Dünya Kupası’nda sözünden döndü! Yan Diomande, RB Leipzig’den ayrılma ihtimalini açıkça ima ediyor

Mayıs ortasında Diomande, önümüzdeki sezon da RB Leipzig için oynayacağını açıklamıştı. kicker dergisine verdiği bir röportajda, gelecek sezon da Leipzig’de kalıp kalmayacağı sorusuna kısa ve net bir şekilde “Evet” cevabını vermişti.

Diğer kulüplerin ilgisiyle ilgili olarak Fildişili oyuncu o zamanlar şöyle demişti: “Şu anda bu konuyla ilgilenmiyorum. Leipzig’deyim ve burada oynamaktan memnunum.” Diomande, Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanmanın kararında önemli bir rol oynadığını inkar edemedi. “Sonunda her zaman istatistikler önemlidir. Benim için harika bir yıldı,” dedi.