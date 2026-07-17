Süperstarın geleceğine dair en son haber, yangına körükle gitmeye devam ediyor. Çarşamba günü Footmercato, Olise’nin Isar’dan ayrılmaya karar verdiğini ve önümüzdeki sezon Madrid’e transfer olmak istediğini bildirerek büyük yankı uyandırmıştı.

Sky ise Perşembe günü bu haberi yalanlayarak, sol ayağını kullanan oyuncunun rekor şampiyonundan ayrılmayı planlamadığını açıkladı. Bu bilgi, menajeri tarafından da Bayern yetkililerine iletilmişti. Menajerin kelimesi kelimesine şöyle dediği aktarılıyor: "Endişelenmeyin, kalıyoruz."

Olise’nin Bayern ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Sky’a göre FCB yöneticilerinin net hedefi, sözleşmeyi vadesinden önce uzatmak. Bu kapsamda maaşı önemli ölçüde artırılacak ve Jamal Musiala ile Harry Kane’in yanı sıra en yüksek maaşlı oyuncular arasına girecek.