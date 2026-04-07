"Dikkatinde gevşeme var": İspanyol basını, Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer'den şüphe duyuyor

Salı akşamı oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında, bu sezon zaman zaman talihsiz anlar yaşamasına rağmen Neuer, Bayern'in ilk on birinde yer aldı. Ancak çeyrek finalin ilk ayağında Neuer maçın kahramanı oldu ve yaptığı birkaç muhteşem kurtarış sayesinde maçın en iyi oyuncusu seçildi. Ancak her şey onun lehine gitmedi.

Geçtiğimiz hafta sonu SC Freiburg maçında sakatlığından sonra sahalara dönen Neuer, ev sahibi takımın 2-0 öne geçtiği anda bir köşe vuruşunu yetersiz bir şekilde uzaklaştırarak topu rakip oyuncu Lucas Höler'in ayaklarının önüne gönderdi. Münih ekibi, ancak maçın son dakikalarında gösterdiği güçlü performans sayesinde geriye düşmüş olduğu skoru 3-2'lik galibiyete çevirebildi.