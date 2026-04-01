Dünya Kupası şampiyonu Mario Götze, Bundesliga ekibiyle sözleşmesini uzattı

Götze, bu sezonun ötesinde de Eintracht Frankfurt forması giymeye devam edecek. Çarşamba günü Bundesliga’da yedinci sırada yer alan kulübün resmi açıklamasına göre, 33 yaşındaki oyun kurucu, süresi dolmak üzere olan sözleşmesini iki yıl daha uzattı. Bu hamle, tecrübeli oyuncunun PSV’den transferinin ardından 2022’de başlayan “Kartallar” serüvenini sürdürmesini garanti altına alıyor.

"Eintracht Frankfurt benim için çok önemli. Neredeyse dört yıldır buradayım ve şu ana kadar harika zaman geçirdim. Ailem ve ben Frankfurt'ta çok rahatız," dedi Götze açıklamada.

Arjantin'le oynanan final maçında attığı efsanevi golle Almanya'yı dördüncü Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan orta saha ustası, profesyonel futbolculuk kariyerinin geri kalan kısmı hakkında şunları söyledi: "Kariyerimin şu anki aşamasında birçok faktör rol oynuyor. Futbol kariyerinin sınırlı olduğunu biliyorum. Bu nedenle sahada ve stadyumda geçirdiğim her anı daha da çok değer veriyorum. Futbolun ve bu kulübün verdiği mutluluk, sözleşmemi uzatmam için beni ikna etti."