Fiorentina'nın golcüsü Moise Kean'ın geleceğine ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor; Cesc Fabregas'ın çalıştırdığı Como'dan yeni bir teklif geldi.
Calciomercato
Çeviri:
Como’dan Fiorentina’ya Kean için yeni teklif: rakamlar ve formül
TEKLİF
Toplam teklif, kiralama (5 milyon euro) ve satın alma zorunluluğu (25 milyon euro) dahil yaklaşık 30 milyon euro. Como yeni bir forvet arayışında ve ilk hedefi de 2000 doğumlu oyuncu olmaya devam ediyor. Mor kulüp oyuncuyu satmak istemiyor ve bu nedenle bu rakamlar üzerinden değerlendirme yapmaya niyetli değil: Fiorentina, onu yalnızca reddedilemez teklifler karşısında gönderecek ve bu yüzden Como, oyuncuyu satın almak istiyorsa teklifini kesinlikle artırmak zorunda kalacak.
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