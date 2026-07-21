CONMEBOL başkanı, 2030 Dünya Kupası’nın “64 takımlı bir turnuva” olacağını iddia etti

Dominguez, X platformunda paylaştığı bir gönderide şöyle açıkladı: “2030’da Dünya Kupası Uruguay, Arjantin ve Paraguay’a geliyor; bu, futbol için harika bir fırsat ve 64 takımlı bir turnuva ile Dünya Kupası’nın 100. yılını kutlamak için mükemmel bir fırsat.”

FIFA'dan bu konuda resmi bir onay gelmemiş olsa da, Başkan Infantino daha önce turnuvanın daha da genişletilmesini değerlendirme niyetinde olduğunu belirtmişti. İsviçreli yayıncı Blue Sport'a konuşan Infantino, "Bu, şüphesiz bu Dünya Kupası'nın ardından ilgili komitelerde incelenip tartışılacak bir konu.

"Bir Dünya Kupası düzenlerken, bunu tüm dünya için düzenlemek önemlidir. Bu sadece Avrupa ve Güney Amerika için değil, aslında tüm dünya içindir. Her ülke, Dünya Kupası’na katılmayı hayal edebilmelidir.

"Takımların kalitesinin son derece yüksek olduğunu ve dünyanın her yerinde giderek daha da yükseldiğini görüyoruz. Küçük ülkelere Dünya Kupası’na katılma şansı vermezseniz, onlar da kendilerini geliştirmeye devam etme motivasyonunu yitirirler."