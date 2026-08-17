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Çeviri:

Diego Moreira kimdir, Milan'ın yeni transferi

AC Milan
Transfers
D. Moreira
Strasbourg

Milan, Diego Moreira'ya bir adım uzaklıkta. Fransa'dan gelen iddialara göre Milan, Strasbourg'un 2004 doğumlu oyuncusunu 40 milyon euronun üzerindeki bir anlaşmayla kadrosuna kattı. Liege'de doğan, Gine-Bissau Milli Takımı oyuncusu ve Standard Liege'in eski futbolcusu Almami Moreira'nın oğlu olan Moreira, 1976'dan 1982'ye kadar kulüpte forma giyen eski Avusturyalı futbolcu Helmut Graf'ın da torunu.

  • Çok yönlü oyuncu

    Moreira, son derece çok yönlü, sol ayağını kullanan bir oyuncu; orta sahanın kanatlarında hem solda hem sağda ya da santrforun arkasında 10 numara olarak görev yapabiliyor. Amorim için solda, Estupinan ya da Bartesaghi'nin yerine ilk tercih olacak. 22 yaşındaki oyuncu, İngiltere, Almanya ve İtalya'dan üst düzey kulüplerin ilgisine rağmen Milan'a transfer olmak istiyordu. Son sezonunu Salzburg'da 42 maçta 5 gol ve 9 asistle kapattı (ancak 10 sarı kart da gördü). Strasbourg'da ise 4-2-3-1 dizilişinde, ağırlıklı olarak sağda olmak üzere hücum kanadında oynuyordu.

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  • Benfica'nın büyük yeteneği

    Benfica altyapısında olduğu dönemde Moreira büyük bir yetenek olarak görülüyordu: 2022’de, yakında takım arkadaşı olacak Koni De Winter’ın formasını giydiği Juventus’a karşı oynanan Youth League yarı finalinde Fiorentinalı Cher Ndour ile birlikte forma giydi ve kazandı. Belçika ve Portekiz çifte vatandaşlığına sahip olan oyuncu, hem Gine-Bissau hem de Almanya için oynama hakkına sahip olmasına rağmen, birkaç yıl Portekiz’in genç milli takımlarında forma giydikten sonra Belçika Milli Takımı’nı temsil etmeye karar verdi.


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