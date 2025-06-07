Cristiano Ronaldo'dan Lamine Yamal'a şok sözler!

Getty ImagesHarry Sherlock ve Can ÖzerCristiano Ronaldo'dan Lamine Yamal'a şok sözler!C. RonaldoL. YamalPortekiz - İspanyaPortekizİspanyaUEFA Nations League ABarcelonaCristiano Ronaldo, hem yaşı hem de Barça'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığı nedeniyle Yamal'ı potansiyel bir Ballon d'Or adayı olarak görmüyor.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaYamal hâlâ daha 17 yaşındaMuhteşem bir sezon geçirdiRonaldo Ballon d'Or tartışmasına ağırlığını koyduFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱