Bu haber Arda Güler, Real Madrid ve tüm ülke için şok oldu: Türkiye'nin yaklaşan Dünya Kupası'ndaki umutlarının dayandığı hücum yıldızı, arka uyluk bölgesinde ciddi bir kas sakatlığı geçirdi.
Dünya Kupası'ndan elenme tehlikesi mi var? Real Madrid'de Arda Güler'e şok haber
Bu bilgi, Real Madrid'in resmi açıklamasından anlaşılıyor. Güler'in ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı belli değil, ancak 21 yaşındaki oyuncunun Real Madrid'deki sezonunun en azından sona erdiği varsayılabilir. Zaten Kraliyetliler için artık kaybedecek bir şey kalmadı: Şampiyonlar Ligi'nde Real, çeyrek finalde FC Bayern'e elenirken, Kupa'da ise ikinci lig takımı Albacete'ye karşı sekizinci turda elendi.
Ligde de Real geride kalıyor: Sezonun bitmesine altı maç kala Real, lider Barcelona'nın dokuz puan gerisinde. Şampiyonluksuz geçen sezonun Kralların kadrosunda sonuçsuz kalmayacağı tahmin ediliyor; haberlere göre teknik direktör Alvaro Arbeloa en geç sezon sonunda görevinden ayrılacak.
Arda Güler, 2023 yılında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana, bugüne kadar Real formasıyla en iyi sezonunu geçiriyor. 21 yaşındaki oyuncu, 50 resmi maçta 20 golün doğrudan parçası oldu (6 gol, 14 asist). Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında attığı iki golle -ki bunlar onun Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golleri idi- neredeyse maçın kahramanı olacaktı.
Ancak Luis Diaz ve Michael Olise'nin son dakikalarda attığı goller, tur atlama umutlarını suya düşürdü ve Güler, maçın ardından Eduardo Camavinga'ya verilen tartışmalı kırmızı kart nedeniyle öylesine sinirlendi ki, şiddetli küfürleri nedeniyle kendisi de kırmızı kart gördü.
Şimdi Güler için önemli olan, Dünya Kupası'na kadar tam olarak forma girmiş olmak. Ofansif orta saha oyuncusu, Türkiye'nin en büyük umudu. 2002'den bu yana ilk kez katıldıkları Dünya Kupası elemelerinde, dört asist ve bir golle en göze çarpan oyunculardan biri olmuştu. Türkiye, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuvada ilk olarak Avustralya, ardından Paraguay ve grup aşamasının son maçında ev sahibi ABD ile karşılaşacak.
Real Madrid iki şok haber açıkladı: Eder Militao için de sezon sona erdi
Bu arada, Güler'in sakatlığının ardından Real Madrid için işler daha da kötüye gitti; zira Nisan ayında ağır bir kas sakatlığından yeni kurtulan Eder Militao'nun da sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği tahmin ediliyor. Aralık ortasından Nisan başına kadar sahalardan uzak kalan Brezilya milli takım oyuncusu, yeniden uyluk sakatlığı geçirdi.
Böylece, Dünya Kupası öncesinde Selecao da endişelenmek zorunda kaldı; Militao, son yıllarda sakatlıklar yüzünden planları bozulmadığı sürece, aslında stoper pozisyonunda ilk tercihti. Ancak, onun sürekli uzayan sakatlık dönemlerinde Gabriel ve Marquinhos ikilisi de kendini kanıtladı.