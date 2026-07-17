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Michael Olise Bayern Munich 2025-26Getty

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Dünya Kupası sırasında: Michael Olise, Real Madrid’e transfer olmak istediğini görünüşe göre kulüp içinde çoktan bildirmiş

Bundesliga
La Liga
M. Olise
Bayern Münih
Club Friendlies
Real Madrid

Michael Olise, görünüşe göre FC Bayern Münih'ten ayrılıp Real Madrid'e gitmek istiyor. Bu forvet oyuncusunun, Dünya Kupası sırasında Fransız milli takımındaki takım arkadaşlarına da bunu bildirdiği iddia ediliyor.

Fransız L'Equipe gazetesinin Perşembe akşamı bildirdiğine göre, Olise son haftalarda Dünya Kupası'ndaki takım arkadaşlarına transfer isteğini artık gizlemiyor. 

Milli takım ve FCB'deki takım arkadaşı Dayot Upamecano'nun, 24 yaşındaki oyuncuyu Alman şampiyonunda kalmaya ikna etmek için birkaç haftadır çaba gösterdiği söylenirken, Olise'nin Dünya Kupası'nı, potansiyel yeni kulübü hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için kullandığı iddia ediliyor. Habere göre, Kylian Mbappé ve Aurelien Tchouameni ile görüşerek, karmaşık geçen sezonun ardından Real Madrid’deki iç durum hakkında bilgi aldığını belirtiliyor. 

  • Süperstarın geleceğine dair en son haber, yangına körükle gitmeye devam ediyor. Çarşamba günü Footmercato, Olise’nin Isar’dan ayrılmaya karar verdiğini ve önümüzdeki sezon Madrid’e transfer olmak istediğini bildirerek büyük yankı uyandırmıştı. 

    Sky ise Perşembe günü bu haberi yalanlayarak, sol ayağını kullanan oyuncunun rekor şampiyonundan ayrılmayı planlamadığını açıkladı. Bu bilgi, menajeri tarafından da Bayern yetkililerine iletilmişti. Menajerin kelimesi kelimesine şöyle dediği aktarılıyor: "Endişelenmeyin, kalıyoruz." 

    Olise’nin Bayern ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Sky’a göre FCB yöneticilerinin net hedefi, sözleşmeyi vadesinden önce uzatmak. Bu kapsamda maaşı önemli ölçüde artırılacak ve Jamal Musiala ile Harry Kane’in yanı sıra en yüksek maaşlı oyuncular arasına girecek.

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  • Michael Olisegetty

    Olise Madrid’e transfer olacak mı? Real Madrid şu anda bu iddiaları yalanlıyor

    Fransız oyuncu, Münih’te 52 maçta 53 skor puanı toplayarak olağanüstü bir sezon geçirdi. Bu durum ilgiyi üzerine çekiyor ve özellikle de Real Madrid’in ilgisiyle ilgili söylentiler haftalardır medyada dolaşıyor. Orada, Başkan Florentino Perez’in en çok istediği transfer olarak görülüyor. Blancos ise şu anda Olise’ye ilgi duydukları yönündeki iddiaları kamuoyuna açıkça yalanlıyor: “Kulübümüzün Bayern Münih’in oyuncusu Michael Olise’ye ilgi duyduğu yönündeki çeşitli medyada yer alan haberlere yanıt olarak, Real Madrid CF, söz konusu oyuncu, temsilcileri veya çevresindeki kişilerle ne doğrudan ne de dolaylı olarak herhangi bir temas kurmadığını açıkça belirtmek ister.”

    Olise ise geleceğiyle ilgili spekülasyonlar hakkında henüz kamuoyuna bir açıklama yapmadı. Şu anda Fransız milli takımıyla birlikte Dünya Kupası’nda yer almaya devam ediyor. Olise ve takım arkadaşları artık şampiyonluk hedefine ulaşamayacak: Yarı finalde İspanya’ya 0-2 yenilerek finale yükselme şansını kaçırdılar. Bunun yerine, Fransız milli takımı Cumartesi akşamı İngiltere ile üçüncülük maçı oynayacak.

  • Michael Olis’in kariyer aşamaları:

    KulüpDönem
    FC Reading2017 - 2021
    Crystal Palace2021 - 2024
    FC Bayern2024 - günümüz

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