Manchester City'nin eski maestrosu Silva, Barcelona'nın etkileyici formunu sürdürmesi halinde La Liga'daki mevcut farkın Real Madrid'in kapatamayacağı kadar büyük olabileceğine inanıyor. Katalan devi, 25 Ekim'deki kritik El Clasico karşılaşması öncesinde ezeli rakibine karşı şu anda altı puanlık bir üstünlüğe sahipken, şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan bu maç öncesinde Silva, Hansi Flick yönetimindeki taktiksel gelişimden ve kulübün son transfer stratejisinden etkilendi.

Şampiyonluk yarışı ve Real Madrid'in bu puan farkını kapatıp kapatamayacağı hakkında konuşan Silva, durumu değerlendirirken net ifadeler kullandı. Radyo programı 'El Partidazo'ya konuşan Silva, "Barça böyle devam ederse bu imkansız. Çok yüksek bir seviyedeler ve bu teknik direktörle (Flick) birkaç yıldır çok iyi oynuyorlar, ayrıca çok iyi takviyeler yaptılar. Bu seviyede devam ederlerse rakipleri olmaz" dedi.

Lider için övgü dolu sözler kullansa da Silva, Real Madrid'in hiçbir zaman tamamen göz ardı edilemeyeceğini de hızlıca vurguladı. Real Madrid'in Real Madrid olduğunu belirten Silva, "Onları asla gözden çıkaramazsınız çünkü çok büyük oyuncuları var ve ligin sonuna kadar yakın kalırlarsa mücadele edebilirler. Ama tekrar ediyorum, Barça bu seviyede kalırsa ben öyle düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.