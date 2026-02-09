"Cristiano Ronaldo yerini bilsin!" Suudi Arabistan'da Ronaldo krizi büyüyor

Al-Nassr ile yaptığı ve rekor niteliği taşıyan sözleşme 2027’ye kadar devam etse de, 41 yaşındaki yıldızın uzun vadeli planlarına dair henüz net bir karar alınmış değil. Ancak kariyerinin ilerleyen dönemlerinde onu yeniden ön plana taşıyan isim ve yapılar karşısında daha saygılı olması gerektiği yönünde çağrılar yükseliyor.

Suudi Arabistan futbolunun en saygın isimlerinden biri olarak gösterilen ve tanınmış bir televizyon programcısı olan Walid Al-Faraj, A Bola’ya yaptığı açıklamada memnuniyetsiz bir Ronaldo’ya şu sözlerle yüklendi:

“Cristiano Ronaldo’nun yerini bilmesi gerekiyor. Buranın adı Suudi Arabistan, Ronaldo’nun Arabistan’ı değil. Elçilik ile yöneticiliği birbirine karıştırıyor. Büyük bir hayal kırıklığı oldu. O bir çalışan. Milyonluk bir maaş alıyor, Avrupa’da kazandığından bile fazla, ve bu lige saygı duymak zorunda. Aksi hâlde ayrılmalı.”

Ronaldo’nun çokça eleştirilen davranışlarına da değinen Al-Faraj, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir Manchester City oyuncusunun, kulüp sahibinin kararlarını protesto etmek için oynamayı reddettiğini düşünün. Ya da bir Arsenal oyuncusunun, sözleşme yenileme teklifinden memnun olmadığı için iki maça çıkmadığını… Premier Lig’de bir futbolcunun bunu yapmaya cesaret etmesi imkânsız.”