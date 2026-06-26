Fransız milli takımı, "Boston" Stadyumu'nda Norveç milli takımıyla karşılaştığında, tüm gözler sadece maçın sonucuna ya da 9. grubun liderinin kim olacağına değil, aynı zamanda günümüz futbolunun en büyük iki forveti olan Kylian Mbappé ile Erling Haaland arasındaki olağanüstü karşılaşmaya da çevrilecek.

Taraftarlar ve uzmanlar arasında Fransız yıldız ile Norveçli forvetten hangisinin daha iyi olduğu konusunda her zaman tartışmalar olmuştur, ancak 2026 Dünya Kupası karşılaşması, herkese muhteşem performanslar sergileyen ve her biri büyük hayallerle kendi milli takımını dünya şöhretine doğru sürükleyen bu iki oyuncuyu karşılaştırmak için yeni bir fırsat sunuyor.

Grup aşamasının sadece iki turunun ardından, her ikisi de dört gol atarak zirvedeki formlarını sürdürdüklerini kanıtlayan iki yıldız, beş golle turnuvanın gol krallığı sıralamasında lider konumda bulunan Lionel Messi’yi, son metreye kadar açık görünen bir yarışta takip etmeye devam ediyor.

Fransa ve Norveç milli takımları bir sonraki tura yükselmeyi garantilemiş olsa da, grup birinciliği için verilecek mücadele bu karşılaşmaya iki kat daha fazla önem kazandırıyor.

Teorik olarak birinci sırayı alan takım, eleme turlarında daha kolay bir yol izleyecek; bu da maçın hiçbir şekilde önceden belli bir sonucu olmayacağını gösteriyor.

Her iki takımın da tüm hücum gücünü sahaya sürmesi bekleniyor; özellikle de turnuvada ülkelerinin umutlarının sembolü haline gelen Mbappé ve Haaland ön plana çıkacak.