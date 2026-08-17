Dan Burn, Eddie Howe’un Newcastle’dan ayrılığı ve yeni kaptanlık onuru hakkında konuştu

Pazar günü Newcastle'ın Strasbourg'a 1-1'lik beraberliğin ardından penaltılarda 3-2 yenilmesinden sonra konuşan Burn, Howe'un ayrılığı üzerine değerlendirmelerde bulundu ve yeni bir liderliğin kadroya yeniden enerji katabileceğinde ısrar etti. Ancak yeni atanan kaptan, geçen sezon Fulham'a son hafta yenildikleri maçın ardından Howe'un büyük hayal kırıklığı yaşadığını fark etmiş olmasına rağmen, teknik direktörün ani ayrılığının kendisini yine de hazırlıksız yakaladığını kabul etti: "Hayır, dürüst olmam gerekirse [Howe'un ayrılacağını bilip bilmediği sorusuna]. Bunu yapacağını düşünmüyordum. Fulham maçından sonra hayal kırıklığına uğradığını biliyordum ama yazdan sonra geri dönmeye hazır olacağını düşünmüştüm" dedi, The Shields Gazette'in aktardığına göre.

"Sezon dışında onunla düzenli olarak konuştum ama evet, ben Kanada'dayken öğrendim, uyandığımda sadece birkaç mesaj görmüştüm. Bakın, değişim için her zaman bir zaman vardır ve Eddie de bunun geri çekilmesi için doğru zaman olduğunu düşündü. Pek çok nedenle insanlar da değişim zamanının geldiğini düşünüyordu. Her hâlükârda menajerin gidişine üzüldüm ama değişim iyi bir şey olabilir ve umarım bunun başlangıcını bu hafta görürüz."