Fransız L'Equipe gazetesinin Perşembe akşamı bildirdiğine göre, Olise son haftalarda Dünya Kupası'ndaki takım arkadaşlarına transfer isteğini artık gizlemiyor.
Milli takım ve FCB'deki takım arkadaşı Dayot Upamecano'nun, 24 yaşındaki oyuncuyu Alman şampiyonunda kalmaya ikna etmek için birkaç haftadır çaba gösterdiği söylenirken, Olise'nin Dünya Kupası'nı, potansiyel yeni kulübü hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için kullandığı iddia ediliyor. Habere göre, Kylian Mbappé ve Aurelien Tchouameni ile görüşerek, karmaşık geçen sezonun ardından Real Madrid’deki iç durum hakkında bilgi aldığını belirtiliyor.