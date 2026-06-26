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Devlerin karşılaşması... Hangisi milli takımında daha etkili: Mbappé mi, Haaland mı?

FEATURES
K. Mbappe
E. Haaland
Norveç - Fransa
Norveç
Fransa
Dünya Kupası
Fransa
Norveç
ABD
Mısır
Fas
Irak
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Tunus

Hızın Kralı, Kasa İmparatoru’na Karşı

Fransız milli takımı, "Boston" Stadyumu'nda Norveç milli takımıyla karşılaştığında, tüm gözler sadece maçın sonucuna ya da 9. grubun liderinin kim olacağına değil, aynı zamanda günümüz futbolunun en büyük iki forveti olan Kylian Mbappé ile Erling Haaland arasındaki olağanüstü karşılaşmaya da çevrilecek.

Taraftarlar ve uzmanlar arasında Fransız yıldız ile Norveçli forvetten hangisinin daha iyi olduğu konusunda her zaman tartışmalar olmuştur, ancak 2026 Dünya Kupası karşılaşması, herkese muhteşem performanslar sergileyen ve her biri büyük hayallerle kendi milli takımını dünya şöhretine doğru sürükleyen bu iki oyuncuyu karşılaştırmak için yeni bir fırsat sunuyor.

Grup aşamasının sadece iki turunun ardından, her ikisi de dört gol atarak zirvedeki formlarını sürdürdüklerini kanıtlayan iki yıldız, beş golle turnuvanın gol krallığı sıralamasında lider konumda bulunan Lionel Messi’yi, son metreye kadar açık görünen bir yarışta takip etmeye devam ediyor.

Fransa ve Norveç milli takımları bir sonraki tura yükselmeyi garantilemiş olsa da, grup birinciliği için verilecek mücadele bu karşılaşmaya iki kat daha fazla önem kazandırıyor.

Teorik olarak birinci sırayı alan takım, eleme turlarında daha kolay bir yol izleyecek; bu da maçın hiçbir şekilde önceden belli bir sonucu olmayacağını gösteriyor.

Her iki takımın da tüm hücum gücünü sahaya sürmesi bekleniyor; özellikle de turnuvada ülkelerinin umutlarının sembolü haline gelen Mbappé ve Haaland ön plana çıkacak.

  • Mbappe Haaland Francia NorvegiaGetty Images

    Birbirine yakın rakamlar… ancak iki farklı yöntemle

    İlk iki turun istatistikleri, forvetler arasında dikkat çekici bir yakınlık olduğunu ortaya koyuyor. Her ikisi de dört gol attı, ancak Haaland beklenen gol ortalamasında (2,68’e karşı 1,99) biraz daha önde; bu da ceza sahası içinde yakaladığı fırsatların kalitesini yansıtıyor.

    Buna karşılık, tehlikeli pozisyonlar yaratma konusunda en aktif olan Mbappé oldu; Haaland’ın 10 şutuna karşılık 12 şut çekti ve rakip ceza sahası içinde 17 kez topa dokundu; Norveçli forvet ise 16 kez. Bu bilgiler “BBC” tarafından aktarıldı.

    En büyük fark ise oyun tarzında ortaya çıkıyor. Mbappé ilk iki maçta 14 başarılı dripling yaparken, Haaland sadece bir dripling denemesi gerçekleştirdi; bu da her iki oyuncunun saha içindeki karakterleri arasındaki büyük farkı ortaya koyuyor.

    Fransız yıldız hızına, sprintlerine, driplinglerine ve kendi başına fark yaratma yeteneğine güvenirken, Haaland ise ceza sahası içinde yaşayan ve herhangi bir fırsatı gole çevirmek için tek bir dokunuşa ihtiyaç duyan "ölümcül forvet" tipini temsil ediyor.

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  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mbappé’nin Fransa üzerindeki etkisi göz ardı edilemez

    Ağustos 2022'den bu yana, Fransa milli takımının performansı, kaptanı ve tarihi golcüsü Kylian Mbappé'nin varlığıyla doğrudan bağlantılı hale geldi. Onun sahada olduğu maçlarda "Les Bleus"un galibiyet oranı yaklaşık %69,8'e ulaşırken, onun yokluğunda bu oran sadece %50'ye geriledi.

    Etkisi sadece sonuçlarla sınırlı kalmıyor, takımın hücum gücüne de uzanıyor; Mbappé'nin sahada olduğu maçlarda Fransa'nın maç başına gol ortalaması 2,3'e yükselirken, yokluğunda bu rakam sadece 1,9'a düşüyor.

    Bu rakamlar, Mbappé’nin sadece bir golcü olmadığını, aynı zamanda Fransız hücumunun ana motoru ve her an maçın gidişatını değiştirebilen bir oyuncu olduğunu da teyit ediyor.

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Haaland… Norveç’in belkemiği

    Mbappé, Fransa’nın atan kalbi ise, Haaland’ın Norveç için önemi daha da büyük görünüyor. İskandinav milli takımı, aynı ölçüde yıldız oyuncuya sahip olmadığı için, olağanüstü forvetinin yeteneklerine açıkça güveniyor.

    Rakamlar bu bağımlılığın boyutunu açıkça ortaya koyuyor; Norveç, Haaland’ın sahada olduğu maçların %64,5’inde galip gelirken, onun yokluğunda bu oran sadece %33,3’e düşüyor.

    Bu durum sadece gol atmakla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda takıma hücum ruhu kazandırıyor ve en güçlü takımlara karşı bile büyük bir özgüven sağlıyor.

  • Manchester City v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    Bu performans, baskıların onları korkutmadığını kanıtlıyor

    Bu iki oyuncu, büyük turnuvalardaki performansları nedeniyle her zaman eleştirilere maruz kalmış olsa da, bu yılki Dünya Kupası, baskıyla nasıl başa çıkacaklarını çok iyi bildiklerini bir kez daha kanıtladı.

    Mbappé için bu turnuva, Dünya Kupası'ndaki olağanüstü performansının bir devamı niteliğinde. 16 maçta attığı gol sayısını 16'ya çıkaran Mbappé, turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncuları sıralamasında Messi'ye sadece iki gol farkla yaklaştı.

    Bu başarının değerini daha da artıran şey ise Mbappé’nin henüz 27 yaşında olması; bu da ona önümüzdeki yıllarda daha fazla rekoru kırma şansı veriyor.

    Haland ise kariyerinde ilk kez Dünya Kupası’na katıldı, ancak bu küresel etkinliğe nasıl uyum sağlayacağını çok iyi bilen deneyimli bir oyuncu gibi göründü.

    Norveçli forvet, turnuva tarihinde ilk iki Dünya Kupası maçında birden fazla gol atan altıncı oyuncu oldu ve son 50 yıl içinde bu başarıyı elde eden, 2018 turnuvasındaki İngiliz Harry Kane’den sonra sadece ikinci oyuncu oldu.

  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Durmak bilmeyen bir gol makinesi

    Haaland, milli takım kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşarken bu maça çıkıyor. Norveç milli takımıyla arka arkaya 12 resmi maçta gol attı ve sadece son altı maçta 16 gol kaydetti. Milli takım kariyerine bakıldığında, rakamlar daha da etkileyici görünüyor.

    Mbappé, Fransa milli takımında 100 maçta 60 gol atarken, Haaland sadece 52 maçta 59 gole ulaştı; yani gol sayısında aralarında neredeyse bir maçlık fark var, ancak Haaland bunu başarmak için neredeyse yarısı kadar maçta yetindi.

    Gol üretme konusunda birbirlerine benzemelerine rağmen, oyun tarzları neredeyse zıt. Mbappé, fırsatlar yaratabilen, atakları yönlendirebilen, kanatlardan içeriye doğru hamle yapabilen ve hızı ile bireysel becerileriyle savunmaları aşabilen modern bir forvet.

    Haland ise, yarı fırsatları gole çeviren ve ceza sahası içinde kendisine gelen her topu en yüksek verimlilikle değerlendiren klasik forvet modelidir.

    Son dört sezonun istatistikleri bu üstünlüğü teyit ediyor; Haaland şutlarının %23,43’ünü gole çevirirken, Mbappé’nin bu oranı %18,24’tür; ancak Mbappé bu sezon bu farkı azaltmayı başardı.

    Buna karşılık, Mbappé oyun kurma, top dokunuş sayısı, gol fırsatı yaratma ve çalımlar konusunda açıkça üstünlük sağlıyor; bu da onu hücum performansında daha çok yönlü bir oyuncu yapıyor.

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Haaland'ın üstünlüğü

    Mbappé’nin muazzam hücum potansiyeline rağmen, savunma katkıları hâlâ eleştirilerin hedefinde. Bu sezon Real Madrid’deki istatistikleri son derece mütevazı kaldı; Avrupa’nın beş büyük liginde 900 dakikadan fazla süre alan 1483 oyuncunun toplam savunma katkıları sıralamasında 1481. sırada yer aldı.

    Haaland da savunma rolünü sıkça üstlenen bir oyuncu olarak bilinmese de, rakiplere daha fazla baskı uyguluyor ve bu konuda Fransız yıldıza kıyasla daha belirgin bir gayret gösteriyor.

    Ayrıca, Ağustos 2022’den bu yana gol katkıları, her oyuncuya ne kadar güvenildiğini ortaya koyuyor. Mbappé, 33 gol atıp 17 asist yaparak Fransa milli takımının gollerinin %44’üne katkı sağladı. Haland ise 39 gol atıp 4 asist yaparak Norveç'in gollerinin %43,9'una katkıda bulundu.

    Oranlar birbirine yakın olsa da, aradaki fark iki milli takımın yapısında yatıyor. Fransa, Mbappé'nin yokluğunda bile fark yaratabilecek bir yıldızlar kadrosuna sahipken, Norveç ise en golcü oyuncusuna daha fazla bağımlı görünüyor; bu da onun yokluğunun takımın performansı üzerinde daha büyük bir etki yaratmasına neden oluyor.

  • FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP

    Şampiyonluğun gidişatını değiştirebilecek bir gece

    Fransız milli takımı şampiyonluk favorisi olarak maça çıkarken, Norveç milli takımı ise turnuvanın en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştirmeyi hayal ediyor. Hatta Haaland bile maç öncesinde Fransa’yı kupayı kazanma konusunda en güçlü adaylardan biri olarak gördüğünü itiraf etti.

    Ancak futbol, önceden yapılan tahminleri pek önemsemez, özellikle de bir takımda Haaland gibi, tek bir dokunuşla herhangi bir maçın gidişatını değiştirebilen bir oyuncu varsa. Öte yandan, Kylian Mbappé’nin yeteneği, hızı ve uluslararası turnuvalardaki tecrübesiyle büyük maçları belirleme gücüne sahip olduğu herkes tarafından bilinir.

    Bu nedenle, Boston’daki karşılaşma sadece grup liderliği için oynanacak bir maç değil, dünyanın en iyi iki forveti arasındaki mücadelenin yeni bir bölümü, belki de Altın Ayakkabı yarışında belirleyici bir adım, dünya çapında şöhret arayışı ve milli takım forması giydiğinde en etkili oyuncunun kim olduğunu kanıtlama fırsatı olacak.

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