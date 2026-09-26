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Dumfries, Mourinho'yu zor durumda bırakıyor

Hollanda - Almanya
Hollanda
Almanya
UEFA Nations League A
Real Madrid - Villarreal
Real Madrid
Villarreal
La Liga
D. Dumfries
J. Mourinho
Hollanda
Almanya
İspanya
Portekiz

Taktiksel tıkanıklık potansiyelini heba ediyor

Denzel Dumfries, ülkesi Hollanda Milli Takımı'nda dikkat çeken bir performans sergileyerek "en hücumcu ve lider" versiyonunu ortaya koydu; bu, şu anda Real Madrid'de gösterdiğinden tamamen farklı bir durum. Bu bilgiler Marca gazetesine dayanıyor.

Sağ bek, Hollanda'da takımın ikinci kaptanı ve en önemli unsurlarından biri konumunda; geçen perşembe Almanya karşılaşmasında Kimmich ile yaşadığı tartışmada görüldüğü gibi, kişiliğini ortaya koyma noktasında bile öne çıkıyor.


  • Dumfries: Hollanda ile hücumda patlama, Real Madrid'de mütevazı rakamlar

    Real Madrid'de birkaç ay önce takıma katılmış olması göz önüne alındığında anlaşılır olan daha sakin rolünün ötesinde, Dumfries Almanya karşısında güçlü hücum yüzünü gösterdi; 31 pasın 26'sını yerine ulaştırdı (yüzde 84 başarı oranıyla), 3 kilit pas verdi, 3 top kesme gerçekleştirdi (maçtaki en yüksek rakam) ve iki top kazandı.

    Ayrıca Mikkel Meerdink, Madridli oyuncunun harika bir gol pasıyla ter Stegen'in kalesiyle karşı karşıya kaldı.

    Buna karşılık, Kraliyet kulübüyle hücumdaki katkısının hacmi maç başına 0,6 kilit pas ve 0,5 şuta kadar geriliyor.

    Oyuncu, Almanya karşısındaki maçın ardından şunları söyledi: "Yüksek yoğunlukla ve çok çalışıyoruz, Xavi'nin istediği son derece net: baskıda daha fazla cesaret, daha fazla birebir mücadele ve daha dinamik bir top hâkimiyeti."


    Dumfries, Real Madrid ile çıktığı yedi maçta gol ve asist siciline hâlâ kayıt düşemedi. Mourinho ona Trent Alexander-Arnold'a kıyasla güveniyor gibi görünse de, hücum tarafında henüz pek varlık gösteremedi.

    Oyuncu, Inter'deki kariyerini 207 maçta 27 gol ve 28 asistle noktalamıştı; bu rakamlar Real Madrid'in transfer ettiği bekin doğasını açıkça ortaya koyuyor.

    PSV Eindhoven ile çıktığı 120 maçta ise 16 gol atıp 20 asist yaptı; bir bek için yine mükemmel rakamlar.

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  • Mourinho ve Koeman - Xavi: Taktik çizim farkı ortaya koyuyor

    Marca, raporunu şu sözlerle noktaladı: "Taktiksel şema, Dumfries'in iki farklı versiyonunu anlamada büyük rol oynuyor; zira Real Madrid'de Yan Diomande daha fazla dakika kazanıyor ve o kanattaki asıl tercih olarak öne çıkıyor. Fildişi Sahili oyuncusunun yokluğunda ise hem Bellingham hem de Arda Güler ciddi biçimde o cepheye yöneliyor." 

    Ve şöyle tamamladı: "Gerçek şu ki Dumfries hücumda dizginsiz bir oyun sergiliyor; nitekim bu, Dünya Kupası'nda da İsveç karşısında alınan geniş skorlu galibiyette (5-1) yaptığı iki gol pası aracılığıyla, oyunun her yönüyle mükemmel bir maçta bir kez daha görüldü. Ancak gerçekte tek ihtiyacı olan şey, muazzam fiziksel gücünü kullanabileceği boş bir koridor ve bu, Mourinho ile şu ana kadar gerçekleşmedi."

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