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David Beckham bir kulüp daha mı satın alacak? Inter Miami'nin sahibi, tarihi Fransız devini sürpriz bir devralmayla ilişkilendiriliyor
Beckham, Nantes'ın satın alınmasıyla ilişkilendirildi
Beckham, köklü Fransız kulübü Nantes'ın potansiyel alıcısı olarak öne çıkmasının ardından futbol imparatorluğunu genişletmeye hazırlanıyor olabilir. Ouest-France'ın haberine göre eski Manchester United yıldızı, zor durumdaki kulübü satın almayı hedefleyen bir konsorsiyumun içinde yer alıyor. Nantes en az üç devralma teklifi aldı ve bu tekliflerden ikisi Britanya merkezli yatırım fonlarından geldi. Mevcut sahibi Waldemar Kita satış arayışındayken, üst düzey görüşmelerde Inter Miami'nin ortak sahibinin adı birkaç kez gündeme geldiği bildirildi.
- AFP
Tarihi Fransız devi sportif çalkantı içinde
Nantes, sahadaki mevcut sıkıntılarına rağmen cazip bir seçenek sunuyor. Sekiz kez Ligue 1 şampiyonu olan kulüp, Fransa futbolunda zengin bir tarihe sahip ve geçmişteki ihtişamı yeniden yakalayabilecek potansiyelli bir proje vadediyor.
Ancak kulüp, Ligue 1'den düşmesinin ardından şu anda ciddi bir karmaşa içinde. Nantes, sezonun ligdeki ilk üç maçını da kaybettikten sonra Ligue 2'nin dibine demirlemiş durumda.
2007'de kulübü satın alan Polonyalı iş insanı Kita'nın yönetiminde taraftarların memnuniyetsizliği arttı. Oğlu ve kulübün CEO'su Franck ile birlikte Kita, 19 yılda iki küme düşüşü ve 24 teknik direktör gördü.
Etkileyici bir küresel futbol portföyü oluşturmak
Nantes'a yönelik bir hamle, Beckham'ın giderek genişleyen kulüp sahipliği portföyündeki son adım olacak. Eski İngiltere kaptanı, hâlihazırda Kuzey Amerika ve İngiltere'de iki ayrı kulüpte önemli hisselere sahip.
Beckham, Şubat 2014'te MLS'e katılacak bir genişleme takımını satın alma opsiyonunu kullanarak sahiplik yolculuğuna başladı. Bu hak, ilk olarak 2007'de LA Galaxy ile imzaladığı sözleşmenin bir parçası olarak güvence altına alınmıştı.
Inter Miami daha sonra Mart 2020'de MLS'teki resmi çıkışını yaptı. Beckham ayrıca Ocak 2019'da Class of '92 takım arkadaşlarıyla birlikte Salford City'nin yüzde 10 hissesini satın aldı, ardından Mayıs 2025'te Gary Neville ile yeni bir satın alma konsorsiyumuna liderlik etti.
- Getty Images Sport
Önerilen Nantes satın alımında sonraki adımlar
Kita'nın satışa aktif şekilde açık olmasıyla birlikte, rakip talipler nihai tekliflerini sunarken görüşmelerin sürmesi bekleniyor. Beckham ve yatırım grubu, Fransız ekibinin kontrolünü ele geçirmek için detayları netleştirmeyi hedefleyecek. Bir anlaşma gerçekleşirse, ilk öncelik Ligue 2'de sahadaki performansı istikrara kavuşturmaya odaklanacak. Muhtemel yeni sahipleri, sezonun ilk bölümündeki formu tersine çevirme ve kulübün uzun vadeli yapısını yeniden inşa etme görevi bekliyor.
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