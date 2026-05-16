Dani Carvajal, İspanyol deviyle 13 yıllık serüveninin sona ermesiyle Real Madrid'den bedelsiz ayrılacak
Bernabéu'da altın bir dönemin sonu
Real Madrid, yaz transfer döneminde büyük bir kadro değişikliğine hazırlanıyor ve The Athletic’in haberlerine göre, kulüp kaptanı Carvajal en önemli ayrılık olacak. 34 yaşındaki oyuncunun, ünlü beyaz formayla on yılı aşkın bir süre hizmet verdikten sonra, İspanyol deviyle olan serüveninin doğal bir sonuca ulaştığına karar verdiği bildiriliyor.
2013 yılında A takımına katılan Carvajal, kulübün modern tarihinin en başarılı döneminde kilit bir figür oldu. Ancak, bu sezon boyunca devam eden sakatlık sorunları, etkinliğini ve sahada kalma süresini sınırladı. Bu durum, tüm turnuvalarda sadece 21 maça çıkmasına neden oldu ve hem oyuncuyu hem de kulübü birbirlerinden ayrı bir geleceğe yöneltti.
Alexander-Arnold faktörü ve Madrid'in geleceği
Carvajal'ın ayrılma kararı, Madrid'in sağ kanattaki gelecek planlarından büyük ölçüde etkilenmiştir. Teknik ekibin, bundan sonra sağ bek pozisyonunda ilk tercih olarak Trent Alexander-Arnold'u tercih etmeye karar verdiği bildiriliyor; bu durum, pozisyonun liderliğini üstlenecek olan İngiliz oyuncunun kendine özgü özelliklerinden yararlanacak yeni bir taktik döneme doğru bir kayma sinyali vermektedir.
Kulüpteki rolünün azaldığını anlayan Carvajal, ikinci seçenek olarak kalmak yerine yeni bir profesyonel mücadeleye atılmayı tercih etti. 2012-13 sezonunda Bayer Leverkusen formasıyla Bundesliga'da forma giymiş olan İspanyol oyuncu, kariyerinin son dönemine girerken yurtdışında yeni bir maceraya atılmaya açık.
Avrupa'nın hakimiyetiyle şekillenen bir miras
Eğer bu yaz ayrılırsa, Carvajal dünya futbolunda çok az kişinin ulaşabileceği bir miras bırakmış olacak. 2013 yılında Almanya’dan döndüğünden bu yana, bu savunma oyuncusu Los Blancos formasıyla 449 maça çıktı ve altı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile dört La Liga şampiyonluğu da dahil olmak üzere hayret verici bir kupa koleksiyonu biriktirdi.
Tutarlılığı ve azmi, onu taraftarların gözdesi ve Carlo Ancelotti'den Zinedine Zidane'a kadar bir dizi teknik direktör için vazgeçilmez bir oyuncu haline getirdi. Defansif azmi ve en büyük sahnelerde performans gösterme yeteneği ile spor tarihinin en başarılı beklerinden biri olarak kendini kanıtladı.
Zorlu bir son bölüm ve yeni başlangıçlar
Geçtiğimiz yıl, bu tecrübeli oyuncu için kulüp düzeyindeki fiziksel sorunların ötesinde zorlu bir dönem oldu. Uluslararası kariyer hedeflerine önemli bir darbe vuran Carvajal, İspanya’nın 2026 Dünya Kupası ön kadrosuna alınmadı; bu durum, yıllardır La Roja’nın vazgeçilmez isimlerinden biri olan oyuncu için hayal kırıklığı yaratan bir gelişme oldu.
Bu aksiliklere rağmen, savunma oyuncusu henüz futbolu bırakmaya niyetli değil. 34 yaşındaki Carvajal, en üst düzeyde rekabet etmek için gereken liderlik ve kazanma genine hala sahip olduğuna inanıyor. Formunu kanıtlaması halinde, şampiyonluk tecrübesi olan ve başarısı kanıtlanmış bir oyuncu arayan kulüpler için piyasadaki en çok aranan serbest oyuncularından biri haline gelecektir.