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Harry Sherlock ve Can Özer

Cristiano Ronaldo'dan Lamine Yamal'a şok sözler!

C. RonaldoL. YamalPortekiz - İspanyaPortekizİspanyaUEFA Nations League ABarcelona

Cristiano Ronaldo, hem yaşı hem de Barça'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığı nedeniyle Yamal'ı potansiyel bir Ballon d'Or adayı olarak görmüyor.

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  • Yamal hâlâ daha 17 yaşında

  • Muhteşem bir sezon geçirdi

  • Ronaldo Ballon d'Or tartışmasına ağırlığını koydu

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