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DaniloGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Danilo buruk: "Kariyerimi Juventus'ta noktalamak istiyordum"

Danilo
Juventus

Juventus'un eski kaptanı, bir röportaj sırasında içini döküyor

Juventus'un eski savunmacısı ve kaptanı Danilo, GNT'de yayınlanan Papo de Segunda programında konuştu: "Çoğu zaman, mutluluğumuzun bulunduğu bir yerin ya da bir yaşam biçiminin var olduğu şeklindeki o harika fikrin koynunda kendimizi avutuyoruz. Ama durum böyle değil. Hayatın kendisi, yaşama deneyimi; nüansların iç içe geçtiği, anların, duyguların ve deneyimlerin sürekli birbirini izlediği bir yapıdır. Bir de plato etkisi denen şeyi düşünüyorum; yani, 'Tamam, belli bir noktaya geleceğim ve oraya ulaştığımda hayatım sonunda...' diye düşündüren o inanç. Bu, en büyük yanılsama, büyük bir yalan".

  • Danilo, TuttoJuve.com'un aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben açıkçası, kariyerimi Avrupa'da oynayarak inşa edeceğimi ve yine tam planladığım gibi Juventus'ta oynayarak noktalayacağımı düşünüyordum. Sonra bir anda, kulüp içindeki bir mesele nedeniyle, kendimi artık aynı şekilde değerlendirilmediğim, artık aynı takdiri görmediğim ve artık projenin bir parçası olmadığım bir durumun içinde buldum. Ve düşündüm ki: 'Kahretsin, şimdi ne olacak? Ya bütün planlarım?'. Ama o planlara en başından sonuna kadar ben karar vermemiştim. Ve geliştirmemiz gereken yetenek tam da bu: hayatın belirsizlikleriyle dans etmeyi, yaşananlara uyum sağlamayı ve aynı zamanda kendi özgünlüğümüze sadık kalmayı öğrenmek".



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