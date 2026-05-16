Dani Carvajal, İspanyol deviyle 13 yıllık serüveninin sona ermesiyle Real Madrid'den bedelsiz ayrılacak

Real Madrid, yaz transfer döneminde büyük bir kadro değişikliğine hazırlanıyor ve The Athletic’in haberlerine göre, kulüp kaptanı Carvajal en önemli ayrılık olacak. 34 yaşındaki oyuncunun, ünlü beyaz formayla on yılı aşkın bir süre hizmet verdikten sonra, İspanyol deviyle olan serüveninin doğal bir sonuca ulaştığına karar verdiği bildiriliyor.

2013 yılında A takımına katılan Carvajal, kulübün modern tarihinin en başarılı döneminde kilit bir figür oldu. Ancak, bu sezon boyunca devam eden sakatlık sorunları, etkinliğini ve sahada kalma süresini sınırladı. Bu durum, tüm turnuvalarda sadece 21 maça çıkmasına neden oldu ve hem oyuncuyu hem de kulübü birbirlerinden ayrı bir geleceğe yöneltti.