Matthijs de Ligt artık neredeyse bir yıldır sahalardan uzak: son maçına 30 Kasım 2025’te oynanan Manchester United-Crystal Palace 1-2 karşılaşmasında çıktı. Ardından sırtındaki bir problem nedeniyle çile başladı ve altı aylık tedavinin ardından nisan ayında ameliyat olmak zorunda kaldı . 1999 doğumlu Hollandalı oyuncu, diğer şeylerin yanı sıra, Dünya Kupası’nı da kaçırmak zorunda kaldı.
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De Ligt'in çilesi, Gullit: "Umarım gerçekten yaşadığı tüm acılar kaybolur"
Ajax, Juventus ve Bayern Münih'in eski savunmacısı hakkında Hollanda futbolunun büyük isimlerinden Ruud Gullit konuştu: "Harika bir çocuk, sahada her zaman her şeyini ortaya koydu ve umarım bu zorlu dönemi geride bırakabilir. Sakatlıklar onun kariyerini bugüne kadar etkiledi ve buna çok üzülüyorum, temennim bunun acısını çıkarabilmesi. Yaşadığı tüm acının gerçekten ortadan kalkmasını umuyorum, böylece işleri değiştirebilir ve yine olumlu bir kariyere sahip olabilir."
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