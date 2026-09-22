Juventus'un eski savunmacısı ve kaptanı Danilo, GNT'de yayınlanan Papo de Segunda programında konuştu: "Çoğu zaman, mutluluğumuzun bulunduğu bir yerin ya da bir yaşam biçiminin var olduğu şeklindeki o harika fikrin koynunda kendimizi avutuyoruz. Ama durum böyle değil. Hayatın kendisi, yaşama deneyimi; nüansların iç içe geçtiği, anların, duyguların ve deneyimlerin sürekli birbirini izlediği bir yapıdır. Bir de plato etkisi denen şeyi düşünüyorum; yani, 'Tamam, belli bir noktaya geleceğim ve oraya ulaştığımda hayatım sonunda...' diye düşündüren o inanç. Bu, en büyük yanılsama, büyük bir yalan".