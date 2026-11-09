Pau Cubarsí Golden Boy ödülünün yeni sahibi. Bu prestijli ödül, Avrupa'da forma giyen 21 yaş altı en iyi futbolcuya veriliyor. Daha önce Lamine Yamal, Pedri ve Gavi örneklerinde olduğu gibi Barcelona, gençlere güvenmeye devam ediyor.
Cubarsì, 2026 Golden Boy ödülünü kazandı
2026, Barcelona ve İspanya milli takımının savunma oyuncusu için unutulmaz olacak. Kulübüyle La Liga'yı ve İspanya Süper Kupası'nı ve İspanya milli takımıyla Dünya Kupası'nı kazanmasının yanı sıra kendi kuşağının yeni "Golden Boy"u olmakla da övünebilir. Bu uluslararası ödülü 2003'ten bu yana her yıl Tuttosport gazetesi veriyor. Kurallardan biri de aynı kişinin ödülü ikinci kez kazanamaması.
Barçellona cephesinde büyük sevinç yaşanıyor: Joan Laporta da en iyi başkan olarak kabul edilirken, Barça B kadın takımının futbolcusu Giulia Galli, Best Italian Golden Girl ödülü için seçildi. Ödül töreni önümüzdeki 14 Aralık'ta düzenlenecek.
ŞAMPİYONLAR LİSTESİ
2003: Rafael Van der Vaart.
2004: Wayne Rooney.
2005: Lionel Messi.
2006: Cesc Fàbregas.
2007: Sergio Agüero.
2008: Anderson Oliveira.
2009: Alexandre Pato.
2010: Mario Balotelli.
2011: Mario Gotze.
2012: Isco Alarcón.
2013: Paul Pogba.
2014: Raheem Sterling.
2015: Anthony Martial.
2016: Renato Sanches.
2017: Kylian Mbappé.
2018: Matthijs de Ligt.
2019: Joao Félix.
2020: Erling Haaland.
2021: Pedri González.
2022: Pablo Gavi.
2023: Jude Bellingham.
2024: Lamine Yamal.
2025: Désiré Doué.
2026: Pau Cubarsí.
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