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Dan Burn, Eddie Howe’un Newcastle’dan ayrılığı ve yeni kaptanlık onuru hakkında konuştu
Teknik direktör ayrılığı değişimi tetikliyor
Howe, geçen sezon Premier League'i hayal kırıklığı yaratan bir 12. sırada tamamlamalarının ve Bristol City karşısında sezon öncesinde alınan ağır 4-1'lik yenilginin ardından görevinden ayrılmaya karar verdi. Onun ayrılığı, Mart 2025'te kazanılan Carabao Cup zaferi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkıyla taçlanan unutulmaz bir dönemin sonunu getirdi. Teknik direktör değişimi sırasında Burn, yaz aylarında Brezilyalının Arsenal'a transfer olmasının ardından pazubendi Bruno Guimaraes'ten devralarak kulübün yeni kaptanı olarak resmen açıklandı.
- AFP
'Değişim iyi bir şey olabilir'
Pazar günü Newcastle'ın Strasbourg'a 1-1'lik beraberliğin ardından penaltılarda 3-2 yenilmesinden sonra konuşan Burn, Howe'un ayrılığı üzerine değerlendirmelerde bulundu ve yeni bir liderliğin kadroya yeniden enerji katabileceğinde ısrar etti. Ancak yeni atanan kaptan, geçen sezon Fulham'a son hafta yenildikleri maçın ardından Howe'un büyük hayal kırıklığı yaşadığını fark etmiş olmasına rağmen, teknik direktörün ani ayrılığının kendisini yine de hazırlıksız yakaladığını kabul etti: "Hayır, dürüst olmam gerekirse [Howe'un ayrılacağını bilip bilmediği sorusuna]. Bunu yapacağını düşünmüyordum. Fulham maçından sonra hayal kırıklığına uğradığını biliyordum ama yazdan sonra geri dönmeye hazır olacağını düşünmüştüm" dedi, The Shields Gazette'in aktardığına göre.
"Sezon dışında onunla düzenli olarak konuştum ama evet, ben Kanada'dayken öğrendim, uyandığımda sadece birkaç mesaj görmüştüm. Bakın, değişim için her zaman bir zaman vardır ve Eddie de bunun geri çekilmesi için doğru zaman olduğunu düşündü. Pek çok nedenle insanlar da değişim zamanının geldiğini düşünüyordu. Her hâlükârda menajerin gidişine üzüldüm ama değişim iyi bir şey olabilir ve umarım bunun başlangıcını bu hafta görürüz."
Çocukluk hayalleri tamamen gerçekleşti
Uzun boylu stoper, soyunma odasına Jaissle yönetimindeki yeni dönemin taktik taleplerine hızla uyum sağlama çağrısı yaptı. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Birçok teknik direktörle çalıştım, bu yüzden herkesten biraz bir şeyler almaya çalıştım. Ama benim tecrübeme göre, eğer buna emek verirseniz ve yeni değişimi ile yeni felsefeyi benimserseniz değişim iyi olabilir. Kulüp ve şehir olarak, umarım bu sezon yapacağımız şey bu olur. Genç çocukların bu yıl çok fazla desteğe ihtiyacı olacak. Taraftarın bunu sağlayabilmesini umuyorum."
Çocukluk kulübünde kaptanlığın kendisine verilmesinin gururuna değinen Burn, şöyle ekledi: "Kulüp kaptanı olarak seçilmekten büyük gurur duyuyorum. Çocukken gerçekten hayal edemeyeceğiniz bazı şeyler vardır ama benim için Newcastle'ın kaptanı olmak çok erken yaşlardan itibaren bir hayaldi, bu yüzden bu fırsat için çok minnettarım ve bu sezon takıma liderlik etmeyi dört gözle bekliyorum."
- Getty Images Sport
Premier League sınavı kapıda
Sezon öncesi programını artık tamamlayan Newcastle, hızla rekabetçi maçlara odaklanıyor. Jaissle'ın ekibi, 2026-27 Premier League sezonunu 23 Ağustos Pazar günü St James' Park'ta Liverpool'u ağırlayarak açacak. Sezonun açılış maçı, takımını olumlu bir başlangıca taşımaya çalışan Burn'ün liderliğini anında sınayacak.
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