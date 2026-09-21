Tam 8 gün önce Daniel Maldini, arkadaşlarıyla birlikte bir mekânda geçirdiği gecenin ardından Milano'da neden olduğu kaza sebebiyle kendisini eleştirilerin odağında buldu. Sabahını hastanede geçirdi, alkol testinin pozitif çıkmasıyla ehliyetine el konuldu, ama her şeyden önce uyuşturucu maddelere yönelik ön testin pozitif çıkması kolluk kuvvetlerini yeni bir toksikolojik test istemeye yöneltti.

Hemen Sardinya'ya dönen Cagliari forveti, kanında yasaklı madde bulunmadığını belgeleyen testleri özel olarak yaptırmıştı, ancak hastanede yapılan testlerin sonucu büyük bir merakla bekleniyordu. Ve Ansa'nın aktardığına göre sonuçlar onu akladı.



