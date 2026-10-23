Bu sezon, Ronaldo'nun Al Nassr formasıyla attığı gol sayısı 6 (5'i Saudi Pro League'de, 1'i Asya Şampiyonlar Ligi'nde). Ronaldo bugün Joao Felix'in asistinde takımını o an için 2-0 öne geçiren golü attı. Beş kez Ballon d'Or kazanan Ronaldo'nun takımının diğer iki golünü Al Hamdan ve Angelo kaydetti. Al Faysaly'nin golünü ise Bongonda attı.



