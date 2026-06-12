Aurelio De Laurentiis giderek daha fazla rahatsız oluyor: Milan, Massimiliano Allegri'yi serbest bırakmıyor ve Napoli yeni teknik direktörünü hâlâ açıklayamıyor. Bu nedenle, Napoli kulübünün patronu yakında Zlatan Ibrahimovic'i arayarak bu sorunu çözmeye çalışabilir. Ya da Il Mattino gazetesinde yazdığı gibi, her ikisi de Dünya Kupası'nı takip etmek için ABD'de bulundukları için, onunla yüz yüze görüşebilir. Geçtiğimiz günlerde De Laurentiis, Rossoneri'nin patronu Paolo Scaroni ile temasa geçmişti ve Scaroni, bunun sadece zaman meselesi olduğu konusunda onu rahatlatmıştı.
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De Laurentiis, Allegri'yi kurtarmak için Ibrahimovic ile görüşmek istiyor
Sportmediaset, Allegri'nin avukatlarının, Livorno doğumlu teknik direktörü ay sonundan önce serbest bırakmak için arabuluculuk yapmaya çalıştıklarına dair e-postalar ve telefon görüşmelerinden bahsediyor. Ancak, Milan kulübünde öncelikle teknik direktör ve sportif direktör bulunup spor departmanı tamamlanmak isteniyor gibi görünüyor; Allegri'nin ayrılma şartları ise ancak daha sonra ele alınacak.
De Laurentiis ile Ibrahimovic arasındaki ilişki çok iyi ve builişki, Napoli'nin patronu tarafından üretilen, Carlo Verdone'ye adanmış dizi "Vita da Carlo"nun setinde bir konuk olarak yer almasıyla da somutlaştı: "Zaten büyük bir aktör olan bir dev", De Laurentiis'in övgüsü.