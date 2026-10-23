Cristiano Ronaldo, Saudi Pro League'de Al Nassr'ın deplasmanda 3-1 yendiği Al Faysaly karşısında gol attı ve kariyerinde 982 gole ulaştı. 41 yaşındaki Portekizli yıldız, böylece resmî maçlarda kariyerinde 1000 gole ulaşma yolunda bir adım daha attı. Bugünkü golüyle CR7, kulüp takımlarında 1109 maçta 836, millî takımda ise 234 maçta 146 gol kaydetti.
Ronaldo'nun kulüp takımlarındaki gollerinin dağılımı şöyle: Sporting Lizbon'da 5, Manchester United'da 145, Real Madrid'de 450, Juventus'ta 101 ve Al Nassr'da 135.