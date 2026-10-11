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Dev katilleri! Baum, derbi geriliminde Bayern'i bozguna uğratan cesur Augsburg yıldızlarını övdü
Baum güçlü takım performansını kutladı
Augsburg Teknik Direktörü Manuel Baum, Bavyeralı rakibi Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldıkları nefes kesen maçın ardından tüm kadrosunu övdü. Başlama vuruşundan önce tam inanç ve üst düzey yoğunluk çağrısı yapan Baum, takımının değerli bir puan almak için taktik planını etkili şekilde uyguladığını gördü.
Bu sonuç, dördüncü sıradaki Augsburg'un milli aranın ardından moralini yüksek tutuyor.
Baum, maçın ardından gazetecilere, "Bugün tek bir kişiyi öne çıkaramazsınız. Biz takım olarak güçlüydük" dedi.
- Eibner
Bayern'in beraberlik golünün ardından zihinsel dayanıklılık belirleyici oldu
Baum, Bayern'in Ismael Saibari ile skora denge getirmesinin ardından takımının verdiği tepkiden özellikle memnun kaldı. Baskı altında geriye çekilmek yerine Augsburg, Rodrigo Ribeiro'nun dönen topu tamamlamasıyla yeniden öne geçti.
"İlk beraberlik golünden sonra dağılmayıp karşılık vermemiz beni özellikle etkiledi," dedi Baum.
"Çocuklarla ve tüm stadyumla gurur duyuyorum."
Oyuncular, şanslı ama hak edilmiş puanı değerlendirdi
Golü atan Robin Fellhauer ve kaleci Finn Dahmen, Bayern'in iptal edilen dört golünde şansın da payı olduğunu kabul ederken, Augsburg'un çalışma temposunun ödülü hak ettiğini belirtti. Fellhauer, "Bayern karşısında alınan bir puandan kesinlikle memnun olabiliriz" dedi.
"Maçın gidişatına baktığınızda, belki biraz da şanslıydık. Takım sahada her şeyini ortaya koydu, bu yüzden bu puanı hak ettik."
Dahmen ise şunları ekledi: "Elimizden gelenin tamamını yaptık ama şansa da ihtiyacınız var. Sonunda bu bir puandan mutluyuz."
- Eibner
Augsburg, Bundesliga'daki güçlü başlangıcını sürdürüyor
Zorlu geçen beraberlik, Augsburg'un sezona etkileyici başlangıcını pekiştirirken takımı dördüncü sıradaki yerinde tuttu. Geçen sezon Münih'te Bayern'i mağlup eden Baum'un ekibi, şampiyon için ne kadar çetin bir sınav olduklarını bir kez daha gösterdi.
Augsburg, bu tempoyu yaklaşan lig maçlarına da taşımak isteyecek.
Baum'un taktik disiplini, Fuggerstadter için sonuç vermeyi sürdürüyor.
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