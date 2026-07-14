73. dakikada Michael Olise’nin maçı sona erdi. Gözlerini yere indirmiş bir şekilde yan çizgiye doğru yavaşça koştu ve oyundan alındı. Oysa o anda, Arlington'da İspanya ile oynanan Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'nın acilen gollere, yaratıcı fikirlere, driplinglere ve hareketli oyunlara ihtiyacı vardı – yani bu sezon hem FC Bayern Münih'te hem de daha önce Dünya Kupası'nda Olise'nin simgesi haline getirdiği tüm o özelliklere. Fransızlar o anda 0-2 gerideydi ve bu durum maçın son düdüğüne kadar değişmedi.
Çeviri:
Dünya Kupası yarı finalinde tek “önemli an” bir faul oldu: Michael Olise’nin Ballon d’Or hayali Arlington’da suya düştü
Maçın başlangıcından önce, bu yarı final karşılaşması, Fransa’nın muhteşem hücum gücü ile bugüne kadar sadece bir gol yiyen İspanya’nın beton gibi savunması arasındaki bir düello olarak duyurulmuştu. Furia Roja bu açıdan beklentileri karşıladı; Equipe Tricolore ise her açıdan hayal kırıklığı yarattı. Bunun tek sebebi, yine Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ve Bradley Barcola gibi isimlerle dolu muhteşem hücum hattında yer alan Olise değildi. Ancak bunun bir nedeni de, tıpkı takımı gibi maça hiç giremeyen Olise’ydi. 0-2’lik golle karşılaşma fiilen sonuçlanana kadar Fransa, 0,07 gibi felaket bir xG değerine ulaştı.
Olise, 10 numara pozisyonunda maça başladı ve 0-1'in ardından bir süreliğine tekrar sağ kanada kaydı; yani son iki yıldır FC Bayern'de düzenli olarak olağanüstü performanslar sergilediği pozisyona. Ancak Salı günü orta sahada Rodri ve Fabian Ruiz karşısında kendine yer bulamadı – kanatta ise Marc Cucurella, büyük bir azim ve fiziksel üstünlükle Olise'yi etkisiz hale getirdi. "Onları nasıl oynatmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar," dedi Almanya'nın eski milli futbolcusu Mats Hummels, MagentaTV'de Fransa'nın yaratıcı oyuncularını domine eden İspanyollara hayretle bakarak ve şöyle ekledi: "Her şeye hazırlıklıydılar ve Fransa'yı gerçekten oyundan tamamen, tamamen, tamamen çıkardılar."
- AFP
Olise'nin kayma hareketi "kırmızı karttan çok da uzak değildi"
En dikkat çeken an, Olise’nin olumsuz bir şekilde göze çarptığı andı: 14. dakikada Rodri’nin ayak bileğine sert bir şekilde vurdu ve İspanyol oyuncunun bileği burkuldu. Hummels bu olayla ilgili olarak, “Kırmızı karttan çok da uzak değildi” dedi. Olise, sihirli hareketler sergilemek yerine kayma hareketi yaptı – üstelik pek de başarılı olamadan.
İkinci yarıya geçildikten sonra, Fransa ve Bayern yıldızı için durum 0-2 olana kadar düzelmedi. Oyunda yaratıcılık yoktu, hızlı geçişler eksikti ve Olise'den yine çok az katkı geldi. Bu performansla birlikte 24 yaşındaki oyuncunun Ballon d'Or hayali de sona ermiş sayılabilir. Ne de olsa, o her zaman en güçlü adaylardan biri olarak gündemdeydi. Ancak Bayern'in Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain'e yenilmesinin ardından, Dünya Kupası'nda son dörtte elenmesi, Altın Top ödülüne dair umutlarını tamamen söndürmüş olmalı.
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"Büyük maçta" Michael Olise hayal kırıklığı yarattı
"Ballon d'Or kazananlarına bakıldığında, konu her zaman en önemli maçlar ve büyük turnuvalar oluyor," dedi Olise'nin Bayern'deki takım arkadaşı Harry Kane, ki kendisi de bir kez daha güçlü bir sezonun ardından Ballon d'Or adayı olarak en çok konuşulan isimlerden biri. İngiliz oyuncunun bu değerlendirmesi doğru olabilir – ve bu, Olise için pek de iyiye işaret değil. Çünkü Dünya Kupası yarı finali onun için en büyük maçtı. Ve o maçta ondan neredeyse hiç iz yoktu.
"Olise, diğer tüm oyunculardan çok önde, dünyanın en iyisi. Eğer yıl sonunda Ballon d’Or’u kazanmazsa, futbolda bir şeyler ters gidiyor demektir," demişti eski Fransa yıldızı Willy Sagnol, ayın başında Sport Bild’e verdiği demeçte. Şimdi ise Olise eli boş kalacak – Salı günkü maçın ardından bu kesinleşti. Çünkü “dünyanın en iyisi” olarak kendini gösteremedi. İspanyollar bu büyük maça damgasını vurdu; Fransa’ya ise Cumartesi günü üçüncü sıra için oynanacak küçük final kaldı.
Michael Olise, İspanya ile oynanan Dünya Kupası yarı finalinde:
Dakika: 73 Şutlar: 0 Gol pasları: 2 Topa dokunuş sayısı: 55 Pas isabet oranı (%): 76 Orta saha pasları: 1 Dribbling: 2 Başarılı top sürme: 0
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