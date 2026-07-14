Maçın başlangıcından önce, bu yarı final karşılaşması, Fransa’nın muhteşem hücum gücü ile bugüne kadar sadece bir gol yiyen İspanya’nın beton gibi savunması arasındaki bir düello olarak duyurulmuştu. Furia Roja bu açıdan beklentileri karşıladı; Equipe Tricolore ise her açıdan hayal kırıklığı yarattı. Bunun tek sebebi, yine Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ve Bradley Barcola gibi isimlerle dolu muhteşem hücum hattında yer alan Olise değildi. Ancak bunun bir nedeni de, tıpkı takımı gibi maça hiç giremeyen Olise’ydi. 0-2’lik golle karşılaşma fiilen sonuçlanana kadar Fransa, 0,07 gibi felaket bir xG değerine ulaştı.

Olise, 10 numara pozisyonunda maça başladı ve 0-1'in ardından bir süreliğine tekrar sağ kanada kaydı; yani son iki yıldır FC Bayern'de düzenli olarak olağanüstü performanslar sergilediği pozisyona. Ancak Salı günü orta sahada Rodri ve Fabian Ruiz karşısında kendine yer bulamadı – kanatta ise Marc Cucurella, büyük bir azim ve fiziksel üstünlükle Olise'yi etkisiz hale getirdi. "Onları nasıl oynatmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar," dedi Almanya'nın eski milli futbolcusu Mats Hummels, MagentaTV'de Fransa'nın yaratıcı oyuncularını domine eden İspanyollara hayretle bakarak ve şöyle ekledi: "Her şeye hazırlıklıydılar ve Fransa'yı gerçekten oyundan tamamen, tamamen, tamamen çıkardılar."