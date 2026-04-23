Dünya Kupası'ndan elenme tehlikesi mi var? Real Madrid'de Arda Güler'e şok haber

Arda Güler, 2023 yılında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana, bugüne kadar Real formasıyla en iyi sezonunu geçiriyor. 21 yaşındaki oyuncu, 50 resmi maçta 20 golün doğrudan parçası oldu (6 gol, 14 asist). Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında attığı iki golle -ki bunlar onun Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golleri idi- neredeyse maçın kahramanı olacaktı.

Ancak Luis Diaz ve Michael Olise'nin son dakikalarda attığı goller, tur atlama umutlarını suya düşürdü ve Güler, maçın ardından Eduardo Camavinga'ya verilen tartışmalı kırmızı kart nedeniyle öylesine sinirlendi ki, şiddetli küfürleri nedeniyle kendisi de kırmızı kart gördü.

Şimdi Güler için önemli olan, Dünya Kupası'na kadar tam olarak forma girmiş olmak. Ofansif orta saha oyuncusu, Türkiye'nin en büyük umudu. 2002'den bu yana ilk kez katıldıkları Dünya Kupası elemelerinde, dört asist ve bir golle en göze çarpan oyunculardan biri olmuştu. Türkiye, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuvada ilk olarak Avustralya, ardından Paraguay ve grup aşamasının son maçında ev sahibi ABD ile karşılaşacak.