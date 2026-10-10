Everton Teknik Direktörü Moyes, yönetimin niyetinden açıklamanın yapıldığı sabaha kadar tamamen habersizdi. Hull City ile oynayacakları yaklaşan maç öncesinde konuşan İskoç teknik adam, durumla ilgili samimi bir değerlendirmede bulundu.

"Yeni sahiplikle birlikte bu işin tamamen içinde olduğumuzu gerçekten düşünüyordum," diyen Moyes, gazetecilere şöyle konuştu: "Geri döndüğümdeki hedefim, Everton'ı geçmişte bulunduğu seviyelere geri getirmeye çalışmaktı ve bu da Avrupa için daha sık mücadele etmek anlamına geliyor. Bizim için zor bir yaz oldu. Bunu ancak bu sabah öğrendim. Belki biraz şaşkınım ama belki de o kadar şaşırmamam gerekiyordur."