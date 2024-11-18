Ronaldo Pep GuardiolaGOAL/Getty
Ritabrata Banerjee ve Can Özer

Efsane Ronaldo'dan Guardiola'ya 'yok artık' dedirten teklif

BrezilyaP. GuardiolaM.City

Brezilya'nın efsanesi eski golcü Ronaldo, Manchester City Menajeri Pep Guardiola ile ilgili hayalini açıkladı.

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Haberin devamı aşağıda
  • Ronaldo CBF başkanı olmayı hedefliyor
  • Guardiola'nın, Brezilya'nın başına geçmesini istiyor
  • Guardiola ise City'deki görev süresini uzatmaya hazırlanıyor
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