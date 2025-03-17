Cumhurbaşkanı Cristiano Ronaldo! "Siyasete atılsa kazanır"

Getty Imagesİdil Erin TetikCumhurbaşkanı Cristiano Ronaldo! "Siyasete atılsa kazanır"C. RonaldoPortekizPremier LigUEFA Nations League AAl Nassr FCSporting CPDanimarka - PortekizC. HarderCristiano Ronaldo'ya Portekiz'de cumhurbaşkanlığına aday olsa seçimleri kazanacak kadar ünlü olduğu söylendi.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaEfsane futbola 40 yaşında hâlâ güçlü bir şekilde devam ediyorAl-Nassr & Portekiz için üretmeyi sürdürüyorAncak gözü daha da yükseklere dikmesi istendiGOAL'u WhatsApp'ta takip et! 🟢📱