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FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Cristiano Ronaldo, galibiyet ve gol: Resmi maçlarda 982 gole ulaştı

C. Ronaldo
Al Nassr FC
Premier Lig
Al-Faisaly - Al Nassr FC
Al-Faisaly

Portekizli şampiyonun resmî maçlarda kariyerinde 1000 gole ulaşma yolundaki yükselişi sürüyor.

Cristiano Ronaldo, Saudi Pro League'de Al Nassr'ın deplasmanda 3-1 yendiği Al Faysaly karşısında gol attı ve kariyerinde 982 gole ulaştı. 41 yaşındaki Portekizli yıldız, böylece resmî maçlarda kariyerinde 1000 gole ulaşma yolunda bir adım daha attı. Bugünkü golüyle CR7, kulüp takımlarında 1109 maçta 836, millî takımda ise 234 maçta 146 gol kaydetti.


Ronaldo'nun kulüp takımlarındaki gollerinin dağılımı şöyle: Sporting Lizbon'da 5, Manchester United'da 145, Real Madrid'de 450, Juventus'ta 101 ve Al Nassr'da 135.


  • Bu sezon, Ronaldo'nun Al Nassr formasıyla attığı gol sayısı 6 (5'i Saudi Pro League'de, 1'i Asya Şampiyonlar Ligi'nde). Ronaldo bugün Joao Felix'in asistinde takımını o an için 2-0 öne geçiren golü attı. Beş kez Ballon d'Or kazanan Ronaldo'nun takımının diğer iki golünü Al Hamdan ve Angelo kaydetti. Al Faysaly'nin golünü ise Bongonda attı.


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