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De La Fuente, rövanş maçı öncesinde: Ronaldo’ya şapka çıkarıyorum… Umarım oynamaz

Portekiz - İspanya
Portekiz
İspanya
Dünya Kupası
L. de la Fuente
L. Yamal
C. Ronaldo
Portekiz
İspanya

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, aşırı özgüven duygusundan kaçınarak, bugün Pazartesi akşamı Dünya Kupası son 16 turunda iki takımın karşılaşmasından önce Portekiz ve Cristiano Ronaldo’ya karşı son derece saygılı bir konuşma yaptı.

"AS" gazetesi, De la Fuente'nin tanıtım basın toplantısındaki açıklamalarını yayınladı. De la Fuente, bu toplantıda "La Roja"nın oyun stilini savundu, Ronaldo'nun yeteneklerini övdü ve maçla ilgili gerginliği de hafifletti.

De la Fuente, “Cristiano Ronaldo’nun ve onun gibi insanların açık bir hayranıyım. O, güçlü bir karaktere sahip, yorulmak bilmeyen ve değerler açısından bir örnek olan bir oyuncu” dedi.

Devamında, "Ona şapka çıkarıyorum. Sadece bıraktığı miras nedeniyle değil, aynı zamanda bırakacağı miras nedeniyle de. Her koşulda ona dikkat etmek gerekir. Bireysel markaj gerektirdiğini söylemiyorum, ancak sahanın her yerinde izlenmesi gerekiyor" dedi.

“Açıkçası, Ronaldo’nun oynamamasını tercih ederdim, ancak oynayacak ve sahada tarihin en iyi oyuncularından birini izlemenin keyfini çıkaracağız” diye ekledi.

  • Orta saha mücadelesiyle ilgili olarak ise şöyle konuştu: “Oyuncularımın dünyanın en iyileri olduğunu düşünüyorum, ancak çok benzer özelliklere sahip bir takımla karşılaşacağız. Sadece savunma açısından değil, top hakimiyeti ve takım oyunu açısından da; kimin üstün geleceğini göreceğiz.”

    Ayrıca, “Yamal’dan savunma görevlerinde ekstra çaba isteyecek misiniz? Lamine her zaman daha fazla çalışmaya hazır, ancak ondan fazlasını talep etmemeliyiz” dedi.

    “Yamal’ın bize sunduklarından çok memnunuz. Yapmamız gereken şey, rakip savunmacıları zorlamaktır; ancak şunu da bilmeliyiz ki, eğer onlar oyunun temposunu belirlerlerse, hepimiz savunmaya geçmek zorunda kalacağız” diye vurguladı.

    "Yamal sorumluluk almayı, spot ışığında olmayı ve takımı sürüklemeyi seviyor. Bu yüzden bu yönü üzerinde çalışıyoruz; %0 endişe, %100 motivasyon. Antrenmanlarda onu izlemek harika, çünkü herkese büyük bir güven veriyor. Harika bir maç çıkaracağından eminim, çünkü tüm koşullar bunun için uygun" diye ekledi.

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  • Pau Kubarsi’nin Cristiano Ronaldo’ya yaptığı markaj

    "Balugon'a gösterilen kırmızı kart hakkında ne düşünüyorsun?" diye sordu. "UFA'nın bu kararı almasına neden olan sebepleri bilmiyorum, bu yüzden bu konuda yorum yapamam."

    Kubarsi’nin Cristiano’yu markajına almasıyla ilgili olarak ise, “Cristiano söz konusu olduğunda asla rahat olamazsınız, tıpkı Lamine veya Oyarzabal’da olduğu gibi. Ancak oyuncularımıza mutlak güvenim var” dedi.

    Son olarak şunları ekledi: “Uluslar Ligi’ni kaybettikten sonra intikam alma isteği var mı? Onların zayıf noktalarını aramalıyız, zira her takımın zayıf noktaları vardır. Farklı bir maç olacak; teknik açıdan değil, çünkü oyun tarzımız benzer, ancak Dünya Kupası pek sık tekrarlanmayan bir fırsat ve bizi zafere yaklaştıracak şekilde oynamamız gerekecek.”

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