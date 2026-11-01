Hikaye, ünlü medya insanı Türki el-Acme ile "Thmanyah" kanal ağındaki "el-Minassa" programında başladı. El-Acme, Hilal kulübünün eski icra kurulu başkanı Tarık et-Tuveycri'ye, "Lider"in Joao Felix ile anlaşma ihtimaline dair paylaştığı tweet'ler hakkında soru yöneltti.

Ayrıca oku..

Et-Tuveycri ona şöyle yanıt verdi: "Her şeyden önce Felix'in Roshn Ligi'nden ayrılmamasını diliyorum, eğer Hilal onu kadrosuna katabilirse bu iyi olur, aynı şey İttihad ve Ahli için de geçerli."

İkili arasındaki konuşmayı alevlendiren şey ise, Felix'in sözleşmesinin yenilenmesinin zorluğuna dair süregelen konuşmalar ışığında, Türki el-Acme'nin et-Tuveycri'nin bir bilgiye sahip olduğunu hissetmesiydi.

Ayrıca oku.. Eşi görülmemiş goller.. 12. hafta eşi görülmemiş tarihi bir rakam yazdı!