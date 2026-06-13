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Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

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Doha'dan Amerika'ya: Dünya neden Katar Dünya Kupası için ağlıyor?

FEATURES
Katar - İsviçre
Katar
İsviçre
Dünya Kupası
ABD - Paraguay
ABD
Paraguay
Katar
İsviçre
ABD
Paraguay
Fas
Mısır
Ürdün
Cezayir
Tunus
Irak
Suudi Arabistan

Olağanüstü bir deneyim ile benzeri görülmemiş zorluklar arasında!

2026 Dünya Kupası’nın ABD, Kanada ve Meksika’da başlamasıyla birlikte, konuşmalar artık sadece futbol müsabakaları ve parlayan yıldızlar hakkında değil; dikkat çekici ve ilginç bir fenomen de ortaya çıktı: Katar 2022 deneyimine duyulan özlemin güçlü bir geri dönüşü. Dört yıl önce sert eleştirilere maruz kalan turnuva, bugün organizasyonel başarı ve seyirci deneyiminin ölçüldüğü altın standart haline geldi.

Bu dramatik dönüşüm nasıl gerçekleşti? Ve neden taraftarlar ve medya mensupları, Kuzey Amerika'da karmaşık ve zorluklarla dolu bir gerçeklikle karşı karşıya kalırken kendilerini Doha'nın ve ışıltılı stadyumların anılarını yad ederken buluyorlar?

Bu nostaljinin merkezinde tarihsel bir çelişki yatıyor: Küçük boyutu ve Körfez'deki konumu nedeniyle bazı kesimler tarafından riskli bir deneyim olarak görülen Katar Dünya Kupası, rahatlık, verimlilik ve uyumun eşsiz bir örneği olduğunu kanıtladı.

"En büyük ve en kapsamlı" olarak tanımlanan 2026 Dünya Kupası ise, lojistikten güvenliğe, politikadan maliyetlere kadar her düzeyde arka arkaya eleştirilerle karşı karşıya. Bu zıtlık sadece bir tesadüf değil, vizyon ve uygulamadaki köklü farklılığın bir sonucudur.

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    Merkezi organizasyon mu, yoksa geniş yaygınlık mı?

    Turnuvanın büyük bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek; 104 maçın 78'i, yani programın yaklaşık %75'i bu ülkede oynanacak. Her ne kadar organizasyon Kanada ve Meksika ile ortak olsa da, asıl yük ABD'nin omuzlarında. Üç ülke, 16 şehir ve dört zaman dilimini kapsayan bu geniş coğrafi dağılım, benzeri görülmemiş bir lojistik zorluk oluşturuyor.

    Buna karşılık, Katar 2022 turnuvası "neredeyse tek şehir" turnuvasıydı. Gelişmiş bir ulaşım ağına bağlı sekiz modern stadyum, çoğu birbirinden bir saatten fazla uzaklıkta değildi. Bu kompakt tasarım, taraftarların günde iki veya üç maçı zahmetsizce izlemesine olanak sağladı ve hatta dünyanın dört bir yanından gelen taraftarların pazar yerlerinde, meydanlarda ve metroda bir araya geldiği sürekli bir kutlama atmosferi yarattı.

    Oysa 2026'da, milli takımınızı takip etmek binlerce kilometre yol kat etmeyi, sık sık uçak yolculuğu yapmayı ve yorucu saat farklarını gerektirebilir; bu da deneyimi bir kutlamadan lojistik bir kabusa dönüştürür.

    Bu coğrafi farklılık önemsiz bir ayrıntı değil; taraftar deneyiminin tam da özü. Katar'da herkes aynı olayı tek bir yerde yaşıyormuş gibi hissetti. Kuzey Amerika'da ise her şehir kendi atmosferini yaşıyor ve taraftarlar arasındaki iletişim gerçek olmaktan çok sanal hale geldi.

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    Güvenlik ve lojistik zorluklar: Yılanlardan silahlı çatışmalara

    İlk kafilelerin varışından bu yana, organizasyonun kırılganlığını ortaya çıkaran bir dizi olay yaşandı. Norveç ve İsviçre milli takımları, kamplarının yakınlarında zehirli yılanlar bulunduğu konusunda resmi uyarılar aldı.

    İngiltere milli takımı ise otelinin yakınında bir silahlı saldırıya maruz kaldı; bu, ateşli silahlarla ilgili ölümlerin yıllık 40 bini aştığı ABD'de sıkça görülen bir durumdur.

    Ayrıca, şehirler arası nakil sırasında İngiltere milli takımının antrenman ekipmanlarının çalındığı vakalar kaydedildi; bu ekipmanlar arasında Harry Kane ve Jude Bellingham gibi yıldızlara ait özel ayakkabılar ve teknik analiz cihazları da bulunuyordu. Bu olaylar, özellikle uzun ve yorucu arama prosedürlerine yönelik şikayetlerin yaygınlaşmasıyla birlikte, güvenlik konusunu yeniden gündeme getirdi.

    Katar 2022'de ise turnuva, önemli bir olay yaşanmadan olağanüstü bir güvenlik seviyesiyle öne çıktı ve her yerde genel bir güvenlik ve rahatlık hissi hakimdi. Merkezi organizasyon, güvenlik ve hizmet çabalarının sınırlı bir coğrafi bölgede yoğunlaşmasına olanak tanıdı ve bu da yüksek verimlilik sağladı.

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    Vize krizi ve siyasi ayrımcılık

    Vize sorunu, Uluslararası Futbol Federasyonu’nun (FIFA) savunduğu “Herkes için Dünya Kupası” ilkesini tehdit eden en büyük zorluklardan biridir.

    ABD yetkilileri, İran milli takım heyetinin bazı üyelerinin vize başvurularını reddetti, bu da heyetin Meksika'nın Tijuana kentinde kalmasına ve sadece maç günü sınırlı bir şekilde giriş izni almasına neden oldu. Bu karar, fırsat eşitliğini açıkça ihlal etmekte ve oyuncuları aşırı yorgunluğa maruz bırakmaktadır.

    Ayrıca, Ayman Hüseyin gibi Irak milli takım oyuncuları uzun süren sorgulamalara ve telefon aramalarına maruz kalırken, geçerli vizesine rağmen milli takımın fotoğrafçısı sınır dışı edildi.

    Somalili hakem Ömer Abdülkadir Artan ise turnuvaya katılmaktan men edildi. Bu durumlar, özellikle "Önce Amerika" sloganı altında, dış politikanın spor etkinliği üzerindeki etkisini yansıtıyor.

    Katar'da ise karşılama kapsamlıydı ve bu tür siyasi karmaşıklıklardan yoksundu. Kapılar herkese açıldı ve her milletten taraftar, ayrım yapılmaksızın onur konuğu olarak kabul edildi.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Yüksek maliyetler ve "soğuma molaları"

    Bilet fiyatları dramatik bir şekilde yükseldi. Dördüncü kategorideki en ucuz bilet 60 dolara ulaştı; bu rakam Katar’da 11 dolardı, yani %445’lik bir artış söz konusu. Açılış maçı biletinin fiyatı ise 560 dolara çıktı.

    "Dinamik fiyatlandırma" sistemi, Avrupa taraftar örgütlerinden sert eleştiriler aldı ve bu örgütler Avrupa Komisyonu'na resmi şikayette bulundu.

    Ayrıca, yeni "soğuma molaları" da halkın öfkesini çekti, çünkü bunlar ek reklam fırsatlarına dönüştü ve bazı durumlarda oyun yeniden başladığında izleyicilerin yayınını kesintiye uğrattı.

    Katar'da ise maliyetler nispeten daha makul seviyedeydi ve atmosfer, bariz bir ticari aşırılık olmaksızın daha çok futbola ve eğlenceye odaklanmıştı.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Kurumsal miras: Katar, diğerlerinin başarısız olduğu yerde başarıya ulaşıyor

    Önceden yöneltilen tüm eleştirilere rağmen Katar, tutarlı, rahat ve keyifli bir turnuva düzenlemeyi başardı. Coğrafi olarak küçük olmanın bir dezavantaj değil, bir avantaj olabileceğini kanıtladı. Bugün, 2026’nın getireceği zorluklarla yüzleşirken, bu deneyim bir ilham kaynağı ve olumlu bir karşılaştırma noktası haline geldi.

    Katar'a duyulan özlem, 2026 versiyonunun sunduğu kültürel çeşitliliği reddetmek anlamına gelmez; aksine, taraftarların saf, rahat ve gerçekten kapsayıcı bir futbol deneyimi yaşama arzusunu yansıtır. Bu, Dünya Kupası'nın gerçek başarısının ülke sayısı veya pazar büyüklüğüyle değil, insanları tek bir insani deneyimde bir araya getirme yeteneğiyle ölçüldüğünü hatırlatır.

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