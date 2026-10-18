Edoardo Bove, Roma ve Fiorentina’nın eski orta saha oyuncusu, şimdi ise Watford forması giyiyor. Bove, hikâyesini anlatan "In un battito" adlı belgesel filmin Roma Film Festivali’ndeki tanıtımında konuştu. Sportif faaliyetlere katılım iznine ilişkin kuralların değişmesi hâlinde İtalya’ya dönüp dönmeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi: "İtalya’ya dönmek mi? Gelecekte neden olmasın. Şu anda bulunduğum yerde mutluyum. Yurt dışında oynamak hedeflerimden biriydi ama İtalya ligini takip ettiğimi, Roma’ya ve İtalya’ya bağlılığımın sürdüğünü gizleyemem. Şimdilik bulunduğum yerde mutluyum ama hiçbir kapıyı da kapatmak istemiyorum".
Edoardo Bove: "İtalya'ya dönmek mi? Gelecekte neden olmasın?"
2002 doğumlu futbolcu, ANSA'nın aktardığına göre şunları ekledi: "Hayalim yeniden futbol oynamaktı ve bunu İngiltere'de başarıyorum. Kalbim bana küçük bir oyun oynadı ama Olimpico'ya dönmek heyecan vericiydi. Sahada yaptıklarımla hak ettiğimi düşünmediğim türden bir sevgi görmek de öyleydi. Roma taraftarı böyledir, sonuçların ötesine bakar".
Son olarak, kendi adını taşıyan yasa tasarısına ilişkin: "Ocak ayında takvime alınması bekleniyor. Bu, sporla ilgili değil, İtalya'da yaşananlarla ilgili bir yasa; çünkü pek çok kişi müdahale edemiyor ya da korkuyor. Farklı kesimleri ilgilendiren bir yasa ve kabul edileceğine inanıyorum".
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