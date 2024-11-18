GOAL/GettyRitabrata Banerjee ve Can ÖzerEfsane Ronaldo'dan Guardiola'ya 'yok artık' dedirten teklifBrezilyaP. GuardiolaM.CityBrezilya'nın efsanesi eski golcü Ronaldo, Manchester City Menajeri Pep Guardiola ile ilgili hayalini açıkladı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaRonaldo CBF başkanı olmayı hedefliyorGuardiola'nın, Brezilya'nın başına geçmesini istiyorGuardiola ise City'deki görev süresini uzatmaya hazırlanıyorFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱