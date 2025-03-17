Cristiano Ronaldo Portugal 2024Getty Images
İdil Erin Tetik

Cumhurbaşkanı Cristiano Ronaldo! "Siyasete atılsa kazanır"

C. RonaldoPortekizPremier LigUEFA Nations League AAl Nassr FCSporting CPDanimarka - PortekizC. Harder

Cristiano Ronaldo'ya Portekiz'de cumhurbaşkanlığına aday olsa seçimleri kazanacak kadar ünlü olduğu söylendi.

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  • Efsane futbola 40 yaşında hâlâ güçlü bir şekilde devam ediyor
  • Al-Nassr & Portekiz için üretmeyi sürdürüyor
  • Ancak gözü daha da yükseklere dikmesi istendi
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