Frank Leboeuf, Portekiz'in Euro 2024 için şampiyonluk adayı olduğunu ancak bunun için Cristiano Ronaldo'nun oynamaması gerektiğini açıkladı.

Article continues below Article continues below Article continues below Haberin devamı aşağıda Leboeuf, EURO 2024'ün favorisi olarak Portekiz'i seçti

Ancak şampiyonluk, temel koşullara bağlı

39 yaşındaki Ronaldo'yu oynatmamalılar