"Efsane olmak istiyor": Deniz Undav, VfB Stuttgart'ta sonsuza kadar kalacak mı?

Undav, Stuttgart’ta sözleşmesini sadece birkaç hafta önce iki yıl daha uzatarak 2029’a kadar uzatmıştı. Duyumlara göre, Alman milli takım oyuncusu artık Stuttgart’ta en yüksek maaşı alan isim oldu; yıllık 5,5 milyon avro kazanacağı ve buna ek olarak dört milyon avroluk imza parası alacağı söyleniyor.

Ayrılacağına dair spekülasyonlara rağmen sözleşmesini uzatması, Undav için mantıklı bir adımdı; ne de olsa Stuttgart’ta kendini son derece rahat hissediyor. “Bir efsane olmak istiyorum dostum,” diye vurguladı.

29 yaşındaki futbolcu, kendi ifadesine göre bu sözleşmeyi imzalamak için önemli bir miktar paradan da vazgeçti. "Kış transfer döneminde başka bir kulüple bedelsiz olarak sözleşme imzalayabilirdim. Orada benim için daha fazla imza parası ve daha yüksek bir maaş söz konusu olurdu," diyen Undav, ancak VfB'den ayrılma konusunu hiçbir zaman gündemine almadı: "Kulübe, taraftarlara ve buradaki insanlara çabucak aşık oldum. Kendimi burada çok rahat hissediyorum. Üstelik açlıktan ölmüyoruz ki."