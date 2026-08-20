“Lig başladıktan sonra transfer döneminin açık olması mı? Hoşuma gitmiyor ama kimsenin de hoşuna gitmiyor. Belki burada 2-3 hafta sonra başka bir yerde oynayacak bir oyuncu vardır. Ama durumun böyle olduğunu biliyoruz. Transfer döneminin 12-15 ya da 20 oyuncuyla hızlıca kapanmasını bekliyoruz. Şu anda çok fazla soru işareti var, sana bir şey ya da başka bir şey söyleyenler oluyor. Bu, arkadaş oldukları için onlar açısından da güzel değil; biri gidecek diye bildiklerinde durum değişiyor. Bir gün kurallar değişecek ve daha mutlu olacağız. Bugün bitseydi, hemen sayfayı çevirirdim ama şu anda kapanmış değil. Aşağı yukarı aynı takımız ama 4-5 oyuncunun yeri hızlı ve iyi şekilde dolduruldu. Şimdi bir adım daha atmak için o artı eksik. Bu zor, bazen daha şanslı oluyorsunuz. Geçen yıl Diego Carlos’u son saniyede aldık ve hiç sakatlanmadı ama risk aldık. Aldığımız güçlü bir stoper de Chalobah. Kolay değil, çok fazla isim var, son iki yıldaki bütün stoperleri tanıyorum ve iş o kadar basit değil. Burada ayrılıp ayrılmayacağı belli olmayan çok sayıda oyuncumuz var. Bunu kimseye dilemem çünkü her şeyi sürekli değiştiriyor.”







