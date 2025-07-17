Cristiano Ronaldo kupa koleksiyonuna yenilerini ekledi

Cristiano Ronaldo, yaşın sadece bir sayı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Al-Nassr formasıyla geçirdiği rekorlarla dolu sezonun ardından, Suudi Pro Ligi'nin sezon sonu ödül töreninde büyük ödülleri topladı. 40 yaşındaki Portekizli efsane, 2025-26 sezonunun "Taraftarların Oyuncusu" seçildi. Bu unvan, sezon boyunca en fazla "maçın adamı" seçilen futbolcuya veriliyor.

Ronaldo iki bireysel ödül kazandı

Taraftarlar tarafından Sezonun Oyuncusu seçildi

Ayrıca Sezonun Golü ödülünü de aldı WhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱 Haberin devamı aşağıda