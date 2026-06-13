Doha'dan Amerika'ya: Dünya neden Katar Dünya Kupası için ağlıyor?

2026 Dünya Kupası’nın ABD, Kanada ve Meksika’da başlamasıyla birlikte, konuşmalar artık sadece futbol müsabakaları ve parlayan yıldızlar hakkında değil; dikkat çekici ve ilginç bir fenomen de ortaya çıktı: Katar 2022 deneyimine duyulan özlemin güçlü bir geri dönüşü. Dört yıl önce sert eleştirilere maruz kalan turnuva, bugün organizasyonel başarı ve seyirci deneyiminin ölçüldüğü altın standart haline geldi.

Bu dramatik dönüşüm nasıl gerçekleşti? Ve neden taraftarlar ve medya mensupları, Kuzey Amerika'da karmaşık ve zorluklarla dolu bir gerçeklikle karşı karşıya kalırken kendilerini Doha'nın ve ışıltılı stadyumların anılarını yad ederken buluyorlar?

Bu nostaljinin merkezinde tarihsel bir çelişki yatıyor: Küçük boyutu ve Körfez'deki konumu nedeniyle bazı kesimler tarafından riskli bir deneyim olarak görülen Katar Dünya Kupası, rahatlık, verimlilik ve uyumun eşsiz bir örneği olduğunu kanıtladı.

"En büyük ve en kapsamlı" olarak tanımlanan 2026 Dünya Kupası ise, lojistikten güvenliğe, politikadan maliyetlere kadar her düzeyde arka arkaya eleştirilerle karşı karşıya. Bu zıtlık sadece bir tesadüf değil, vizyon ve uygulamadaki köklü farklılığın bir sonucudur.