Golü atan Robin Fellhauer ve kaleci Finn Dahmen, Bayern'in iptal edilen dört golünde şansın da payı olduğunu kabul ederken, Augsburg'un çalışma temposunun ödülü hak ettiğini belirtti. Fellhauer, "Bayern karşısında alınan bir puandan kesinlikle memnun olabiliriz" dedi.

"Maçın gidişatına baktığınızda, belki biraz da şanslıydık. Takım sahada her şeyini ortaya koydu, bu yüzden bu puanı hak ettik."

Dahmen ise şunları ekledi: "Elimizden gelenin tamamını yaptık ama şansa da ihtiyacınız var. Sonunda bu bir puandan mutluyuz."