24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
de ligtGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

De Ligt'in çilesi, Gullit: "Umarım gerçekten yaşadığı tüm acılar kaybolur"

M. de Ligt
M. United
Hollanda

Juventus'un eski savunmacısı, sırtından yaşadığı sakatlık nedeniyle neredeyse bir yıldır forma giyemiyor.

Matthijs de Ligt artık neredeyse bir yıldır sahalardan uzak: son maçına 30 Kasım 2025’te oynanan Manchester United-Crystal Palace 1-2 karşılaşmasında çıktı. Ardından sırtındaki bir problem nedeniyle çile başladı ve altı aylık tedavinin ardından nisan ayında ameliyat olmak zorunda kaldı . 1999 doğumlu Hollandalı oyuncu, diğer şeylerin yanı sıra, Dünya Kupası’nı da kaçırmak zorunda kaldı.


  • Ajax, Juventus ve Bayern Münih'in eski savunmacısı hakkında Hollanda futbolunun büyük isimlerinden Ruud Gullit konuştu: "Harika bir çocuk, sahada her zaman her şeyini ortaya koydu ve umarım bu zorlu dönemi geride bırakabilir. Sakatlıklar onun kariyerini bugüne kadar etkiledi ve buna çok üzülüyorum, temennim bunun acısını çıkarabilmesi. Yaşadığı tüm acının gerçekten ortadan kalkmasını umuyorum, böylece işleri değiştirebilir ve yine olumlu bir kariyere sahip olabilir."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
UEFA Nations League A
Yunanistan crest
Yunanistan
GRE
Hollanda crest
Hollanda
NED
Premier Lig
M. United crest
M. United
MUN
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT