonunun küresel futbol gündeminin ön saflarında yer almayı hak ettiğini vurguladı.
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