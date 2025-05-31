Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty
İdil Erin Tetik

Deco'dan Cristiano Ronaldo sorusuna sert yanıt: "Bu saygısızlık!"

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Deco, Cristiano Ronaldo'ya tam destek verirken Portekiz'i Uluslar Ligi maçından önce övdü.

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  • Ronaldo hala 40 yaşında formunu sürdürüyor

  • Portekiz kaptanı ve 2026 Dünya Kupası'nda oynayabilir

  • Deco, Al-Nassr yıldızının gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olduğuna inanıyor
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