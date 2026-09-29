Ajax, Juventus ve Bayern Münih'in eski savunmacısı hakkında Hollanda futbolunun büyük isimlerinden Ruud Gullit konuştu: "Harika bir çocuk, sahada her zaman her şeyini ortaya koydu ve umarım bu zorlu dönemi geride bırakabilir. Sakatlıklar onun kariyerini bugüne kadar etkiledi ve buna çok üzülüyorum, temennim bunun acısını çıkarabilmesi. Yaşadığı tüm acının gerçekten ortadan kalkmasını umuyorum, böylece işleri değiştirebilir ve yine olumlu bir kariyere sahip olabilir."