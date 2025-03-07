David Beckham, Messi, Suarez ve Busquets'in istediği ilginç talebi açıkladı

Getty/GOALİdil Erin TetikDavid Beckham, Messi, Suarez ve Busquets'in istediği ilginç talebi açıkladıL. MessiABD 1D. BeckhamL. SuarezInter Miami CFS. BusquetsJ. AlbaDavid Beckham, Inter Miami'de Lionel Messi, Luis Suarez ve Sergio Busquets'in kendisinden istediği eğlenceli dileği açıkladı.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaİngiltere'nin eski kaptanı, Inter Miami'nin ortağıTakımın yıldızları onu sahada görmek istiyorBeckham 50. yaş gününe yaklaşıyorGOAL'u WhatsApp'ta Takip Edin! 🟢📱