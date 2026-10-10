AFP
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David Moyes şaşkın: The Friedkin Group, Everton'ı devralmadan sadece iki yıl sonra satışa çıkardı
Everton sahipleri, kulübün olası satışını değerlendiriyor
The Friedkin Group (TFG), Everton'daki kontrol hissesini satmaya hazır olduğunu açıklayarak futbol dünyasını şaşkına çevirdi. Amerikan sahiplik grubu, kulübü Aralık 2024'te Farhad Moshiri'den satın almıştı ve şimdi yeni yatırım arayışında.
Bu büyük gelişme, Premier League ekibindeki görev sürelerinin üzerinden iki yıldan az bir süre geçmişken geldi. TFG, başlangıçta uzun süreli mali zorluklar ve saha dışı istikrarsızlıkla boğuşan kulüpte istikrarı sağlama vaadiyle gelmişti.
Takım bu sezon beş maç sonunda puan tablosunda yedinci sırada yer almasına rağmen, açıklama yeni bir belirsizlik dalgası yarattı. Kararın zamanlaması, mevcut teknik direktör Moyes de dahil olmak üzere birçok kişiyi hazırlıksız yakaladı.
- Getty Images Sport
Moyes ani açıklama karşısında şaşkına döndü
Everton Teknik Direktörü Moyes, yönetimin niyetinden açıklamanın yapıldığı sabaha kadar tamamen habersizdi. Hull City ile oynayacakları yaklaşan maç öncesinde konuşan İskoç teknik adam, durumla ilgili samimi bir değerlendirmede bulundu.
"Yeni sahiplikle birlikte bu işin tamamen içinde olduğumuzu gerçekten düşünüyordum," diyen Moyes, gazetecilere şöyle konuştu: "Geri döndüğümdeki hedefim, Everton'ı geçmişte bulunduğu seviyelere geri getirmeye çalışmaktı ve bu da Avrupa için daha sık mücadele etmek anlamına geliyor. Bizim için zor bir yaz oldu. Bunu ancak bu sabah öğrendim. Belki biraz şaşkınım ama belki de o kadar şaşırmamam gerekiyordur."
TFG, stadyum taşınmasını güvence altına alma konusunda düşündü
Görevde kaldıkları kısa süre boyunca TFG, Everton'ın yeni Hill Dickinson Stadyumu'na tarihî taşınma sürecini başarıyla yönetti. Kulüp sahipleri, öncelikli hedeflerinin kulübü ciddi mali tehlikenin yaşandığı bir dönemden geçirmek olduğunu belirtiyor.
Kulüp sahipleri bir açıklamada, "TFG, Everton'ın sorumluluğunu üstlendiğinde kulüp hem saha içinde hem de saha dışında ciddi mali belirsizlikler ve zorluklarla karşı karşıyaydı" dedi. "Bu temel artık güvenli şekilde atıldığına göre, Everton için bir sonraki bölümü değerlendirme zamanı geldi."
- Getty Images Sport
Doğru yatırımcı arayışı
Mali temellerin artık güvence altına alındığı düşünülürken, TFG yönetimi devretmek için zamanın doğru olduğuna inanıyor. İtalyan kulübü AS Roma ile Fransız ekibi AS Cannes'ın da sahibi olan grup, süreci aceleye getirmeyecek. Satış konusunda danışmanlık vermesi için yatırım bankası Moelis & Company ile anlaşan TFG, yalnızca son dönemdeki ilerlemenin üzerine koyabilecek uygun emanetçilerden gelecek teklifleri değerlendireceğinde ısrar ediyor. TFG, alıcı arayışı sürerken Everton'a saha içinde ve dışında tam destek vermeyi taahhüt etti.
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