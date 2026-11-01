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FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP
GOAL
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Dev sürpriz: Hilal, Joao Felix'i mi kapıyor?

J. Felix
Al Hilal
Al Nassr FC
Premier Lig
Portekiz
Suudi Arabistan

Suudi Nassr'ı büyük bir kriz peşinden kovalıyor!

Gelecek maçlar
PAT

PAT

AFC Şampiyonlar Ligi 1

02 Kas 2026

ALN

ALN

HIL

HIL

AFC Şampiyonlar Ligi 1

03 Kas 2026

ALA

ALA

Nassr'ın oyun kurucusu Portekizli Joao Felix'in adı, önümüzdeki yaz transfer döneminde Hilal'e katılmakla anıldı.

Felix, 2025 yazında İngiliz ekibi Chelsea'den gelerek Nassr'a katılmış, üstün performanslar sergilemeyi başarmış ve takımını geçen sezon Roshn Ligi şampiyonluğuna taşımıştı.

Portekizli sihirbaz, ayrıca geçen sezonun Roshn Ligi'nde en iyi oyuncu ödülüne layık görülmüştü. Önümüzdeki haziran ayında sözleşmesinin sona ermesinin ardından adı ayrılıkla anılıyor; nitekim Ocak 2027'de serbest döneme girecek.

  • Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al Hilal fotoğrafta!

    Hikaye, ünlü medya insanı Türki el-Acme ile "Thmanyah" kanal ağındaki "el-Minassa" programında başladı. El-Acme, Hilal kulübünün eski icra kurulu başkanı Tarık et-Tuveycri'ye, "Lider"in Joao Felix ile anlaşma ihtimaline dair paylaştığı tweet'ler hakkında soru yöneltti.

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    Et-Tuveycri ona şöyle yanıt verdi: "Her şeyden önce Felix'in Roshn Ligi'nden ayrılmamasını diliyorum, eğer Hilal onu kadrosuna katabilirse bu iyi olur, aynı şey İttihad ve Ahli için de geçerli."

    İkili arasındaki konuşmayı alevlendiren şey ise, Felix'in sözleşmesinin yenilenmesinin zorluğuna dair süregelen konuşmalar ışığında, Türki el-Acme'nin et-Tuveycri'nin bir bilgiye sahip olduğunu hissetmesiydi.

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  • Felix, Al-Nassr formasıyla ne gösterdi?

    Felix, Al-Nassr ile şu ana kadar muazzam rakamlara ulaşmayı başardı; yerli ve kıtasal müsabakalarda toplam 60 maçta forma giyerek 58 gole doğrudan katkı sağladı.

    Portekizli sihirbaz 31 gol kaydederken 27 de asist yaptı ve dünya yıldızı, Al-Khulood'a karşı oynadığı son maçında 4 gole imza attı.

    Bu, Al-Nassr tarihinde bir oyuncunun tek bir maçta 4 asist yapmayı başardığı ilk sefer oldu.

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Gelecek maçlar
PAT

PAT

AFC Şampiyonlar Ligi 1

02 Kas 2026

ALN

ALN

HIL

HIL

AFC Şampiyonlar Ligi 1

03 Kas 2026

ALA

ALA