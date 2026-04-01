Dünya Kupası şampiyonu Mario Götze, Bundesliga ekibiyle sözleşmesini uzattı
Götze yeni bir sözleşme imzaladı
Götze, bu sezonun ötesinde de Eintracht Frankfurt forması giymeye devam edecek. Çarşamba günü Bundesliga’da yedinci sırada yer alan kulübün resmi açıklamasına göre, 33 yaşındaki oyun kurucu, süresi dolmak üzere olan sözleşmesini iki yıl daha uzattı. Bu hamle, tecrübeli oyuncunun PSV’den transferinin ardından 2022’de başlayan “Kartallar” serüvenini sürdürmesini garanti altına alıyor.
"Eintracht Frankfurt benim için çok önemli. Neredeyse dört yıldır buradayım ve şu ana kadar harika zaman geçirdim. Ailem ve ben Frankfurt'ta çok rahatız," dedi Götze açıklamada.
Arjantin'le oynanan final maçında attığı efsanevi golle Almanya'yı dördüncü Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan orta saha ustası, profesyonel futbolculuk kariyerinin geri kalan kısmı hakkında şunları söyledi: "Kariyerimin şu anki aşamasında birçok faktör rol oynuyor. Futbol kariyerinin sınırlı olduğunu biliyorum. Bu nedenle sahada ve stadyumda geçirdiğim her anı daha da çok değer veriyorum. Futbolun ve bu kulübün verdiği mutluluk, sözleşmemi uzatmam için beni ikna etti."
Dünya Kupası şampiyonu, Bundesliga takımında zorluklarla karşı karşıya
Sözleşmesinin uzatılmasına rağmen, son birkaç hafta Götze için spor açısından engellerden yoksun geçmedi. Yeni teknik direktör Albert Riera yönetiminde, tecrübeli oyuncu kısa süre önce ilk 11'deki yerini kaybetti. Milli maç arası öncesinde, Mainz 05'e karşı 2-1 yenildikleri maçta, teknik yetenekleriyle öne çıkan oyun kurucu, şaşırtıcı bir şekilde maç kadrosuna hiç alınmadı. Yine de oyuncu ile kulüp arasındaki güven sarsılmamış görünüyor.
Götze, mevcut durumu bir sürecin parçası olarak görüyor ve kararlılığını koruyor. "Şu anda aşmamız gereken birkaç zorluk var. Ama bunlarla yüzleşmeye hazırız," diyerek SGE'nin spor durumuna ilişkin vurguda bulundu. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı bu sezon uzak görünse de, Götze önümüzdeki yıllar için şimdiden büyük bir hedefi gözüne kestirmiş durumda: "Yakın gelecekte neler olabileceğini kim bilir. Örneğin, kupayı tekrar kazanmak, gerçekten çok hoşuma giderdi."
Krösche, Götze’nin liderlik rolünü övüyor
Spor direktörü Markus Krösche için, eski Dortmund ve Bayern Münih oyuncusunun değeri tartışılmaz. Sahadaki rolünün değişmesine rağmen Götze, genç Frankfurt kadrosunda vazgeçilmez bir akıl hocası olarak görev yapıyor. Bugüne kadar Eintracht formasıyla 148 resmi maça çıkan Götze, 12 gol attı ve 18 asist yaptı.
"Mario, takım ve kulüp için çok önemli bir oyuncu ve aynı derecede önemli bir kişiliktir," diyerek Krösche en deneyimli oyuncusunu övdü. Spor direktörü, Götze'nin etkisinin sadece futbolun çok ötesine geçtiğini vurguladı: "Profesyonel kariyerinde neredeyse her şeyi yaşadı, inişler ve çıkışlar geçirdi ve böylece şimdi kulübümüzdeki birçok genç oyuncuyla paylaşmak istediği zengin bir deneyim biriktirdi."
Köln ile yapılacak maça bakış
Sözleşmesinin uzatıldığı haberi, Paskalya Pazarı'nda Köln ile oynanacak Bundesliga maçı yaklaşırken stratejik açıdan önemli bir zamanda geldi. Bu sezon Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve DFB-Pokal'da toplam 26 maçta forma giyen oyuncu, henüz gol atamasa da bu dönemde iki asist yaptı.