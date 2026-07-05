De La Fuente, rövanş maçı öncesinde: Ronaldo’ya şapka çıkarıyorum… Umarım oynamaz

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, aşırı özgüven duygusundan kaçınarak, bugün Pazartesi akşamı Dünya Kupası son 16 turunda iki takımın karşılaşmasından önce Portekiz ve Cristiano Ronaldo’ya karşı son derece saygılı bir konuşma yaptı.

"AS" gazetesi, De la Fuente'nin tanıtım basın toplantısındaki açıklamalarını yayınladı. De la Fuente, bu toplantıda "La Roja"nın oyun stilini savundu, Ronaldo'nun yeteneklerini övdü ve maçla ilgili gerginliği de hafifletti.

De la Fuente, “Cristiano Ronaldo’nun ve onun gibi insanların açık bir hayranıyım. O, güçlü bir karaktere sahip, yorulmak bilmeyen ve değerler açısından bir örnek olan bir oyuncu” dedi.

Devamında, "Ona şapka çıkarıyorum. Sadece bıraktığı miras nedeniyle değil, aynı zamanda bırakacağı miras nedeniyle de. Her koşulda ona dikkat etmek gerekir. Bireysel markaj gerektirdiğini söylemiyorum, ancak sahanın her yerinde izlenmesi gerekiyor" dedi.

“Açıkçası, Ronaldo’nun oynamamasını tercih ederdim, ancak oynayacak ve sahada tarihin en iyi oyuncularından birini izlemenin keyfini çıkaracağız” diye ekledi.