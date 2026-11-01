Nassr'ın oyun kurucusu Portekizli Joao Felix'in adı, önümüzdeki yaz transfer döneminde Hilal'e katılmakla anıldı.
Felix, 2025 yazında İngiliz ekibi Chelsea'den gelerek Nassr'a katılmış, üstün performanslar sergilemeyi başarmış ve takımını geçen sezon Roshn Ligi şampiyonluğuna taşımıştı.
Portekizli sihirbaz, ayrıca geçen sezonun Roshn Ligi'nde en iyi oyuncu ödülüne layık görülmüştü. Önümüzdeki haziran ayında sözleşmesinin sona ermesinin ardından adı ayrılıkla anılıyor; nitekim Ocak 2027'de serbest döneme girecek.