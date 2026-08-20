24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Darwin NunezGetty
Adhe Makayasa

Çeviri:

Darwin Nunez, Al-Hilal'den yeni yükselen Al-Diriyah'a kiralık gitmeye hazırlanıyor

D. Nunez
Al Hilal
Premier Lig
Al Diriyah

Al-Hilal forveti Darwin Nunez, A takım kadrosunun dışında bırakılmasının ardından yeni yükselen Suudi Pro Ligi ekibi Al-Diriyah'a bir sezonluk kiralık transferine yaklaşıyor. 27 yaşındaki Uruguaylı milli oyuncunun maaşının tamamı, Riyad'da geçirdiği zorlu dönemin ardından düzenli süre almasını sağlama çabası kapsamında lige yeni çıkan ekip tarafından karşılanacak.

  • Geçici anlaşma sorunsuz şekilde sağlandı

    Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Nunez'in yeni yükselen Suudi Pro Ligi ekibi Al-Diriyah'a bir sezonluk kiralık transfer için resmen anlaşmaya vardığını bildirdi. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor; üst ligdeki yeni ekip, Uruguaylı milli oyuncunun yüksek maaşının tamamını karşılamayı kabul etti. Bu stratejik hamle, forvete Al-Hilal'deki ilk takım dışı kalmış durumundan çıkması için ideal bir yol sunuyor.


    • Reklam
  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sözleşmeye ilişkin anlaşmazlıklar görüşmeleri durdurdu

    Al-Diriyah'a transferini resmileştirmeden önce Nunez, Türk futbolunun önde gelen kulüplerinden Trabzonspor'a transferiyle güçlü şekilde ilişkilendiriliyordu; burada eski Liverpool'dan hücum partneri Mohamed Salah ile yeniden bir araya gelmesi bekleniyordu. Bu iddialı plan, Süper Lig'de Anfield'daki verimli ortaklıklarını yeniden kurmayı ve dünya çapında büyük ilgi yaratmayı hedefliyordu. Ancak görüşmeler, Al-Hilal ile çözülemeyen bir sözleşme anlaşmazlığı nedeniyle sonunda çöktü. İddialara göre Al-Hilal, golcü oyuncuya hâlâ önemli miktarda ödenmemiş maaş ve prim borçlu ve oyuncu da tek taraflı bir sözleşme feshi yoluyla bunlardan vazgeçmeyi reddetti.

  • Kadro kısıtlamaları değişikliği zorunlu kılıyor

    Nunez'in kariyerinde birçok yüksek profilli transfer yer aldı; Penarol'den yükseldi, Almeria'da parladı, 24 milyon euro karşılığında Benfica'ya katıldı ve sonunda 2022'de 80 milyon euronun üzerinde bir bedelle Liverpool'a transfer oldu. Ancak Orta Doğu'daki serüveni, sıkı yabancı oyuncu kotaları ve Karim Benzema'nın gelişi nedeniyle kısa sürede tersine döndü; bu durum, teknik direktör Simone Inzaghi'nin Uruguaylı oyuncuyu Al-Hilal'in yerel lig kadrosunun dışında bırakmasına yol açtı. Sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ederken, düzenli forma şansı bulmak ve konumunu korumak için gerçekçi görünen tek yol geçici bir yurt içi transfer gibi duruyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Darwin Nunez Al-Hilal 2025-26Getty

    Yeni başlangıç kefaret sunuyor

    Al-Diriyah'a katılmak, Nunez'e özgüvenini yeniden inşa etmesi ve son dönemdeki gözden düşüşü sırasında körelen keskin golcülük içgüdülerini yeniden bulması için paha biçilmez bir platform sunuyor. Avrupa futboluna hızlı bir dönüşe dair her türlü beklenti, artık Suudi ekibinin yeni temsilcileri için talismanik odak noktası olarak kendini kanıtlayana kadar beklemek zorunda. Bu sezon istikrarlı performanslar sergilemesi, gelecek yaz Riyad'daki uzun vadeli sözleşme durumunun yeniden değerlendirilmesi sırasında belirleyici olacak.

Premier Lig
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Premier Lig
Al Hazem crest
Al Hazem
ALH
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR