Cesc Fabregas, Como teknik direktörü olarak, cumartesi günü ligin ilk haftasında larianilerin sahaya çıkacağı Udinese maçı öncesinde basın toplantısında konuştu. İspanyol teknik adamın TMW'nin aktardığı sözleri şöyle: "Bu yıl sıfırdan başlıyoruz. Sıfır maç, sıfır puan. Bütün takımlar gelişiyor, transfer yapıyor, nasıl başlayacağımızı göreceğiz. Adım adım geçen yıl kim olduğumuzu yeniden bulmalı ve gelişmeye çalışmalıyız. Bu çok özel bir sezon, üç kulvarda mücadele ediyoruz, bunu daha önce hiç yapmadık. Çok genç bir kadromuz var, bazı oyuncular ve teknik ekip üyeleri bunlarla daha önce hiç karşılaşmadı. Üç günde bir oynayacağız. Çok fazla bilinmez var. Diego yok, sonrası görülecek. Bu, daha nicelerinin ilki olan bir sezon ama baskı yok. Şampiyonlar Ligi bir hediye, ama Serie A ve İtalya Kupası çok önemli".
Çeviri:
Como, Fabregas: “Transferde bir adım daha atabilmek için bize o artı eksik”
TRANSFER PİYASASI
“Lig başladıktan sonra transfer döneminin açık olması mı? Hoşuma gitmiyor ama kimsenin de hoşuna gitmiyor. Belki burada 2-3 hafta sonra başka bir yerde oynayacak bir oyuncu vardır. Ama durumun böyle olduğunu biliyoruz. Transfer döneminin 12-15 ya da 20 oyuncuyla hızlıca kapanmasını bekliyoruz. Şu anda çok fazla soru işareti var, sana bir şey ya da başka bir şey söyleyenler oluyor. Bu, arkadaş oldukları için onlar açısından da güzel değil; biri gidecek diye bildiklerinde durum değişiyor. Bir gün kurallar değişecek ve daha mutlu olacağız. Bugün bitseydi, hemen sayfayı çevirirdim ama şu anda kapanmış değil. Aşağı yukarı aynı takımız ama 4-5 oyuncunun yeri hızlı ve iyi şekilde dolduruldu. Şimdi bir adım daha atmak için o artı eksik. Bu zor, bazen daha şanslı oluyorsunuz. Geçen yıl Diego Carlos’u son saniyede aldık ve hiç sakatlanmadı ama risk aldık. Aldığımız güçlü bir stoper de Chalobah. Kolay değil, çok fazla isim var, son iki yıldaki bütün stoperleri tanıyorum ve iş o kadar basit değil. Burada ayrılıp ayrılmayacağı belli olmayan çok sayıda oyuncumuz var. Bunu kimseye dilemem çünkü her şeyi sürekli değiştiriyor.”
Addai
"Addai zaten burada, tek başına çalışıyor ve iki hafta içinde bizimle antrenmanlara başlayacak. Bir ay içinde hazır olması gerekiyor".
Bırak onları
“Liberali'den gerçekten çok memnunum. Onu Arsenal ve Liverpool karşısında o seviyede oynarken görmek... ayrıca olağanüstü bir çocuk. Gerçekten çok memnunum. Bu yolun ne kadar uzun olacağı ona bağlı ama böyle devam ederse bize kesinlikle çok şey katacaktır.”
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