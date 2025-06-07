Cristiano Ronaldo'dan Lamine Yamal'a şok sözler!

Cristiano Ronaldo, hem yaşı hem de Barça'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığı nedeniyle Yamal'ı potansiyel bir Ballon d'Or adayı olarak görmüyor.

Article continues below Article continues below Article continues below Haberin devamı aşağıda Yamal hâlâ daha 17 yaşında

Muhteşem bir sezon geçirdi

Ronaldo Ballon d'Or tartışmasına ağırlığını koydu Follow GOAL on WhatsApp! 🟢📱