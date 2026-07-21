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CONMEBOL başkanı, 2030 Dünya Kupası’nın “64 takımlı bir turnuva” olacağını iddia etti
Güney Amerikalı liderin iddiası
CONMEBOL Başkanı Dominguez, sosyal medyada 2030 Dünya Kupası’na 64 ülkenin katılacağını iddia ederek geniş çaplı spekülasyonlara yol açtı. Turnuvanın yüzüncü yıl kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan bu Dünya Kupası’nın ev sahipliğini İspanya, Fas ve Portekiz’in üstleneceği, Arjantin, Paraguay ve Uruguay’da ise üç açılış maçı oynanacağı planlanıyor. Bu şaşırtıcı açıklama, Kuzey Amerika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda 48 takımlı formatın başarıyla uygulanmasının ve turnuvanın İspanya’nın şampiyonluğuyla sonuçlanmasının hemen ardından geldi.
- AFP
Liderler turnuvanın büyümesini ele alıyor
Dominguez, X platformunda paylaştığı bir gönderide şöyle açıkladı: “2030’da Dünya Kupası Uruguay, Arjantin ve Paraguay’a geliyor; bu, futbol için harika bir fırsat ve 64 takımlı bir turnuva ile Dünya Kupası’nın 100. yılını kutlamak için mükemmel bir fırsat.”
FIFA'dan bu konuda resmi bir onay gelmemiş olsa da, Başkan Infantino daha önce turnuvanın daha da genişletilmesini değerlendirme niyetinde olduğunu belirtmişti. İsviçreli yayıncı Blue Sport'a konuşan Infantino, "Bu, şüphesiz bu Dünya Kupası'nın ardından ilgili komitelerde incelenip tartışılacak bir konu.
"Bir Dünya Kupası düzenlerken, bunu tüm dünya için düzenlemek önemlidir. Bu sadece Avrupa ve Güney Amerika için değil, aslında tüm dünya içindir. Her ülke, Dünya Kupası’na katılmayı hayal edebilmelidir.
"Takımların kalitesinin son derece yüksek olduğunu ve dünyanın her yerinde giderek daha da yükseldiğini görüyoruz. Küçük ülkelere Dünya Kupası’na katılma şansı vermezseniz, onlar da kendilerini geliştirmeye devam etme motivasyonunu yitirirler."
Biçim değişiklikleri takvimi etkiler
64 takımlı bir Dünya Kupası düzenlenmesi önerisi, klasik 32 takımlı formatın iki katı olan 128 maçla turnuva yapısını tamamen değiştirecektir. Bu sistem, açılış aşamasını muhtemelen dörter takımlı 16 gruba bölecek ve grup aşaması maç sayısını 72’den 96’ya çıkaracaktır. Turnuvanın süresinin altı haftaya uzatılması, kulüplerle takvim uyuşmazlıklarının artmasına yol açabilir; zira oyuncuların turnuva öncesi hazırlıklar da dahil olmak üzere tam iki aya kadar zaman ayırmaları gerekecektir.
- Getty
FIFA, genişlemenin önündeki engelleri değerlendiriyor
FIFA’nın yönetim organlarının, önerilen genişlemenin uygulanabilirliğini kapsamlı bir şekilde değerlendirmek üzere bir dizi iç komite toplantısı düzenlemesi planlanıyor. Dünya futbolunun en üst organı, turnuvanın ticarileştirilmesi ile sporcuların iş yüküne ilişkin oyuncu sendikaları ve kulüplerden gelen şiddetli tepkiler arasında hassas bir denge kurmak zorunda. Turnuva formatına ilişkin nihai kararın, yakında düzenlenecek bir FIFA Kongresi’nde resmen açıklanması bekleniyor.
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