Moreira, son derece çok yönlü, sol ayağını kullanan bir oyuncu; orta sahanın kanatlarında hem solda hem sağda ya da santrforun arkasında 10 numara olarak görev yapabiliyor. Amorim için solda, Estupinan ya da Bartesaghi'nin yerine ilk tercih olacak. 22 yaşındaki oyuncu, İngiltere, Almanya ve İtalya'dan üst düzey kulüplerin ilgisine rağmen Milan'a transfer olmak istiyordu. Son sezonunu Salzburg'da 42 maçta 5 gol ve 9 asistle kapattı (ancak 10 sarı kart da gördü). Strasbourg'da ise 4-2-3-1 dizilişinde, ağırlıklı olarak sağda olmak üzere hücum kanadında oynuyordu.