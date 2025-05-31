Deco'dan Cristiano Ronaldo sorusuna sert yanıt: "Bu saygısızlık!"

Gettyİdil Erin TetikDeco'dan Cristiano Ronaldo sorusuna sert yanıt: "Bu saygısızlık!"C. RonaldoAl Nassr FCPremier LigPortekizUEFA Nations League ADeco, Cristiano Ronaldo'ya tam destek verirken Portekiz'i Uluslar Ligi maçından önce övdü.Bu makalenin devamı aşağıdaBu makalenin devamı aşağıdaBu makalenin devamı aşağıdaHaberin devamı aşağıdaRonaldo hala 40 yaşında formunu sürdürüyorPortekiz kaptanı ve 2026 Dünya Kupası'nda oynayabilirDeco, Al-Nassr yıldızının gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olduğuna inanıyorWhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱