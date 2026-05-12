Casemiro, Real Madrid'de birlikte forma giydiği Gareth Bale'in büyük bir hayranıdır. Manchester United'da forma giyen Brezilyalı oyuncu, Galli futbolcuyu Cristiano Ronaldo'dan bile daha üstün görüyor.
Cristiano Ronaldo kadroya alınmadı: "O, birlikte oynadığım en eksiksiz oyuncu"
Casemiro, Real Madrid'de Ronaldo ile aynı soyunma odasını paylaşmış olmasına rağmen, Bale'i kariyeri boyunca birlikte oynadığı en eksiksiz oyuncu olarak nitelendiriyor. YouTube kanalı "Rio Ferdinand Presents"te verdiği röportajda Brezilyalı orta saha oyuncusu, Real Madrid'in Avrupa'da hakimiyet kurduğu dönemde kadrodaki olağanüstü yetenekleri anımsıyor.
Ronaldo, attığı gollerle birçokları için en göze çarpan isim olsa da, Casemiro sahada Bale'in daha geniş kapsamlı etkisine dikkat çekti. Orta saha oyuncusu, Bale'in hücumdan savunmaya kadar oyunun birçok aşamasında katkı sağlama yeteneğinin, Madrid'de karşılaştığı en iyi oyuncular arasında onu öne çıkardığını açıkladı.
Casemiro bu ikili hakkında konuşurken, Ronaldo’nun olağanüstü gol rekorunu Bale’in çok yönlülüğüyle karşılaştırıyor ve sonuncusunun oyununu karakterize eden fiziksel ve teknik niteliklere vurgu yapıyor.
"Cristiano gol atıyor, Cristiano'nun on beş golü var. En az on beş gol. Ama Bale hücum ediyor, savunuyor, kafa vuruşu yapıyor, gol atıyor, fauller yapıyor," diye görüşünü pekiştiriyor Casemiro. "Cristiano en iyisi. Cristiano en iyisi. Cristiano farklı. Ama benim için Bale en iyisi, daha eksiksiz. Çünkü hücum ediyor, savunuyor, kafa vuruşlarıyla gol atıyor, faul yapıyor. Her şeyi çok iyi, çok hızlı yapıyor. Benim için Bale inanılmaz bir oyuncu. İnanılmaz bir oyuncu."
Bale, Real Madrid tarihinin en başarılı dönemlerinden birinde kilit bir rol oynadı. Galli kanat oyuncusu, İspanya'da geçirdiği süre boyunca kulübün beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna katkıda bulundu ve tüm turnuvalarda toplam 106 gol attı. Bu başarılara rağmen, Madridli taraftarların bir kısmı ile ilişkisi genellikle gergindi. Bale, özellikle kulüpteki son döneminde İspanyol medyasında sık sık eleştirildi.
O döneme geriye dönüp baktığında Bale, eleştirilerle belki de farklı bir şekilde başa çıkması gerektiğini kabul etti. Mirror'da alıntılanan sözleriyle şöyle dedi: "Sanırım Real Madrid'de taraftarlar için bu yeterli değildi. İnatçıydım ve değişmek istemedim, ama biraz daha iyi oynasaydım, basın ve taraftarların hedefi o kadar çok olmazdım."
Casemiro, kulüp ve milli takım futbolunun en ünlü isimlerinden bazılarıyla aynı soyunma odasında bulunmuş az sayıdaki oyuncudan biri olmaya devam ediyor. Ancak 34 yaşına gelen ve Manchester United ile olan sözleşmesi önümüzdeki ayın sonunda sona erecek olan Brezilyalı milli oyuncu, geleceği hakkında bir karar vermek zorunda. Haberlere göre, orta saha oyuncusu yakında Lionel Messi'nin Inter Miami takımına katılabilir.