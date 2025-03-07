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David Beckham Lionel Messi Luis SuarezGetty/GOAL
İdil Erin Tetik

David Beckham, Messi, Suarez ve Busquets'in istediği ilginç talebi açıkladı

L. MessiABD 1D. BeckhamL. SuarezInter Miami CFS. BusquetsJ. Alba

David Beckham, Inter Miami'de Lionel Messi, Luis Suarez ve Sergio Busquets'in kendisinden istediği eğlenceli dileği açıkladı.

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  • İngiltere'nin eski kaptanı, Inter Miami'nin ortağı
  • Takımın yıldızları onu sahada görmek istiyor
  • Beckham 50. yaş gününe yaklaşıyor
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