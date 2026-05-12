"Doğru yerdeyim" - Hansi Flick, Barcelona ile sözleşmesini uzatacağını doğruladı
Barcelona teknik direktörü uzun vadeli bağlılığını teyit etti
Flick, kulübün lig şampiyonluğunun ardından Barcelona ile sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatacağını doğruladı. Bu açıklama, Barça’nın Real Madrid’i 2-0 mağlup ederek şampiyonluğu garantilemesinden kısa bir süre sonra geldi. Bu sözleşme uzatması, eski Bayern Münih teknik direktörünün Katalonya’da geçirdiği başarılı iki sezonu ödüllendiriyor; Flick, bu süre zarfında kulübe ulusal bir kupa kazandıran ve istikrarı yeniden tesis eden güçlü bir sezon geçirdi.
Flick kararını açıklıyor ve hedeflerini özetliyor
Yeni sözleşmeyle ilgili olarak konuşan Flick, durumun hızlı bir şekilde geliştiğini kabul etmekle birlikte kulübün kendisine duyduğu güven için minnettar olduğunu belirtti.
"Bu duyuruldu mu? Özür dilerim, ama kafam çok doluydu," dedi gazetecilere. "2028'e kadar teknik direktörlük yapma fırsatı verdiği için kulübe çok minnettarım. Kulübün sözleşmeyi feshetme hakkı var, benim de öyle."
"O opsiyonel yılı daha sonra tartışacağız. Son günlerde, doğru yerde olduğumun farkına vardım. Şimdi kazanmaya devam etme ve Şampiyonlar Ligi'ni tekrar kazanmaya çalışma zamanı. Kulübün bana gösterdiği güven için çok minnettarım."
100 puan barajını aşma mücadelesi
14 puanlık bir farkla şampiyonluğu garantilemiş olmasına rağmen, Flick takımının sezonun son üç maçında rehavete kapılmasına izin vermeye niyetli değil. Alaves deplasmanından önce teknik direktör, rekor kırmanın Blaugrana için hâlâ bir öncelik olduğunu açıkça belirtti.
"Şu anki hedefimiz 100 puana ulaşmak ve bunu başarmak için kalan üç maçı kazanmalı ve iyi oynamalıyız," dedi.
Soyunma odası liderleri ve sakatlık mücadeleleri
Hem başarılarla hem de zorluklarla dolu bir sezonu değerlendiren Flick, oyuncularının liderlik özelliklerini de övdü. Özellikle Gavi ve Pedri’nin takımın performansını yükseltmedeki etkisine dikkat çekti.
Flick şöyle açıkladı: "Farklı türde liderlerimiz var. Antrenmanlara döndüğünden beri antrenmanlarımızın seviyesini yükselten Gavi var; o takımın kalbi. Topla oynayan bir lider olan Pedri var. Eric [Garcia] de öyle. Ve Frenkie [de Jong], Ronald [Araujo], Raphinha gibi kaptanlar var," dedi teknik direktör.
Sakatlanan oyuncular hakkında ise şunları söyledi: "Yapmamız gereken ilk şey insanları mutlu etmek. Bununla gurur duyuyorum ve bunu oyunculara da söyledim çünkü sakatlıklar nedeniyle zor bir sezon geçirdik. Lamine [Yamal], Pedri, Raphinha, Frenkie gibi önemli oyuncularımız zaman zaman forma giyemedi. Yaşadığımız sezon inanılmazdı ve son iki ayda hem hücumda hem de savunmada ne kadar geliştiğimizi görmek inanılmaz. En az gol yiyen takım olduk ve kimse bunu beklemiyordu."