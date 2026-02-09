Getty/GOAL
"Cristiano Ronaldo yerini bilsin!" Suudi Arabistan'da Ronaldo krizi büyüyor
Ronaldo’nun grevi transfer söylentilerini alevlendirdi
Cristiano Ronaldo, Orta Doğu’daki takımlar arasında gelir dağılımından duyduğu rahatsızlık nedeniyle Al-Riyadh ile oynanacak derbi maçında forma giymeyeceğini açıkladı. Söz konusu karşılaşmanın ardından antrenmanlara geri dönen Portekizli yıldız, buna rağmen zirve mücadelesi niteliğindeki Al-Ittihad karşılaşmasında da kadroda yer almadı. Bu gelişmeler, Ronaldo’nun geleceğine dair kaçınılmaz soru işaretlerini beraberinde getirdi.
CR7’nin sözleşmesinde bu yaz devreye sokulabilecek bir serbest kalma maddesi bulunduğu ve eski Manchester United, Real Madrid ve Juventus oyuncusunun Avrupa’ya olası bir dönüşünün konuşulduğu belirtiliyor. Ayrıca, MLS Kupası’nı kazanan Inter Miami’de ezeli rakibi Lionel Messi ile yeniden aynı takımda buluşabileceği yönünde iddialar da gündeme geldi.
Ronaldo’ya Suudi Arabistan’da “daha fazla saygı” çağrısı
Al-Nassr ile yaptığı ve rekor niteliği taşıyan sözleşme 2027’ye kadar devam etse de, 41 yaşındaki yıldızın uzun vadeli planlarına dair henüz net bir karar alınmış değil. Ancak kariyerinin ilerleyen dönemlerinde onu yeniden ön plana taşıyan isim ve yapılar karşısında daha saygılı olması gerektiği yönünde çağrılar yükseliyor.
Suudi Arabistan futbolunun en saygın isimlerinden biri olarak gösterilen ve tanınmış bir televizyon programcısı olan Walid Al-Faraj, A Bola’ya yaptığı açıklamada memnuniyetsiz bir Ronaldo’ya şu sözlerle yüklendi:
“Cristiano Ronaldo’nun yerini bilmesi gerekiyor. Buranın adı Suudi Arabistan, Ronaldo’nun Arabistan’ı değil. Elçilik ile yöneticiliği birbirine karıştırıyor. Büyük bir hayal kırıklığı oldu. O bir çalışan. Milyonluk bir maaş alıyor, Avrupa’da kazandığından bile fazla, ve bu lige saygı duymak zorunda. Aksi hâlde ayrılmalı.”
Ronaldo’nun çokça eleştirilen davranışlarına da değinen Al-Faraj, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir Manchester City oyuncusunun, kulüp sahibinin kararlarını protesto etmek için oynamayı reddettiğini düşünün. Ya da bir Arsenal oyuncusunun, sözleşme yenileme teklifinden memnun olmadığı için iki maça çıkmadığını… Premier Lig’de bir futbolcunun bunu yapmaya cesaret etmesi imkânsız.”
Suudi Arabistan olmadan Trump’la görüşme mümkün değildi
Cristiano Ronaldo, Orta Doğu’daki kariyeri boyunca kamuoyunun ilgisini üzerinde tutmayı başardı. Suudi Arabistan’ın 2024 Dünya Kupası ev sahipliği adaylığının başarıyla sonuçlanmasında önemli bir rol oynayan Portekizli yıldız, bu süreçte ABD’ye giderek Başkan Donald Trump ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
Walid Al-Faraj’a göre bunların hiçbiri, bugün maaşını ödeyen yapıların desteği olmadan mümkün olmazdı. Günlük kazancının yaklaşık 500 bin sterlin olduğu belirtilen Ronaldo hakkında konuşan Al-Faraj, şu ifadeleri kullandı:
“Ona 500 yıl da verseniz Ronaldo Beyaz Saray’a giremezdi. Suudi heyetinin bir parçası olmasaydı kapıya bile yaklaşamazdı.”
Suudi Pro Lig ise resmi bir açıklamayla, geçmişte elde edilen başarılar ne olursa olsun hiçbir oyuncunun oyunun üzerinde olmadığını vurguladı. Açıklamada, kulüplerin transfer politikalarından bağımsız şekilde kendilerinin sorumlu olduğu da özellikle belirtildi.
Salah mı, Fernandes mi? Al-Nassr’da Ronaldo sonrası planlar
CR7’nin Al-Nassr’da kalıp kalmayacağı ya da yeni bir meydan okuma arayıp aramayacağı belirsizliğini korurken, kulübün olası bir ayrılığa karşı şimdiden hazırlık yaptığı konuşuluyor.
İddialara göre Al-Nassr, Liverpool ve Manchester United kadrolarında yer alan, maç kazandıran yıldızlara yönelmiş durumda.
The i Paper’a konuşan bir Suudi kaynak, bu konuda şunları söyledi: “Bazı büyük isimlerin ayrılmasıyla birlikte yaz aylarında birçok yıldız oyuncuya bakacağız. Mohamed Salah ve Bruno Fernandes mükemmel tercihler olur. Özellikle Salah, Müslüman kimliğiyle Arap dünyasında büyük ilgi görür. Bu isimlerden birinin, genç yeteneklerle birlikte takıma katılması bizim için çok büyük bir hamle olur ve Ronaldo’nun ayrılığının yaratacağı etkiyi ciddi şekilde azaltır.”
Ronaldo’nun yokluğunda üst üste iki moral verici galibiyet alan ve Suudi Pro Lig’de lider Al-Hilal’in sadece bir puan gerisinde yer alan Al-Nassr, Çarşamba günü AFC Kupası son 16 turunda Arkadag ile karşı karşıya gelecek. Ancak Ronaldo’nun bu maçta forma giyip giymeyeceğine dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.
