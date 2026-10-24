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FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Cristiano Ronaldo: Galibiyet tamam, peki gol onun mu?

C. Ronaldo
Al Nassr FC
Premier Lig
Al-Faisaly - Al Nassr FC
Al-Faisaly

Portekizli yıldızın golü mü, kendi kalesine gol mü?

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın Saudi Pro League'de Al Faysaly deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyette gol attı ve kariyerinde 982 gole ulaştı.Ya da belki ulaşmadı.


41 yaşındaki Portekizli yıldız, resmi maçlarda kariyerindeki 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaştı. Bugünkü golle birlikte CR7, kulüp kariyerinde 1109 maçta 836, milli takımda ise 234 maçta 146 gol atmış olacaktı. Kesin karar beklenirken belirtmek gerekir ki Saudi Pro League golü Ronaldo'ya yazarken Opta ve Diretta gibi platformlar pozisyonu Girotto'nun kendi kalesine attığı gol olarak kaydediyor.


Bu gol Ronaldo'ya yazılırsa kulüp kariyerindeki gollerin dağılımı şöyle olacak: Sporting Lizbon'da 5, Manchester United'da 145, Real Madrid'de 450, Juventus'ta 101 ve Al Nassr'da 135.


  • Bu sezon, Ronaldo'nun Al Nassr formasıyla attığı gol sayısı 6 (5'i Suudi Pro Ligi'nde, 1'i Asya Şampiyonlar Ligi'nde). Ronaldo bugün takımını o an için 2-0 öne geçiren golü attı. Gol, Joao Felix'in asistiyle geldi (ya da tekrar belirtelim, Girotto'nun kendi kalesine attığı bir gol olabilir). Beş kez Ballon d'Or kazanan Ronaldo'nun takımının diğer iki golünü Al Hamdan ve Angelo kaydetti. Al Faysaly'nin golünü ise Bongonda attı.


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