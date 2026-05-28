Polonyalı spor portalı Przeglad Sportowy Onet'in haberine göre, Borussia Dortmund, Mainz 05'te forma giyen henüz 18 yaşındaki Kacper Potulski'ye ilgi göstermiş, ancak 20 milyon avroluk teklifiyle Mainz 05 tarafından reddedilmiş.
Devasa bir transfer teklifi olmasına rağmen: BVB, Bundesliga'nın parlayan yıldızından reddedilmiş görünüyor
Nisan ayının sonlarında, eski Bundesliga oyuncusu Tomasz Hajto, Polsat Sport'ta televizyon yorumcusu olarak görev yaparken, birçok Bundesliga kulübünün yetenekli vatandaşıyla ilgilendiğini iddia etmişti.
"Kaynaklarıma göre, Almanya'dan Leverkusen ve Dortmund gibi birçok takım şimdiden Kacper'i radarına almış durumda. Ancak İngiltere ve İtalya'dan kulüpler de onunla ilgileniyor," diyen Hajto, bir kulübün bu stoper için muhtemelen "bir noktada 30 milyon euro" ödemesi gerekeceğini ima etmişti.
Ancak BVB'nin, geçen sezon Mainz'da parlayan bu genç oyuncuyu transfer etmek için hala yarışta olup olmadığı, Joane Gadou'nun (RB Salzburg) 20 milyon avroluk transferinin ardından şüpheli görünüyor.
Potulski, FC Bayern'i şaşkına çevirdi, Mainz 05'te patlama yaşadı – ve yine yedek kulübesine oturdu
Potulski, 2023 yılından bu yana Mainz'daki tüm genç takımlarda forma giydikten sonra, kış tatili öncesinde Rheinhessen'in ikinci takımından A takıma yükseldi. 18 yaşındaki oyuncu, ilk olarak Conference League'de kendini kanıtlama fırsatı buldu, her açıdan etkileyici bir performans sergiledi ve nihayet Kasım ayı sonunda Bundesliga'da da ilk 11'de ilk kez sahaya çıktı.
Sadece ikinci lig maçında, tam da Münih'teki Allianz Arena'da büyük FC Bayern'e karşı ilk golünü attı. Rekor şampiyonuna karşı diğer yönlerden de güçlü bir maç çıkardı ve en geç o andan itibaren sadece Mainz'da değil, her yerde konuşulan bir isim oldu.
Yine de Mart ayından itibaren teknik direktör Urs Fischer yönetiminde sahada kalma süresi dramatik bir şekilde azaldı. Mayıs ayı başına kadar Potulski, yedi maçın beşinde 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu; ancak sezonun son haftalarında Fischer, bu savunma cevherine yeniden güvenmeye başladı. Yine de Potulski'nin Mainz'da geçirdiği bu kısa süreli düşüşün sonuçsuz kalması mümkün değildi.
Potulski, Mainz 05'ten ani bir ayrılığın eşiğinde mi? "Genç oyuncu yakında kendini sorgulayabilir"
Bir yıl içinde ikinci kez, babasının ısrarı üzerine menajerini değiştirdi ve şu anda Sports360 tarafından temsil ediliyor. Belki de yakında bir transferi hızlandırmak için? "Bu çocuk, önce harika oynayıp sonra hiç oynamadığında, neden Mainz'da kalması gerektiğini yakında sorgulayabilir. Bu bir tehlike," diye uyardı Hajto, Mainz'a bu üst düzey yeteneği çok dikkatsizce ele almamaları konusunda uyarıda bulundu: "Kacper fırsatlarını her zaman değerlendirdi ve güçlü maçlar çıkardı," dedi Hajto. Bu nedenle, Potulski'nin Fischer yönetiminde neden zaman zaman kadro dışı bırakıldığını anlayamadığını belirtti.
Hafif uyuşmazlıklara rağmen Potulski, Mainz'da hâlâ temel bir yapı taşı olacak. Spor direktörü Niko Bungert, 2028'e kadar süren sözleşmeye atıfta bulunarak bunu vurguladı: "Gelecek Kacper'e ait. İnanılmaz bir kaliteye sahip ve gelecekte de düzenli olarak sahada yer alacak. Bundan eminim."
Yakın gelecekte, Polonya A Milli Takımı'nda da ilk kez forma giyebilir. 18 yaşındaki oyuncu, Ukrayna ve Nijerya ile oynanacak hazırlık maçları için kadroya seçildi ve U21'de sadece iki maçta forma giydikten sonra kariyerinde bir sonraki adımı atabilir.