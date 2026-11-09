Cubarsì, 2026 Golden Boy ödülünü kazandı

2026, Barcelona ve İspanya milli takımının savunma oyuncusu için unutulmaz olacak. Kulübüyle La Liga'yı ve İspanya Süper Kupası'nı ve İspanya milli takımıyla Dünya Kupası'nı kazanmasının yanı sıra kendi kuşağının yeni "Golden Boy"u olmakla da övünebilir. Bu uluslararası ödülü 2003'ten bu yana her yıl Tuttosport gazetesi veriyor. Kurallardan biri de aynı kişinin ödülü ikinci kez kazanamaması.