24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
ballon KOOORA ONLYChatGPT
Çeviri:

Efsaneler yaratan Altın Top: Değeri nedir ve kazanan ne kadar para alıyor?

FEATURES
L. Yamal
K. Mbappe
H. Kane
L. Messi
Roma - Real Madrid
Roma
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
Galatasaray - Barcelona
Galatasaray
Barcelona
Viking - Bayern Münih
Viking
Bayern Münih
İspanya
Fransa
İngiltere
Arjantin
İtalya
Türkiye
Norveç
Almanya

Madalyonun diğer yüzü

Futbolda kazanmanın ve kaybetmenin sınırlarını aşan, nesiller değişse de oyunun hafızasına kazınan anlar vardır.

Bu anlarda yıldızlardan biri, rakiplerini geride bırakıp adını büyüklerin listesine yazdırdıktan sonra dünyanın karşısına geçer ve elinde her futbolcunun hayalini kurduğu, büyük yıldızların kariyerlerinin başından itibaren peşinden koştuğu altın bir topu taşır.


Uzun on yıllar boyunca bu ödül, futbolun şanını inşa eden isimlerle anıldı; yıllık bir onurlandırmadan, etrafında tartışmaların yenilendiği ve rekabetin alevlendiği bireysel bir ihtişam simgesine dönüştü. Öyle ki onu kazanmak, herhangi bir oyuncunun kariyerinde ayırt edici bir işaret ve geçmişin ya da bugünün efsaneleriyle kıyaslanırken taraftarlarının dayandığı bir kanıt hâline geldi.

Ancak töreni saran ışıkların, yıldızların giydiği şık takımların ve kupanın takdim edildiği anı bekleyen kamera objektiflerinin ardında, aynı ölçüde ilgi görmeyen bir başka öykü daha var. Bu öykü 7 on yıldan fazla bir süre önce başladı ve bu süreçte ödül, futbolun kendi geçirdiği dönüşümlere paralel olarak hem biçim hem de konum bakımından gelişti.

Peki dünyanın en önemli yıldızlarının uğruna yarıştığı bu tılsımın sırrı ne? Tüm zamanların en ünlü spor simgelerinden biri hâline gelmek için nasıl üretildi? Gerçek değeri ne kadar ve adını onu kazananlar listesine eklemeyi başaran oyuncu hangi kazanımları elde edebilir? Dünyanın en iyisi tahtı için verilen mücadelenin yeniden sonuca bağlanacağı tarih yaklaşırken, bu sorular Altın Top'un diğer yüzünü keşfetmenin kapısını aralıyor.



  • Bir Fransız dergisinden bireysel ödüllerin tahtına

    Ballon d'Or hikâyesi, 1956 yılında, Avrupa'nın en iyi futbolcusunu onurlandırmak ve futbol tutkunları arasındaki konumunu güçlendirmek isteyen Fransız France Football dergisinin girişimiyle başladı.

    Ödülü ilk kez kazanan isim İngiliz Stanley Matthews oldu; ardından Alfredo Di Stefano ve George Best'ten Johan Cruyff, Michel Platini ve Marco van Basten'e kadar oyunun tarihini yazan isimler birbirini izledi.

    Yıllar içinde rekabetin çerçevesi genişledi. 1995'te Avrupalı olmayan futbolcular da ödüle hak kazanabilir hâle geldi, 2007'de ise ödül dünyanın dört bir yanındaki tüm profesyonel futbolcuları kapsadı.

    2010 ile 2015 yılları arasında ise Uluslararası Futbol Federasyonu'nun ödülüyle birleşerek "FIFA Ballon d'Or" adı altında verildi; daha sonra her iki taraf kendi ödülünü bağımsız olarak düzenlemeye geri döndü.

    2018'de kadınlar Ballon d'Or'u ortaya çıktı ve ödül daha kapsayıcı bir hâl aldı.

    Onlarca yıla uzanan mirasıyla ödül, artık yalnızca sıra dışı bir sezonun takdir edilmesi değil, bir futbolcunun adını futbol hafızasına kazıyabilecek bir durak konumunda.

  • Tamamen altından mı yapılmıştır?

    Parıltısının çağrıştırdığının aksine, Ballon d'Or saf altından oluşan bir kütle değil.

    Ödülün üretimini Fransız mücevher evi Mellerio üstleniyor; yaklaşık 100 saatlik el işçiliği gerektiren süreç, teslim tarihinden yaklaşık altı ay önce başlıyor.

    Top, sarı pirinçten yapılan iki yarım küreden oluşuyor; ardından üzerine futbol topunun görünümünü taklit eden 32 panelin ayrıntıları işleniyor, sonra cilalanıyor ve France Football logosu ile ödülün verildiği yılın tarihi kazınıyor.

    Son aşamada ise altın banyosuna sokuluyor ve pirit taşından bir kaide üzerine sabitleniyor.

    Kupanın yüksekliği yaklaşık 31 santimetre, genişliği 23 santimetre, toplam ağırlığı ise 10 kilogramı aşıyor.

    Üretim maliyetine gelince, dolaşımdaki tahminler bunun yaklaşık 3.000 euro olduğunu gösteriyor. Bu, ödülün küresel konumuyla kıyaslandığında son derece mütevazı görünen bir rakam. Ancak belirtmek gerekir ki bu tahmin, organizasyonu düzenleyen tarafın açıkladığı resmi bir fiyat değil.

  • Altın Top'u kazanan ne kadar alıyor?

    Şaşırtıcı olan şu ki, Ballon d'Or'u kazanan oyuncu France Football'dan doğrudan bir para ödülü almıyor; ödülün kendisine bağlı açıklanmış sabit bir nakit prim de bulunmuyor.

    Ancak ödülün gerçek değeri, oyuncuya kapılarını açabileceği ticari sözleşmelerde ve kulübüyle yapacağı sözleşme yenilemesinin şartları üzerindeki olası etkisinde ortaya çıkıyor.

    Yıldızların deneyimleri bu konuda net örnekler sunuyor. Luka Modric, 2018'de ödülü kazandıktan sonra Nike ile yaklaşık 800 bin euro olarak tahmin edilen bir primden yararlandı; ayrıca kendisine ithafen özel bir krampon piyasaya sürüldü. Aitana Bonmati'nin Ballon d'Or'u kazanması ise ticari varlığının güçlenmesi ve küresel markalarla anlaşmalar imzalamasıyla ilişkilendirildi.

    Ödül, oyuncunun pazarlama değerine de yansıyabiliyor; çünkü küresel ölçekte taraftar çekebilecek yıldızlar arayan şirketler nezdinde ona istisnai bir konum kazandırıyor.

    Bu nedenle her kazananın elde edeceği tek bir ortak tutar belirlemek mümkün değil; gelir, oyuncunun şöhretine, önceki sözleşmelerine ve başarısını sportif ile pazarlama açısından değerlendirme kabiliyetine bağlı.



    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • 2026 mücadelesi: Zafere kim yaklaşıyor?

    Tüm gözler, töreni 26 Ekim'de Londra Palladium Tiyatrosu'nda düzenlenecek olan 2026 sürümüne çevrildi. Törenin İngiltere'nin başkentine taşınması, ödülün kuruluşunun 70. yıl dönümünü kutlamak ve 1956'da Altın Top'u kazanan ilk futbolcu olan İngiliz Stanley Matthews'u onurlandırmak amacıyla gerçekleşen istisnai bir karar niteliğinde.

    Londra'nın seçilmesi, ödülün tarihsel köklerinin kutlanması çerçevesinde, bu etkinliğin küresel karakteri korunarak gerçekleşti; ancak bu, törenin Paris'ten kalıcı olarak taşındığı anlamına gelmiyor.

    Bu yıl rekabet, başta Lamine Yamal, Harry Kane ve Kylian Mbappe olmak üzere öne çıkan isimlerle bağlantılı görünüyor. Lionel Messi, Rodri, Khvicha Kvaratskhelia, Fabian Ruiz ve Ousmane Dembele de ilgi gören isimler arasında yer alıyor.

    Ekim ayında yayımlanan aday göstergeleri, zirve mücadelesinde isimlerin birbirine yakın olduğunu ortaya koyuyor; bazı tahminlerde Yamal öne geçerken, diğer değerlendirmelerde Kane ve Mbappe başı çekiyor.

    Ancak tahminler sonucun kesinleştiği anlamına gelmiyor; özellikle oylamanın geçtiğimiz 28 Eylül'de kapandığı göz önüne alındığında.

    Sonuçta en önemli soru ortada kalıyor: Doğrudan bir maddi ödül almasa bile, efsaneler listesine kim katılacak ve istisnai bir sezonu ölümsüz bir zafere kim dönüştürecek?

  • Ayrıca okuyun:

    Mbappe'nin bencilliği ve Yamal'ın iddialarının ötesinde: Altın Top'u hak eden bir başka oyuncu var!

    Mbappe'den Real Madrid'e: Canınız cehenneme, kupasız sezon da sizin olsun; ben Altın Top için buradayım!
    Üzgünüm Messi, geçmişin Altın Top'ta sana yaramayacak: Mbappe neden Ronaldo'nun yolundan gitmiyor?