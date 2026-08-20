Darwin Nunez, Al-Hilal'den yeni yükselen Al-Diriyah'a kiralık gitmeye hazırlanıyor

Nunez'in kariyerinde birçok yüksek profilli transfer yer aldı; Penarol'den yükseldi, Almeria'da parladı, 24 milyon euro karşılığında Benfica'ya katıldı ve sonunda 2022'de 80 milyon euronun üzerinde bir bedelle Liverpool'a transfer oldu. Ancak Orta Doğu'daki serüveni, sıkı yabancı oyuncu kotaları ve Karim Benzema'nın gelişi nedeniyle kısa sürede tersine döndü; bu durum, teknik direktör Simone Inzaghi'nin Uruguaylı oyuncuyu Al-Hilal'in yerel lig kadrosunun dışında bırakmasına yol açtı. Sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ederken, düzenli forma şansı bulmak ve konumunu korumak için gerçekçi görünen tek yol geçici bir yurt içi transfer gibi duruyor.