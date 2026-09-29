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Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Durdurulamayan İspanya: Yamal'ın dublesiyle Hırvatistan'a dört gol

İspanya - Hırvatistan
İspanya
Hırvatistan
UEFA Nations League A

Nations League'de ikinci maç günü

Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında, Avrupa ve Dünya şampiyonu İspanya, Sevilla'da Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ederek üst üste 40. maçında yenilgi yüzü görmedi. İspanya adına golleri Yamal (2), Pubill ve Nico Williams atarken, Hırvatistan'ın tek golü geçici eşitliği sağlayan Beljo'dan geldi. Özellikle ilk yarıda İspanya durdurulamaz bir görüntü sergiledi ve zaman zaman üst düzey bir futbol oynadı. İkinci yarı daha dengeli geçti ancak İspanyolların hamleleri farkı yine de açtı. Maçın son bölümünde Modric de oyuna girdi; Sanchez-Pizjuan seyircisi, onun sahaya girişini büyük bir alkışla karşıladı.


A Ligi 3. Grup'taki ilk maç gününde İspanya, İngiltere deplasmanında 3-2 kazanmıştı; Hırvatistan ise Çekya'yı 2-1 mağlup etmişti. Bu akşam yine 20.45'te oynanan diğer maçta Çekya-İngiltere karşılaşması da 0-2 sona erdi. Puan durumu, iki hafta sonunda şöyle: İspanya 6 puan, İngiltere ve Hırvatistan 3, Çekya 0.


İSPANYA-HIRVATİSTAN 4-1

GOLLER: 2' Yamal (İ), 28' Beljo (H), 31' Pubill (İ), 63' Yamal (İ), 89' Nico Williams (İ)


  • GOAL'ler

    89' - Nico Williams çalımlarla rakibini geçti, ardından sağ içle yaptığı vuruş uzak köşeden ağlara gitti


    63' - Pedri'nin pasında topla buluşan Yamal, yakın direğe vurdu ve bir kez daha hatasız olmayan Livakovic'i avladı


    31' - İspanya'nın cevabı Yamal'la sağ kanattan geldi, ceza sahasına gönderilen topa bindiren Pubill kafayla ağları buldu


    28' - Hırvatistan'ın golü yine sol kanattan geldi: ortayı yapan Perisic, kafa vuruşuyla fileleri havalandıran isim ise Beljo oldu


    2' - Cucurella'nın soldan geliştirdiği, Fermin Lopez'in hazırladığı atakta Yamal, Livakovic karşısında hata yapmadı. İspanya erkenden öne geçti

  • Maçın künye bilgileri

    İSPANYA-HIRVATİSTAN 4-1

    GOLLER: 2' Yamal (İ), 28' Beljo (H), 31' Pubill (İ), 63' Yamal (İ), 89' Nico Williams (İ)


    İSPANYA (4-2-3-1): Unai Simon; Pubill, Cubarsi, Huijsen, Cucurella; Zubimendi (72' Rodri), Fabian Ruiz (57' Pedri); Yamal (68' Munoz), Oyarzabal, Baena (68' Williams), Fermin Lopez (57' Merino). Teknik direktör: De La Fuente


    HIRVATİSTAN (4-2-3-1): Livakovic; Smolcic, Pongracic (46' Vuskovic), Sutalo, Gvardiol; Misic, Kovacic (60' Mario Pasalic); Marco Pasalic, Sucic (81' Modric), Perisic (72' Ivanovic); Beljo (60' Budimir). Teknik direktör: Bilic


    KIRMIZI KARTLAR:

    SARI KARTLAR: Pongracic (H), Sucic (H), Baena (İ), Pasalic (H), Misic (H)



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