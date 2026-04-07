Böylece, Almanya'nın rekor şampiyonu takımının kalecisi, İspanyol spor gazetesi Marca'da "Neuer'in dikkatinde gevşeme var" başlıklı bir haberin konusu oldu. Haberde, 40 yaşındaki oyuncunun "peşinde birçok soru işareti ile Madrid'e" gittiği belirtildi.
"Dikkatinde gevşeme var": İspanyol basını, Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer'den şüphe duyuyor
Salı akşamı oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında, bu sezon zaman zaman talihsiz anlar yaşamasına rağmen Neuer, Bayern'in ilk on birinde yer aldı. Ancak çeyrek finalin ilk ayağında Neuer maçın kahramanı oldu ve yaptığı birkaç muhteşem kurtarış sayesinde maçın en iyi oyuncusu seçildi. Ancak her şey onun lehine gitmedi.
Geçtiğimiz hafta sonu SC Freiburg maçında sakatlığından sonra sahalara dönen Neuer, ev sahibi takımın 2-0 öne geçtiği anda bir köşe vuruşunu yetersiz bir şekilde uzaklaştırarak topu rakip oyuncu Lucas Höler'in ayaklarının önüne gönderdi. Münih ekibi, ancak maçın son dakikalarında gösterdiği güçlü performans sayesinde geriye düşmüş olduğu skoru 3-2'lik galibiyete çevirebildi.
Neuer, Bayern'in Real Madrid ile oynadığı son maçta hata yaptı
Blancos ile Bayern arasındaki son karşılaşmada da Neuer gündemin merkezindeydi. O maçta, ilk ayağı 2-2 biten serinin rövanşında, 40 yaşındaki kalecinin muhteşem kurtarışları sayesinde FCB 1-0 öne geçmişti; ancak maçın bitimine birkaç dakika kala Vinicius Junior’un aslında pek tehlikeli olmayan bir şutunu elinden kaçırdı. Real'in forveti Joselu bu fırsatı değerlendirerek skoru geçici olarak eşitledi. Birkaç dakika sonra İspanyol oyuncu galibiyet golünü bile attı.
Ancak teknik direktör Vincent Kompany, son zamanlarda bir numaralı kalecisinin arkasında durduğunu açıkça gösterdi ve Neuer'i hala "en üst seviyede" gördüğünü vurguladı. "40 yaşında olmak hala genç olmaktır. Önemli olan hırstır," diye açıkladı Belçikalı teknik adam.
Bu sezon Neuer, uzun süreli sakatlıklar nedeniyle defalarca kadro dışı kaldı ve genellikle yedek Jonas Urbig, 40 yaşındaki oyuncunun yerini aldı. Ancak Urbig de son olarak Alman milli takımında geçirdiği kapsül sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.