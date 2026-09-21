24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Daniel Maldini CagliariGetty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Daniel Maldini, testlerin sonucu: uyuşturucu maddeler açısından negatif

Cagliari
İtalya
D. Maldini
AC Milan

Kazadan sonra yapılan toksikoloji testlerinin sonucu bekleniyordu ve futbolcuyu tamamen akladı.

Tam 8 gün önce Daniel Maldini, arkadaşlarıyla birlikte bir mekânda geçirdiği gecenin ardından Milano'da neden olduğu kaza sebebiyle kendisini eleştirilerin odağında buldu. Sabahını hastanede geçirdi, alkol testinin pozitif çıkmasıyla ehliyetine el konuldu, ama her şeyden önce uyuşturucu maddelere yönelik ön testin pozitif çıkması kolluk kuvvetlerini yeni bir toksikolojik test istemeye yöneltti.

Hemen Sardinya'ya dönen Cagliari forveti, kanında yasaklı madde bulunmadığını belgeleyen testleri özel olarak yaptırmıştı, ancak hastanede yapılan testlerin sonucu büyük bir merakla bekleniyordu. Ve Ansa'nın aktardığına göre sonuçlar onu akladı.


  • "KESİM SINIRININ ALTINDA"

    Ansa'nın aktardığına göre Milano'daki Niguarda Hastanesi'nde Daniel Maldini üzerinde yapılan testler, Cagliari forması giyen ve İtalya Milli Takımı kadrosuna çağrılan futbolcuda uyuşturucu maddelere ilişkin değerlerin "cut-off sınırının altında" olduğunu ortaya koydu.

    • Reklam

  • Araç kullanımıyla uyumsuz, bilinç durumunu etkileyen hallerde

    Yine Ansa'nın aktardığına göre, yerel polis soruşturmacılarının yaptığı incelemelerde, alkolmetre testinde yasal sınırın iki katından fazla promil çıktığı için ehliyetine el konuldu; ancak sonuçların “psikofiziksel olarak bozulmuş halde araç kullanmayla uyumlu olmadığı” belirtildi.

  • GIULINI DOĞRULADI

    Radio Anch'Io lo sport'a konuşan başkan Tommaso Giulini, kulübün olayla ilgili tutumunu yineledi.

    “Kendisini ilgilendiren saha dışı olay mı? Tutumumuz bir ebeveyninkiyle aynı: Bir şeyler içmek için dışarı çıkıldığında arabayı kullanmamak, biriyle gitmek ya da taksiye binmek her zaman daha iyidir. Bu herkes için geçerli.”

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin