Cristiano Ronaldo kupa koleksiyonuna yenilerini ekledi
Cristiano Ronaldo, yaşın sadece bir sayı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Al-Nassr formasıyla geçirdiği rekorlarla dolu sezonun ardından, Suudi Pro Ligi'nin sezon sonu ödül töreninde büyük ödülleri topladı. 40 yaşındaki Portekizli efsane, 2025-26 sezonunun "Taraftarların Oyuncusu" seçildi. Bu unvan, sezon boyunca en fazla "maçın adamı" seçilen futbolcuya veriliyor.
- Ronaldo iki bireysel ödül kazandı
- Taraftarlar tarafından Sezonun Oyuncusu seçildi
- Ayrıca Sezonun Golü ödülünü de aldı