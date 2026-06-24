Jonathan David, yakın geleceğini hâlâ Juventus’ta görüyor. Katar’ı 6-0 yendikleri maçta hat-trick yapan Kanadalı forvet, Dünya Kupası’ndan direkt olarak, Juventus’ta kalıp kalmayacağına dair bir soruya şöyle yanıt verdi: “Evet, evet, beş yıllık sözleşmem var, yani bana kalırsa hâlâ buradayım.”





Juventus ve Kanada Milli Takımı'nda forma giyen forvet şöyle devam etti: "Tabii ki gol attığımda her zaman mutlu oluyorum. Bu tamamen farklı bir durum: Juventus ve Milli Takım, iki farklı takım, iki farklı sistem. Ama bir forvet olarak, her gol attığında kendine olan güvenin artar ve bu güveni bir sonraki maça da taşırsın. Şu anda benim tutumum bu."





2000 doğumlu David, geçen yaz Lille’den bedelsiz olarak Torino’ya geldi ve Juventus’taki ilk sezonunu olumsuz bir şekilde geçirdi. Forvet, tüm turnuvaları hesaba katıldığında, “Vecchia Signora” ile geçirdiği sezonu 45 maç ve 8 golle tamamladı. Hem Igor Tudor hem de sezon başladıktan sonra Luciano Spalletti yönetiminde ilk 11'de yer alan David, aylar geçtikçe giderek daha az ilk 11'de yer aldı ve tüm takım gibi sezonu kötü bir şekilde tamamladı. Takım, ligi altıncı sırada bitirerek bir sonraki Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırdı.



