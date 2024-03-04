GettyCan Özer"Cristiano Ronaldo yoksa problem yok!" Portekizli süperstarı kızdıracak sözlerCristiano RonaldoPortugalEuropean ChampionshipSaudi Pro LeagueAl Nassr FCAFC Şampiyonlar Ligi 1Frank Leboeuf, Portekiz'in Euro 2024 için şampiyonluk adayı olduğunu ancak bunun için Cristiano Ronaldo'nun oynamaması gerektiğini açıkladı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaLeboeuf, EURO 2024'ün favorisi olarak Portekiz'i seçtiAncak şampiyonluk, temel koşullara bağlı39 yaşındaki Ronaldo'yu oynatmamalılar