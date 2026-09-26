Dumfries, Mourinho'yu zor durumda bırakıyor

Real Madrid'de birkaç ay önce takıma katılmış olması göz önüne alındığında anlaşılır olan daha sakin rolünün ötesinde, Dumfries Almanya karşısında güçlü hücum yüzünü gösterdi; 31 pasın 26'sını yerine ulaştırdı (yüzde 84 başarı oranıyla), 3 kilit pas verdi, 3 top kesme gerçekleştirdi (maçtaki en yüksek rakam) ve iki top kazandı.

Ayrıca Mikkel Meerdink, Madridli oyuncunun harika bir gol pasıyla ter Stegen'in kalesiyle karşı karşıya kaldı.

Buna karşılık, Kraliyet kulübüyle hücumdaki katkısının hacmi maç başına 0,6 kilit pas ve 0,5 şuta kadar geriliyor.

Oyuncu, Almanya karşısındaki maçın ardından şunları söyledi: "Yüksek yoğunlukla ve çok çalışıyoruz, Xavi'nin istediği son derece net: baskıda daha fazla cesaret, daha fazla birebir mücadele ve daha dinamik bir top hâkimiyeti."





Dumfries, Real Madrid ile çıktığı yedi maçta gol ve asist siciline hâlâ kayıt düşemedi. Mourinho ona Trent Alexander-Arnold'a kıyasla güveniyor gibi görünse de, hücum tarafında henüz pek varlık gösteremedi.

Oyuncu, Inter'deki kariyerini 207 maçta 27 gol ve 28 asistle noktalamıştı; bu rakamlar Real Madrid'in transfer ettiği bekin doğasını açıkça ortaya koyuyor.

PSV Eindhoven ile çıktığı 120 maçta ise 16 gol atıp 20 asist yaptı; bir bek için yine mükemmel rakamlar.