Genç oyuncu, karışık bölgede önümüzdeki sezon hangi kulüpte forma giyeceğinin henüz belli olup olmadığı sorusuyla karşı karşıya kaldı. Ancak kanat forveti bu soruyu geçiştirdi: "Bilmiyorum. Dünya Kupası’ndan sonraki geleceğimi düşünmüyorum. Tüm enerjimi Dünya Kupası’na yoğunlaştırmaya çalışıyorum ve sonrasında ne olacağını bekliyorum, ancak bu konuda bir şey söyleyemem."
Çeviri:
Dünya Kupası’nda sözünden döndü! Yan Diomande, RB Leipzig’den ayrılma ihtimalini açıkça ima ediyor
Mayıs ortasında Diomande, önümüzdeki sezon da RB Leipzig için oynayacağını açıklamıştı. kicker dergisine verdiği bir röportajda, gelecek sezon da Leipzig’de kalıp kalmayacağı sorusuna kısa ve net bir şekilde “Evet” cevabını vermişti.
Diğer kulüplerin ilgisiyle ilgili olarak Fildişili oyuncu o zamanlar şöyle demişti: “Şu anda bu konuyla ilgilenmiyorum. Leipzig’deyim ve burada oynamaktan memnunum.” Diomande, Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanmanın kararında önemli bir rol oynadığını inkar edemedi. “Sonunda her zaman istatistikler önemlidir. Benim için harika bir yıldı,” dedi.
- Getty Images
Diomande: "Çocukluğumdan beri PSG hayranıyım"
Haziran başında Diomande, Paris Saint-Germain’e transfer olacağına dair söylentileri bizzat kendisi alevlendirdi. “Geleceğim mi? Bununla ekibim ilgileniyor. Mümkün olduğunca konsantre kalmaya çalışıyorum," dedi hızlı kanat oyuncusu, Fildişi Sahili'nin Fransa ile oynayacağı hazırlık maçı öncesindeki basın toplantısında; ancak ardından dikkatleri üzerine çeken bir açıklama yaptı: "Çocukluğumdan beri PSG taraftarıyım. Sanırım babam da PSG taraftarıydı. Ama gelecek hakkında endişelenmiyorum, tamamen Dünya Kupası'na odaklanıyorum. Bakalım sonrasında ne olacak."
Bu sempatisini göz önünde bulundurarak, Paris’in finalde Arsenal’i yenerek Şampiyonlar Ligi’ni kazanmasından “memnun” olduğunu belirtti.
Diomande, PSG’ye şimdiden söz verdi mi?
Özellikle İngiliz devleri Chelsea FC ve Liverpool FC ile Real Madrid, bu dribbling ustasına yoğun bir şekilde ilgi gösteriyor. Özellikle Liverpool’un spor yönetimi, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için son dönemde büyük bir baskı uyguladığı söyleniyor.
Ancak bu zorlu transfer pazarlığındaki en sıcak ipucu, iddialara göre Fransa’nın başkentine uzanıyor. Footmercato’nun verdiği bilgilere göre Diomande, Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyonuna transfer konusunda kesin sözünü vermiş durumda.
Red Bull CEO’su Oliver Mintzlaff’a göre ise, dolaşan transfer bedelleri 100 milyon avroyu çok aşsa da Saksonya ekibi bu Fildişili oyuncuyu satmamalı. Mintzlaff, Nisan ayı sonunda Sky’a yaptığı açıklamada, “Eğer spor direktörü olsaydım, henüz bizimle tam bir sezon bile geçirmemiş bu genç oyuncuyu, ne kadar fiyat teklif edilirse edilsin satmazdım” dedi.
- Getty Images
Diomande, sadece 20 milyon avroya Leipzig’e transfer oldu
Leipzig, 2025 yazında Diomande’yi CD Leganes’ten 20 milyon avroya transfer etmişti. Diomande, 33 Bundesliga maçında attığı 12 gol ve yaptığı 9 asistle Leipzig’in Şampiyonlar Ligi’ne dönüşünde hayati bir rol oynadı.
Bir önceki yıl ilk kez uluslararası turnuvalara katılma şansını tamamen kaçıran kulüp, sezonu ligde üçüncü sırada tamamladı. Yine de teknik direktör Ole Werner görevden alındı ve yerine Martin Demichelis getirildi.