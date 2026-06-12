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Eder Militao, Jose Mourinho’nun Real Madrid’e dönüşü hakkında görüşünü açıkladı
Mourinho, Madrid'e dönüşünü garantiledi
Florentino Pérez, Álvaro Arbeloa’nın ayrılmasının ardından 63 yaşındaki teknik adamı 2029 yılına kadar süreli bir sözleşmeyle Bernabéu’ya geri getirerek başkanlık seçim kampanyası sırasında verdiği sözü hızla yerine getirdi. Bu, İspanyol devinde geçirdiği üç yıllık dönemin ardından 13 yıl önce Madrid’den ayrılan Portekizli teknik adam için sansasyonel bir dönüş anlamına geliyor.
Madrid, Mourinho'yu Benfica'dan serbest bırakmak için 15 milyon avro tazminat ödedi ve teknik direktörün önümüzdeki ay resmi olarak göreve başlaması bekleniyor. Militao ise, Nisan ayında sol bacağındaki proksimal tendon yırtılması nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından, beş aylık zorlu bir rehabilitasyon sürecine girecek.
- AFP
Militao, sakatlığı ve teknik direktör değişikliğini değerlendirdi
Efsanevi teknik direktörün dönüşü hakkında konuşan Militao, SportyBet'e şunları söyledi: "O harika bir teknik direktör. Gelecek sezonu sabırsızlıkla bekliyorum. Kişisel olarak bakıldığında, hayatta inişler ve çıkışlar olur. Önemli olan zihinsel olarak iyi durumda olmak. Kafan yerindeyse ve ailenle aranız iyiyse, her şey daha iyi akıyor."
Brezilyalı savunma oyuncusu, son zamanlarda yaşadığı sakatlığın psikolojik etkisinden de bahsederek şunları ekledi: "Bu, bir ortaya koşarken oldu. Şut çekmek için döndüğümde garip bir şey hissettim.
"İlk başta ciddi bir şey gibi görünmüyordu. Soyunma odasına yürüdüm, bazı testler yaptılar ama net bir sonuç çıkmadı. Sonra teşhis geldi. Elbette bu kadar çok sakatlık yaşamak psikolojik olarak sizi etkiliyor ama aynı zamanda deneyim de kazandırıyor. Eskiden çok patlayıcı bir oyuncuydum; şimdi daha olgunum ve hıza o kadar fazla güvenmiyorum."
Patron üzerindeki baskı artıyor
Mourinho, arka arkaya iki sezon boyunca kupa kazanamayan bu dev kulübü yeniden canlandırma göreviyle İspanya'nın başkentine geri dönüyor. Portekizli teknik direktör, 2010 ile 2013 yılları arasında görev yaptığı ilk döneminde La Liga ve Copa del Rey şampiyonluklarını kazanmıştı. Ancak, on yıldan fazla bir süre önce Chelsea ile Premier League şampiyonluğunu kazandığından bu yana lig şampiyonluğu elde edemediği göz önüne alındığında, modern taktik yaklaşımı yoğun bir eleştiriye maruz kalıyor.
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Ekim ayı getirisi dikkatle hedeflendi
Mourinho, daha sağlam bir savunma yapısı kurmayı hedeflediği için önümüzdeki ay Madrid'in sezon öncesi hazırlık kampını resmen başlatacak. Militao, Ekim ayında sahalara dönmek için çalışıyor; bu da onun lig ve Şampiyonlar Ligi'nin ilk aylarını kaçıracağı anlamına geliyor. Geri dönen teknik direktör, Militao'nun yokluğunda stoper pozisyonu için geçici çözümler bulmak zorunda; ancak İspanyol ekibinin, Liverpool ile sözleşmesi sona eren Ibrahima Konate'yi transfer etmeye çok yakın olduğu söyleniyor.