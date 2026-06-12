De Laurentiis, Allegri'yi kurtarmak için Ibrahimovic ile görüşmek istiyor

Sportmediaset, Allegri'nin avukatlarının, Livorno doğumlu teknik direktörü ay sonundan önce serbest bırakmak için arabuluculuk yapmaya çalıştıklarına dair e-postalar ve telefon görüşmelerinden bahsediyor. Ancak, Milan kulübünde öncelikle teknik direktör ve sportif direktör bulunup spor departmanı tamamlanmak isteniyor gibi görünüyor; Allegri'nin ayrılma şartları ise ancak daha sonra ele alınacak.





De Laurentiis ile Ibrahimovic arasındaki ilişki çok iyi ve builişki, Napoli'nin patronu tarafından üretilen, Carlo Verdone'ye adanmış dizi "Vita da Carlo"nun setinde bir konuk olarak yer almasıyla da somutlaştı: "Zaten büyük bir aktör olan bir dev", De Laurentiis'in övgüsü.







