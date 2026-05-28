Devasa bir transfer teklifi olmasına rağmen: BVB, Bundesliga'nın parlayan yıldızından reddedilmiş görünüyor

Potulski, 2023 yılından bu yana Mainz'daki tüm genç takımlarda forma giydikten sonra, kış tatili öncesinde Rheinhessen'in ikinci takımından A takıma yükseldi. 18 yaşındaki oyuncu, ilk olarak Conference League'de kendini kanıtlama fırsatı buldu, her açıdan etkileyici bir performans sergiledi ve nihayet Kasım ayı sonunda Bundesliga'da da ilk 11'de ilk kez sahaya çıktı.

Sadece ikinci lig maçında, tam da Münih'teki Allianz Arena'da büyük FC Bayern'e karşı ilk golünü attı. Rekor şampiyonuna karşı diğer yönlerden de güçlü bir maç çıkardı ve en geç o andan itibaren sadece Mainz'da değil, her yerde konuşulan bir isim oldu.

Yine de Mart ayından itibaren teknik direktör Urs Fischer yönetiminde sahada kalma süresi dramatik bir şekilde azaldı. Mayıs ayı başına kadar Potulski, yedi maçın beşinde 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu; ancak sezonun son haftalarında Fischer, bu savunma cevherine yeniden güvenmeye başladı. Yine de Potulski'nin Mainz'da geçirdiği bu kısa süreli düşüşün sonuçsuz kalması mümkün değildi.