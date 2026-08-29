Nantes, sahadaki mevcut sıkıntılarına rağmen cazip bir seçenek sunuyor. Sekiz kez Ligue 1 şampiyonu olan kulüp, Fransa futbolunda zengin bir tarihe sahip ve geçmişteki ihtişamı yeniden yakalayabilecek potansiyelli bir proje vadediyor.

Ancak kulüp, Ligue 1'den düşmesinin ardından şu anda ciddi bir karmaşa içinde. Nantes, sezonun ligdeki ilk üç maçını da kaybettikten sonra Ligue 2'nin dibine demirlemiş durumda.

2007'de kulübü satın alan Polonyalı iş insanı Kita'nın yönetiminde taraftarların memnuniyetsizliği arttı. Oğlu ve kulübün CEO'su Franck ile birlikte Kita, 19 yılda iki küme düşüşü ve 24 teknik direktör gördü.