Cumhurbaşkanı Cristiano Ronaldo! "Siyasete atılsa kazanır"

Cristiano Ronaldo'ya Portekiz'de cumhurbaşkanlığına aday olsa seçimleri kazanacak kadar ünlü olduğu söylendi.

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Al-Nassr & Portekiz için üretmeyi sürdürüyor

Ancak gözü daha da yükseklere dikmesi istendi GOAL'u WhatsApp'ta takip et! 🟢📱