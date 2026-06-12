Eder Militao, Jose Mourinho’nun Real Madrid’e dönüşü hakkında görüşünü açıkladı

Efsanevi teknik direktörün dönüşü hakkında konuşan Militao, SportyBet'e şunları söyledi: "O harika bir teknik direktör. Gelecek sezonu sabırsızlıkla bekliyorum. Kişisel olarak bakıldığında, hayatta inişler ve çıkışlar olur. Önemli olan zihinsel olarak iyi durumda olmak. Kafan yerindeyse ve ailenle aranız iyiyse, her şey daha iyi akıyor."

Brezilyalı savunma oyuncusu, son zamanlarda yaşadığı sakatlığın psikolojik etkisinden de bahsederek şunları ekledi: "Bu, bir ortaya koşarken oldu. Şut çekmek için döndüğümde garip bir şey hissettim.

"İlk başta ciddi bir şey gibi görünmüyordu. Soyunma odasına yürüdüm, bazı testler yaptılar ama net bir sonuç çıkmadı. Sonra teşhis geldi. Elbette bu kadar çok sakatlık yaşamak psikolojik olarak sizi etkiliyor ama aynı zamanda deneyim de kazandırıyor. Eskiden çok patlayıcı bir oyuncuydum; şimdi daha olgunum ve hıza o kadar fazla güvenmiyorum."