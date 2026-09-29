Durdurulamayan İspanya: Yamal'ın dublesiyle Hırvatistan'a dört gol

Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında, Avrupa ve Dünya şampiyonu İspanya, Sevilla'da Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ederek üst üste 40. maçında yenilgi yüzü görmedi. İspanya adına golleri Yamal (2), Pubill ve Nico Williams atarken, Hırvatistan'ın tek golü geçici eşitliği sağlayan Beljo'dan geldi. Özellikle ilk yarıda İspanya durdurulamaz bir görüntü sergiledi ve zaman zaman üst düzey bir futbol oynadı. İkinci yarı daha dengeli geçti ancak İspanyolların hamleleri farkı yine de açtı. Maçın son bölümünde Modric de oyuna girdi; Sanchez-Pizjuan seyircisi, onun sahaya girişini büyük bir alkışla karşıladı.





A Ligi 3. Grup'taki ilk maç gününde İspanya, İngiltere deplasmanında 3-2 kazanmıştı; Hırvatistan ise Çekya'yı 2-1 mağlup etmişti. Bu akşam yine 20.45'te oynanan diğer maçta Çekya-İngiltere karşılaşması da 0-2 sona erdi. Puan durumu, iki hafta sonunda şöyle: İspanya 6 puan, İngiltere ve Hırvatistan 3, Çekya 0.





İSPANYA-HIRVATİSTAN 4-1

GOLLER: 2' Yamal (İ), 28' Beljo (H), 31' Pubill (İ), 63' Yamal (İ), 89' Nico Williams (İ)



