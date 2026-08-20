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Darwin Nunez, Al-Hilal'den yeni yükselen Al-Diriyah'a kiralık gitmeye hazırlanıyor
Geçici anlaşma sorunsuz şekilde sağlandı
Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Nunez'in yeni yükselen Suudi Pro Ligi ekibi Al-Diriyah'a bir sezonluk kiralık transfer için resmen anlaşmaya vardığını bildirdi. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor; üst ligdeki yeni ekip, Uruguaylı milli oyuncunun yüksek maaşının tamamını karşılamayı kabul etti. Bu stratejik hamle, forvete Al-Hilal'deki ilk takım dışı kalmış durumundan çıkması için ideal bir yol sunuyor.
- Getty Images Sport
Sözleşmeye ilişkin anlaşmazlıklar görüşmeleri durdurdu
Al-Diriyah'a transferini resmileştirmeden önce Nunez, Türk futbolunun önde gelen kulüplerinden Trabzonspor'a transferiyle güçlü şekilde ilişkilendiriliyordu; burada eski Liverpool'dan hücum partneri Mohamed Salah ile yeniden bir araya gelmesi bekleniyordu. Bu iddialı plan, Süper Lig'de Anfield'daki verimli ortaklıklarını yeniden kurmayı ve dünya çapında büyük ilgi yaratmayı hedefliyordu. Ancak görüşmeler, Al-Hilal ile çözülemeyen bir sözleşme anlaşmazlığı nedeniyle sonunda çöktü. İddialara göre Al-Hilal, golcü oyuncuya hâlâ önemli miktarda ödenmemiş maaş ve prim borçlu ve oyuncu da tek taraflı bir sözleşme feshi yoluyla bunlardan vazgeçmeyi reddetti.
Kadro kısıtlamaları değişikliği zorunlu kılıyor
Nunez'in kariyerinde birçok yüksek profilli transfer yer aldı; Penarol'den yükseldi, Almeria'da parladı, 24 milyon euro karşılığında Benfica'ya katıldı ve sonunda 2022'de 80 milyon euronun üzerinde bir bedelle Liverpool'a transfer oldu. Ancak Orta Doğu'daki serüveni, sıkı yabancı oyuncu kotaları ve Karim Benzema'nın gelişi nedeniyle kısa sürede tersine döndü; bu durum, teknik direktör Simone Inzaghi'nin Uruguaylı oyuncuyu Al-Hilal'in yerel lig kadrosunun dışında bırakmasına yol açtı. Sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ederken, düzenli forma şansı bulmak ve konumunu korumak için gerçekçi görünen tek yol geçici bir yurt içi transfer gibi duruyor.
- Getty
Yeni başlangıç kefaret sunuyor
Al-Diriyah'a katılmak, Nunez'e özgüvenini yeniden inşa etmesi ve son dönemdeki gözden düşüşü sırasında körelen keskin golcülük içgüdülerini yeniden bulması için paha biçilmez bir platform sunuyor. Avrupa futboluna hızlı bir dönüşe dair her türlü beklenti, artık Suudi ekibinin yeni temsilcileri için talismanik odak noktası olarak kendini kanıtlayana kadar beklemek zorunda. Bu sezon istikrarlı performanslar sergilemesi, gelecek yaz Riyad'daki uzun vadeli sözleşme durumunun yeniden değerlendirilmesi sırasında belirleyici olacak.
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