Cristiano Ronaldo Portugal 2023Getty
Can Özer

"Cristiano Ronaldo yoksa problem yok!" Portekizli süperstarı kızdıracak sözler

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Frank Leboeuf, Portekiz'in Euro 2024 için şampiyonluk adayı olduğunu ancak bunun için Cristiano Ronaldo'nun oynamaması gerektiğini açıkladı.

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Haberin devamı aşağıda
  • Leboeuf, EURO 2024'ün favorisi olarak Portekiz'i seçti
  • Ancak şampiyonluk, temel koşullara bağlı
  • 39 yaşındaki Ronaldo'yu oynatmamalılar

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