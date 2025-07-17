Al Nassr v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
İdil Erin Tetik

Cristiano Ronaldo kupa koleksiyonuna yenilerini ekledi

C. Ronaldo
Al Nassr FC
Premier Lig

Cristiano Ronaldo, yaşın sadece bir sayı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Al-Nassr formasıyla geçirdiği rekorlarla dolu sezonun ardından, Suudi Pro Ligi'nin sezon sonu ödül töreninde büyük ödülleri topladı. 40 yaşındaki Portekizli efsane, 2025-26 sezonunun "Taraftarların Oyuncusu" seçildi. Bu unvan, sezon boyunca en fazla "maçın adamı" seçilen futbolcuya veriliyor.

  • Ronaldo iki bireysel ödül kazandı
  • Taraftarlar tarafından Sezonun Oyuncusu seçildi
  • Ayrıca Sezonun Golü ödülünü de aldı
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