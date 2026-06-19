"Burada bir aşk doğdu," dedi 29 yaşındaki sporcu, YouTube kanalı 'Hstryagency'de yaptığı röportajda. "En çok istediğim şey, kariyerimi burada sonlandırmak; o kadar ileri gidebilirim. Artık sadece burada kalacağım demek isterdim."
Çeviri:
"Efsane olmak istiyor": Deniz Undav, VfB Stuttgart'ta sonsuza kadar kalacak mı?
Undav, Stuttgart’ta sözleşmesini sadece birkaç hafta önce iki yıl daha uzatarak 2029’a kadar uzatmıştı. Duyumlara göre, Alman milli takım oyuncusu artık Stuttgart’ta en yüksek maaşı alan isim oldu; yıllık 5,5 milyon avro kazanacağı ve buna ek olarak dört milyon avroluk imza parası alacağı söyleniyor.
Ayrılacağına dair spekülasyonlara rağmen sözleşmesini uzatması, Undav için mantıklı bir adımdı; ne de olsa Stuttgart’ta kendini son derece rahat hissediyor. “Bir efsane olmak istiyorum dostum,” diye vurguladı.
29 yaşındaki futbolcu, kendi ifadesine göre bu sözleşmeyi imzalamak için önemli bir miktar paradan da vazgeçti. "Kış transfer döneminde başka bir kulüple bedelsiz olarak sözleşme imzalayabilirdim. Orada benim için daha fazla imza parası ve daha yüksek bir maaş söz konusu olurdu," diyen Undav, ancak VfB'den ayrılma konusunu hiçbir zaman gündemine almadı: "Kulübe, taraftarlara ve buradaki insanlara çabucak aşık oldum. Kendimi burada çok rahat hissediyorum. Üstelik açlıktan ölmüyoruz ki."
- Getty Images Sport
Undav: "Neden bunu bırakayım ki?"
Forvet, görüşmelerle ilgili şunları söyledi: "Herkes Stuttgart’ta kendimi iyi hissettiğimi biliyor. Burada üç harika yıl geçirdim. Bu yüzden kendime şöyle dedim: ‘Neden buradan ayrılayım ki?’ Menajerlerime her zaman burada kalmak istediğimi söyledim."
Undav, 2023/24 sezonunda ilk olarak Brighton & Hove Albion'dan Stuttgart'a kiralık olarak transfer olmuştu; ardından VfB, 2024 yazında onu 26 milyon avronun üzerinde bir transfer ücretiyle (kulüp tarihinin en yüksek transfer ücreti) kalıcı olarak kadrosuna kattı.
O zamandan beri forvet, teknik direktör Sebastian Hoeneß yönetiminde Stuttgart’ın en önemli oyuncularından biri haline geldi. Geçtiğimiz sezonda, tüm turnuvalarda oynadığı 46 maçta 39 skor katkısı (25 gol, 14 asist) sağladı; Bundesliga’da ise 19 golle Bayern Münih’ten Harry Kane’in ardından gol krallığı sıralamasında ikinci oldu.
Undav şu anda Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda mücadele ediyor. Curacao ile oynanan açılış maçında (7-1) oyuna sonradan girerek bir gol ve iki asistle etkileyici bir performans sergiledi. Bu nedenle, Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann’ın onu Pazar günü (22:00) Fildişi Sahili ile oynanacak maçta ilk 11’de sahaya sürmesi oldukça olası.