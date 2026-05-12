"Doğru yerdeyim" - Hansi Flick, Barcelona ile sözleşmesini uzatacağını doğruladı

Yeni sözleşmeyle ilgili olarak konuşan Flick, durumun hızlı bir şekilde geliştiğini kabul etmekle birlikte kulübün kendisine duyduğu güven için minnettar olduğunu belirtti.

"Bu duyuruldu mu? Özür dilerim, ama kafam çok doluydu," dedi gazetecilere. "2028'e kadar teknik direktörlük yapma fırsatı verdiği için kulübe çok minnettarım. Kulübün sözleşmeyi feshetme hakkı var, benim de öyle."

"O opsiyonel yılı daha sonra tartışacağız. Son günlerde, doğru yerde olduğumun farkına vardım. Şimdi kazanmaya devam etme ve Şampiyonlar Ligi'ni tekrar kazanmaya çalışma zamanı. Kulübün bana gösterdiği güven için çok minnettarım."